Коронавирус
В Латвии работодателям разрешили увольнять невакцинированных сотрудников
© Sputnik / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВ Москве началась вакцинация от COVID-19 для людей старше 60 лет
© Sputnik / Павел Бедняков/
Законопроект вступит в силу после утверждения президентом Латвии.
КИШИНЕВ, 4 ноя - Sputnik. Парламент Латвии принял поправки к закону о контроле за распространением коронавируса, которые дают работодателю право увольнять сотрудников без сертификатов, подтверждающих вакцинацию или перенесенное заболевание, передает РИА Новости.
За поправки проголосовали 52 депутата, против - 27, воздержались двое.
Таким образом, работодатель вправе требовать от работника COVID-сертификат. Сотрудник обязан начать вакцинацию не позднее, чем через 10 рабочих дней с момента получения этого требования. Если работник не начнет или не закончит процесс вакцинации до 15 ноября, то у работодателя будет право отстранить его от исполнения обязанностей или уволить.
Законопроект также предусматривает, что работодатель может перевести такого работника на удаленную работу до момента получения сертификата. Кроме того, работодатель в случае отстранения сотрудника, работающего в частном секторе, может сохранять ему зарплату. В государственном секторе такая возможность не предусмотрена. Законопроект вступит в силу после утверждения президентом Латвии.
За поправки проголосовали 52 депутата, против - 27, воздержались двое.
Таким образом, работодатель вправе требовать от работника COVID-сертификат. Сотрудник обязан начать вакцинацию не позднее, чем через 10 рабочих дней с момента получения этого требования. Если работник не начнет или не закончит процесс вакцинации до 15 ноября, то у работодателя будет право отстранить его от исполнения обязанностей или уволить.
Законопроект также предусматривает, что работодатель может перевести такого работника на удаленную работу до момента получения сертификата. Кроме того, работодатель в случае отстранения сотрудника, работающего в частном секторе, может сохранять ему зарплату. В государственном секторе такая возможность не предусмотрена. Законопроект вступит в силу после утверждения президентом Латвии.