https://ru.sputnik.md/20211104/legendy-intera-volshebniki-sherifa-46162585.html

Как ни крути, 1:3: легенды "Интера" и волшебники "Шерифа"

Как ни крути, 1:3: легенды "Интера" и волшебники "Шерифа"

Футбольные фанаты и зрители матча "Шериф" - "Интер" поделились впечатлениями об игре, прошедшей в среду в Тирасполе

2021-11-04T12:59+0200

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ТИРАСПОЛЬ, 4 ноя – Sputnik, Юлия Сорокопуд. Вряд ли в день матча кто-то рассчитывал встретить звезд "Интера" в Тирасполе. А зря. Среда шла к закату, когда мимо прошел человек в форме "нерадзурри". Следом промчались фанаты с криками "Эль Капитано!". Так проходила прогулка по Тирасполю для Хавьера Дзанетти. Но легенда "Интера" оборону не стал держать – фотографировался и раздавал автографы. Футбольное сумасшествие началось."Мы просто в шоке. Когда нам сказали, что видели самого Санетти в городе, мы сели в машину и помчались в поисках нашего кумира. Это же легендарный экс-капитан миланского клуба. Сейчас он вице-президент "Интера". Он был приветлив, сфотографировался с нами", – восклицал счастливый фанат черно-синих.Вечером все болельщики стягивались на свет "Шерифа". Казалось, на стадион в Тирасполе съехались зрители со всего мира: Австралия, Израиль, Колумбия, Франция, Англия. Высокий блондин в майке сборной Германии объяснил свой интерес к матчу "Интер" – "Шериф"."Рядом со мной сидят два молодых австрийца в шапочках и шарфах "желто-черных". Они за "Шериф" болеют. Так прикольно", – рассказала об обстановке в соседнем секторе одна из болельщиц "Шерифа".И, конечно, пылкие итальянцы. В эту футбольную среду они явно были вне конкуренции. Один из болельщиков – Федерико Арена, вице-мэр города Монца. Кого только не встретишь в потоке туристов!"Я второй раз в Тирасполе, прилетел на игру "Интера", болею за миланский клуб. Но еще я тут встретился с руководством города Тирасполь. Мы обсудили возможное взаимодействие между нашими городами, поговорили о сходствах и различиях в управлении", – рассказал итальянец.Но на трибунах мэры и сэры становятся простыми футбольными зрителями, ведь 12-й игрок – самый непростой. В начале матча 13-й сектор устроил перформанс: фаны "Шерифа" развернули полотно с изображением своих героев. По центру красовались тренер Юрий Вернидуб и голкипер Георгиос Атанасиадиас.На противоположном секторе прозвучала персональная речевка для Симоне Индзаги. Наставник "Интера" оценил поддержку фанов, помахав рукой.В первом тайме стадион жил надеждой на новое чудо "Шерифа", рассчитывая на сэйвы Атанасиадиаса, волшебную ногу Тилля и другие подвиги "желто-черных". Даже после первого гола Брозовича Тирасполь не хотел унывать. Помогли Милан Шкриньяр и Алексис Санчес. Вечер "желто-черным" почти спас Адама Траоре своим "голом престижа" уже в компенсированное время. Второй матч – 1:3.Люксембургский легионер в элегантном костюме первый вышел к болельщикам. Футбольное безумие продолжилось в зоне микст: фото, сувениры, автографы. Не повезло только болельщикам миланского клуба – секьюрити не подпускали."Шериф" уступил, да здравствует "Шериф"! Тираспольчане в двух матчах проиграли миланскому "Интеру" (1:3), но остались волшебниками для своих фанатов. Третья строчка в группе D – не повод отказываться от надежды на евробудущее. Шансы на выход из группы Лиги чемпионов остаются.

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