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Как ни крути, 1:3: легенды "Интера" и волшебники "Шерифа"
12:59 04.11.2021 (обновлено: 13:09 04.11.2021)
© Sputnik / Mihai CarausМатч Шериф - Интер
© Sputnik / Mihai Caraus
Тираспольский "Шериф" и миланский "Интер" показали зеркальный результат в ответном матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. О футбольном закулисье – в репортаже Sputnik.
ТИРАСПОЛЬ, 4 ноя – Sputnik, Юлия Сорокопуд. Вряд ли в день матча кто-то рассчитывал встретить звезд "Интера" в Тирасполе. А зря. Среда шла к закату, когда мимо прошел человек в форме "нерадзурри". Следом промчались фанаты с криками "Эль Капитано!". Так проходила прогулка по Тирасполю для Хавьера Дзанетти. Но легенда "Интера" оборону не стал держать – фотографировался и раздавал автографы. Футбольное сумасшествие началось.
© Sputnik / Sorokopud JuliaХавьер Дзанетти в Тирасполе
Хавьер Дзанетти в Тирасполе
© Sputnik / Sorokopud Julia
"Мы просто в шоке. Когда нам сказали, что видели самого Санетти в городе, мы сели в машину и помчались в поисках нашего кумира. Это же легендарный экс-капитан миланского клуба. Сейчас он вице-президент "Интера". Он был приветлив, сфотографировался с нами", – восклицал счастливый фанат черно-синих.
Вечером все болельщики стягивались на свет "Шерифа". Казалось, на стадион в Тирасполе съехались зрители со всего мира: Австралия, Израиль, Колумбия, Франция, Англия. Высокий блондин в майке сборной Германии объяснил свой интерес к матчу "Интер" – "Шериф".
© Sputnik / Sorokopud JuliaФанат из Германии
Фанат из Германии
© Sputnik / Sorokopud Julia
"Мы фанаты сборной Германии. Решили не упустить шанс побывать на игре в Тирасполе, потому что нам нравится "Шериф" и, знаете, мы бы даже хотели увидеть в решающей стадии Лиги чемпионов "Шериф" с немецким клубом. Желаем вам удачи в этой игре", – сказал гость по имени Марио.
"Рядом со мной сидят два молодых австрийца в шапочках и шарфах "желто-черных". Они за "Шериф" болеют. Так прикольно", – рассказала об обстановке в соседнем секторе одна из болельщиц "Шерифа".
И, конечно, пылкие итальянцы. В эту футбольную среду они явно были вне конкуренции. Один из болельщиков – Федерико Арена, вице-мэр города Монца. Кого только не встретишь в потоке туристов!
"Я второй раз в Тирасполе, прилетел на игру "Интера", болею за миланский клуб. Но еще я тут встретился с руководством города Тирасполь. Мы обсудили возможное взаимодействие между нашими городами, поговорили о сходствах и различиях в управлении", – рассказал итальянец.
© Sputnik / Sorokopud JuliaФедерико Арена
Федерико Арена
© Sputnik / Sorokopud Julia
Но на трибунах мэры и сэры становятся простыми футбольными зрителями, ведь 12-й игрок – самый непростой. В начале матча 13-й сектор устроил перформанс: фаны "Шерифа" развернули полотно с изображением своих героев. По центру красовались тренер Юрий Вернидуб и голкипер Георгиос Атанасиадиас.
На противоположном секторе прозвучала персональная речевка для Симоне Индзаги. Наставник "Интера" оценил поддержку фанов, помахав рукой.
"Официальная фан-группа "Интера" поддерживает Индзаги, а вторая, альтернативная, говорит, если Индзаги проиграет в Тирасполе, фанаты ему купят билет в Рим за свой счет", – объяснил фанат "Интера".
В первом тайме стадион жил надеждой на новое чудо "Шерифа", рассчитывая на сэйвы Атанасиадиаса, волшебную ногу Тилля и другие подвиги "желто-черных". Даже после первого гола Брозовича Тирасполь не хотел унывать. Помогли Милан Шкриньяр и Алексис Санчес.
Вечер "желто-черным" почти спас Адама Траоре своим "голом престижа" уже в компенсированное время. Второй матч – 1:3.
"Это была тяжелая игра. "Интер" был хорош сегодня на поле. Нам было сегодня непросто", – сказал после матча Себастьен Тилль.
Люксембургский легионер в элегантном костюме первый вышел к болельщикам. Футбольное безумие продолжилось в зоне микст: фото, сувениры, автографы. Не повезло только болельщикам миланского клуба – секьюрити не подпускали.
© Sputnik / Mihai CarausМатч "Шериф" - "Интер"
Матч "Шериф" - "Интер"
© Sputnik / Mihai Caraus
"Шериф" уступил, да здравствует "Шериф"! Тираспольчане в двух матчах проиграли миланскому "Интеру" (1:3), но остались волшебниками для своих фанатов. Третья строчка в группе D – не повод отказываться от надежды на евробудущее. Шансы на выход из группы Лиги чемпионов остаются.