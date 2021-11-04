https://ru.sputnik.md/20211104/kurs-valyut-na-pyatnitsu-i-vykhodnye-dollar-i-evro-otstupayut-46178032.html

Курс валют на пятницу и выходные: доллар и евро отступают

Курс валют на пятницу и выходные: доллар и евро отступают

В Национальном банке рассказали о динамике доллара, евро, рубля, гривны и румынского лея

2021-11-04T22:02+0200

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КИШИНЕВ, 4 ноя – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на пятницу, 5 ноября. Евро и доллар упадут в цене по отношению к молдавскому лею.Евро станет дешевле на восемь банов и закрепится на уровне 20,2287 лея.Доллар незначительно опустится в цене и будет стоить 17,5102 лея.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана.В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше чем на 10 банов.За первый месяц лета "зеленый" укрепился на 37 банов, а вот евро несколько сдал позиции – до 21,3989 лея (минус шесть банов). За июль евро потерял почти девять банов, доллар – шесть. В августе доллар просел на 22 бана, евро – почти на 50 банов.В первый месяц осени основные валюты Европы и США подешевели, причем доллар – незначительно, меньше чем на 1 бан, а евро "похудел" почти на 26 банов.Что касается остальных валют, то 5 ноября подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0,2446 лея. Стоимость украинской гривны вырастет до 0,6688 лея. Румынский лей понизится в цене до 4,0875 в пересчете на национальную валюту.

https://ru.sputnik.md/20211008/es-vydelil-moldove-50-millionov-evro---na-chto-poydut-dengi-45368585.html

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2021

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