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Как ни крути, 1:3: легенды "Интера" и волшебники "Шерифа"
Как ни крути, 1:3: легенды "Интера" и волшебники "Шерифа"
Футбольные фанаты и зрители матча "Шериф" - "Интер" поделились впечатлениями об игре, прошедшей в среду в Тирасполе
2021-11-04T12:59+0200
2021-11-04T13:09+0200
спорт
в молдове
молдова
фк "шериф"
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ТИРАСПОЛЬ, 4 ноя – Sputnik, Юлия Сорокопуд. Вряд ли в день матча кто-то рассчитывал встретить звезд "Интера" в Тирасполе. А зря. Среда шла к закату, когда мимо прошел человек в форме "нерадзурри". Следом промчались фанаты с криками "Эль Капитано!". Так проходила прогулка по Тирасполю для Хавьера Дзанетти. Но легенда "Интера" оборону не стал держать – фотографировался и раздавал автографы. Футбольное сумасшествие началось."Мы просто в шоке. Когда нам сказали, что видели самого Санетти в городе, мы сели в машину и помчались в поисках нашего кумира. Это же легендарный экс-капитан миланского клуба. Сейчас он вице-президент "Интера". Он был приветлив, сфотографировался с нами", – восклицал счастливый фанат черно-синих.Вечером все болельщики стягивались на свет "Шерифа". Казалось, на стадион в Тирасполе съехались зрители со всего мира: Австралия, Израиль, Колумбия, Франция, Англия. Высокий блондин в майке сборной Германии объяснил свой интерес к матчу "Интер" – "Шериф"."Рядом со мной сидят два молодых австрийца в шапочках и шарфах "желто-черных". Они за "Шериф" болеют. Так прикольно", – рассказала об обстановке в соседнем секторе одна из болельщиц "Шерифа".И, конечно, пылкие итальянцы. В эту футбольную среду они явно были вне конкуренции. Один из болельщиков – Федерико Арена, вице-мэр города Монца. Кого только не встретишь в потоке туристов!"Я второй раз в Тирасполе, прилетел на игру "Интера", болею за миланский клуб. Но еще я тут встретился с руководством города Тирасполь. Мы обсудили возможное взаимодействие между нашими городами, поговорили о сходствах и различиях в управлении", – рассказал итальянец.Но на трибунах мэры и сэры становятся простыми футбольными зрителями, ведь 12-й игрок – самый непростой. В начале матча 13-й сектор устроил перформанс: фаны "Шерифа" развернули полотно с изображением своих героев. По центру красовались тренер Юрий Вернидуб и голкипер Георгиос Атанасиадиас.На противоположном секторе прозвучала персональная речевка для Симоне Индзаги. Наставник "Интера" оценил поддержку фанов, помахав рукой.В первом тайме стадион жил надеждой на новое чудо "Шерифа", рассчитывая на сэйвы Атанасиадиаса, волшебную ногу Тилля и другие подвиги "желто-черных". Даже после первого гола Брозовича Тирасполь не хотел унывать. Помогли Милан Шкриньяр и Алексис Санчес. Вечер "желто-черным" почти спас Адама Траоре своим "голом престижа" уже в компенсированное время. Второй матч – 1:3.Люксембургский легионер в элегантном костюме первый вышел к болельщикам. Футбольное безумие продолжилось в зоне микст: фото, сувениры, автографы. Не повезло только болельщикам миланского клуба – секьюрити не подпускали."Шериф" уступил, да здравствует "Шериф"! Тираспольчане в двух матчах проиграли миланскому "Интеру" (1:3), но остались волшебниками для своих фанатов. Третья строчка в группе D – не повод отказываться от надежды на евробудущее. Шансы на выход из группы Лиги чемпионов остаются.
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в молдове, молдова, фк "шериф"

Как ни крути, 1:3: легенды "Интера" и волшебники "Шерифа"

