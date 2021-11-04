https://ru.sputnik.md/20211104/latvia-rabotodately-razreshenie-uvolnenie-nevaktsinirovan-sotrudnik-46170005.html

В Латвии работодателям разрешили увольнять невакцинированных сотрудников

В Латвии работодателям разрешили увольнять невакцинированных сотрудников

В Латвии работодателям разрешили увольнять невакцинированных сотрудников

2021-11-04T23:16+0200

2021-11-04T23:16+0200

2021-11-04T23:16+0200

коронавирус

латвия

увольнение

сотрудник

вакцина

работодатель

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КИШИНЕВ, 4 ноя - Sputnik. Парламент Латвии принял поправки к закону о контроле за распространением коронавируса, которые дают работодателю право увольнять сотрудников без сертификатов, подтверждающих вакцинацию или перенесенное заболевание, передает РИА Новости.За поправки проголосовали 52 депутата, против - 27, воздержались двое.Таким образом, работодатель вправе требовать от работника COVID-сертификат. Сотрудник обязан начать вакцинацию не позднее, чем через 10 рабочих дней с момента получения этого требования. Если работник не начнет или не закончит процесс вакцинации до 15 ноября, то у работодателя будет право отстранить его от исполнения обязанностей или уволить.Законопроект также предусматривает, что работодатель может перевести такого работника на удаленную работу до момента получения сертификата. Кроме того, работодатель в случае отстранения сотрудника, работающего в частном секторе, может сохранять ему зарплату. В государственном секторе такая возможность не предусмотрена. Законопроект вступит в силу после утверждения президентом Латвии.

https://ru.sputnik.md/20211103/sertifikat-covid-19-rabota-46132273.html

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латвия, увольнение, сотрудник, вакцина, работодатель