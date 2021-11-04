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В Латвии работодателям разрешили увольнять невакцинированных сотрудников
В Латвии работодателям разрешили увольнять невакцинированных сотрудников
В Латвии работодателям разрешили увольнять невакцинированных сотрудников
2021-11-04T23:16+0200
2021-11-04T23:16+0200
коронавирус
латвия
увольнение
сотрудник
вакцина
работодатель
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КИШИНЕВ, 4 ноя - Sputnik. Парламент Латвии принял поправки к закону о контроле за распространением коронавируса, которые дают работодателю право увольнять сотрудников без сертификатов, подтверждающих вакцинацию или перенесенное заболевание, передает РИА Новости.За поправки проголосовали 52 депутата, против - 27, воздержались двое.Таким образом, работодатель вправе требовать от работника COVID-сертификат. Сотрудник обязан начать вакцинацию не позднее, чем через 10 рабочих дней с момента получения этого требования. Если работник не начнет или не закончит процесс вакцинации до 15 ноября, то у работодателя будет право отстранить его от исполнения обязанностей или уволить.Законопроект также предусматривает, что работодатель может перевести такого работника на удаленную работу до момента получения сертификата. Кроме того, работодатель в случае отстранения сотрудника, работающего в частном секторе, может сохранять ему зарплату. В государственном секторе такая возможность не предусмотрена. Законопроект вступит в силу после утверждения президентом Латвии.
https://ru.sputnik.md/20211103/sertifikat-covid-19-rabota-46132273.html
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латвия, увольнение, сотрудник, вакцина, работодатель

В Латвии работодателям разрешили увольнять невакцинированных сотрудников

23:16 04.11.2021
© Sputnik / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВ Москве началась вакцинация от COVID-19 для людей старше 60 лет
В Москве началась вакцинация от COVID-19 для людей старше 60 лет - Sputnik Молдова, 1920, 04.11.2021
© Sputnik / Павел Бедняков
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Законопроект вступит в силу после утверждения президентом Латвии.
КИШИНЕВ, 4 ноя - Sputnik. Парламент Латвии принял поправки к закону о контроле за распространением коронавируса, которые дают работодателю право увольнять сотрудников без сертификатов, подтверждающих вакцинацию или перенесенное заболевание, передает РИА Новости.

За поправки проголосовали 52 депутата, против - 27, воздержались двое.

Таким образом, работодатель вправе требовать от работника COVID-сертификат. Сотрудник обязан начать вакцинацию не позднее, чем через 10 рабочих дней с момента получения этого требования. Если работник не начнет или не закончит процесс вакцинации до 15 ноября, то у работодателя будет право отстранить его от исполнения обязанностей или уволить.

Законопроект также предусматривает, что работодатель может перевести такого работника на удаленную работу до момента получения сертификата. Кроме того, работодатель в случае отстранения сотрудника, работающего в частном секторе, может сохранять ему зарплату. В государственном секторе такая возможность не предусмотрена. Законопроект вступит в силу после утверждения президентом Латвии.
Вакцинация - Sputnik Молдова, 1920, 03.11.2021
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Сертификат COVID-19 может стать обязательным для работы в Молдове
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