12:59 04.11.2021 (обновлено: 13:09 04.11.2021)
© Sputnik / Mihai CarausМатч Шериф - Интер
Матч Шериф - Интер - Sputnik Молдова, 1920, 04.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Тираспольский "Шериф" и миланский "Интер" показали зеркальный результат в ответном матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. О футбольном закулисье – в репортаже Sputnik.
ТИРАСПОЛЬ, 4 ноя – Sputnik, Юлия Сорокопуд. Вряд ли в день матча кто-то рассчитывал встретить звезд "Интера" в Тирасполе. А зря. Среда шла к закату, когда мимо прошел человек в форме "нерадзурри". Следом промчались фанаты с криками "Эль Капитано!". Так проходила прогулка по Тирасполю для Хавьера Дзанетти. Но легенда "Интера" оборону не стал держать – фотографировался и раздавал автографы. Футбольное сумасшествие началось.
© Sputnik / Sorokopud JuliaХавьер Дзанетти в Тирасполе
Хавьер Дзанетти в Тирасполе - Sputnik Молдова, 1920, 04.11.2021
Хавьер Дзанетти в Тирасполе
© Sputnik / Sorokopud Julia
"Мы просто в шоке. Когда нам сказали, что видели самого Санетти в городе, мы сели в машину и помчались в поисках нашего кумира. Это же легендарный экс-капитан миланского клуба. Сейчас он вице-президент "Интера". Он был приветлив, сфотографировался с нами", – восклицал счастливый фанат черно-синих.
Вечером все болельщики стягивались на свет "Шерифа". Казалось, на стадион в Тирасполе съехались зрители со всего мира: Австралия, Израиль, Колумбия, Франция, Англия. Высокий блондин в майке сборной Германии объяснил свой интерес к матчу "Интер" – "Шериф".
© Sputnik / Sorokopud JuliaФанат из Германии
Фанат из Германии - Sputnik Молдова, 1920, 04.11.2021
Фанат из Германии
© Sputnik / Sorokopud Julia

"Мы фанаты сборной Германии. Решили не упустить шанс побывать на игре в Тирасполе, потому что нам нравится "Шериф" и, знаете, мы бы даже хотели увидеть в решающей стадии Лиги чемпионов "Шериф" с немецким клубом. Желаем вам удачи в этой игре", – сказал гость по имени Марио.

"Рядом со мной сидят два молодых австрийца в шапочках и шарфах "желто-черных". Они за "Шериф" болеют. Так прикольно", – рассказала об обстановке в соседнем секторе одна из болельщиц "Шерифа".
И, конечно, пылкие итальянцы. В эту футбольную среду они явно были вне конкуренции. Один из болельщиков – Федерико Арена, вице-мэр города Монца. Кого только не встретишь в потоке туристов!
"Я второй раз в Тирасполе, прилетел на игру "Интера", болею за миланский клуб. Но еще я тут встретился с руководством города Тирасполь. Мы обсудили возможное взаимодействие между нашими городами, поговорили о сходствах и различиях в управлении", – рассказал итальянец.
© Sputnik / Sorokopud JuliaФедерико Арена
Федерико Арена - Sputnik Молдова, 1920, 04.11.2021
Федерико Арена
© Sputnik / Sorokopud Julia
Но на трибунах мэры и сэры становятся простыми футбольными зрителями, ведь 12-й игрок – самый непростой. В начале матча 13-й сектор устроил перформанс: фаны "Шерифа" развернули полотно с изображением своих героев. По центру красовались тренер Юрий Вернидуб и голкипер Георгиос Атанасиадиас.
На противоположном секторе прозвучала персональная речевка для Симоне Индзаги. Наставник "Интера" оценил поддержку фанов, помахав рукой.
"Официальная фан-группа "Интера" поддерживает Индзаги, а вторая, альтернативная, говорит, если Индзаги проиграет в Тирасполе, фанаты ему купят билет в Рим за свой счет", – объяснил фанат "Интера".
В первом тайме стадион жил надеждой на новое чудо "Шерифа", рассчитывая на сэйвы Атанасиадиаса, волшебную ногу Тилля и другие подвиги "желто-черных". Даже после первого гола Брозовича Тирасполь не хотел унывать. Помогли Милан Шкриньяр и Алексис Санчес.
Вечер "желто-черным" почти спас Адама Траоре своим "голом престижа" уже в компенсированное время. Второй матч – 1:3.

"Это была тяжелая игра. "Интер" был хорош сегодня на поле. Нам было сегодня непросто", – сказал после матча Себастьен Тилль.

Люксембургский легионер в элегантном костюме первый вышел к болельщикам. Футбольное безумие продолжилось в зоне микст: фото, сувениры, автографы. Не повезло только болельщикам миланского клуба – секьюрити не подпускали.
© Sputnik / Mihai CarausМатч "Шериф" - "Интер"
Матч Шериф - Интер - Sputnik Молдова, 1920, 04.11.2021
Матч "Шериф" - "Интер"
© Sputnik / Mihai Caraus
"Шериф" уступил, да здравствует "Шериф"! Тираспольчане в двух матчах проиграли миланскому "Интеру" (1:3), но остались волшебниками для своих фанатов. Третья строчка в группе D – не повод отказываться от надежды на евробудущее. Шансы на выход из группы Лиги чемпионов остаются.
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