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https://ru.sputnik.md/20211104/mezhdu-benderami-i-varnitsey-mogut-pustit-trolleybus-46174445.html
Между Бендерами и Варницей могут пустить троллейбус
Между Бендерами и Варницей могут пустить троллейбус
В офисе миссии ОБСЕ в Молдове состоялась очередная встреча переговорщиков Кишинева и Тирасполя.
2021-11-04T19:12+0200
2021-11-04T19:12+0200
бендеры
троллейбус
варница
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КИШИНЕВ, 4 ноя - Sputnik. Запуск троллейбуса Бендеры - Варница, вопрос использования приднестровских номерных знаков и заседания профильных групп - главные темы рабочей встречи политических представителей в процессе переговоров по приднестровскому урегулированию, которая прошла в штаб-квартире миссии ОБСЕ в Кишиневе.В соответствии с достигнутыми договоренностями со следующей недели начнутся заседания профильных рабочих групп (образование, права человека, охрана здоровья, экология, железнодорожный транспорт, таможенные вопросы и др.) переговорного процесса приднестровского урегулирования. Об этом сообщает Бюро по реинтеграции правительства Молдовы.В этом контексте представители Кишинева отметили, в частности, необходимость предоставить школам с румынским языком обучения надлежащие помещения, которые соответствуют образовательным стандартам.Ключевым вопросом для обсуждения, как сообщает приднестровская сторона, стала автотранспортная проблема."Приднестровская сторона официально представила обновленный проект Протокольного решения по участию грузопассажирского транспорта ПМР в международном дорожном движении, подготовленный с учетом состоявшихся в сентябре-октябре дискуссий между сторонами на различных уровнях", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Приднестровья.Кишинев в этой связи сообщил, что особые усилия были направлены на оптимизацию работы пунктов регистрации транспортных средств в Тирасполе и Рыбнице.Также стороны обсудили перспективы запуска проекта по открытию троллейбусной линии между Варницей и Бендерами при финансовой поддержке международных партнеров.В Тирасполе в свою очередь отметили, что организаторы дискуссии не обеспечили технические возможности для присутствия на встрече представителей посредников и наблюдателей.Приднестровская сторона обозначила некорректность подобных подходов ввиду наличия устоявшихся форматов коммуникации в рамках заседаний политических представителей и получила заверения о недопущении рецидивов подобных ситуаций в будущем.
https://ru.sputnik.md/20211103/vadim-cheban-vse-ponimayut-chto-vopros-s-dolgom-pridnestrovya-za-gaz-nado-reshat-46147680.html
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Евгений Чебан
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бендеры, троллейбус, варница

Между Бендерами и Варницей могут пустить троллейбус

19:12 04.11.2021
© Sputnik / Евгений ПанасенкоТроллейбус
Троллейбус - Sputnik Молдова, 1920, 04.11.2021
© Sputnik / Евгений Панасенко
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
В офисе миссии ОБСЕ в Молдове состоялась очередная встреча переговорщиков Кишинева и Тирасполя.
КИШИНЕВ, 4 ноя - Sputnik. Запуск троллейбуса Бендеры - Варница, вопрос использования приднестровских номерных знаков и заседания профильных групп - главные темы рабочей встречи политических представителей в процессе переговоров по приднестровскому урегулированию, которая прошла в штаб-квартире миссии ОБСЕ в Кишиневе.
В соответствии с достигнутыми договоренностями со следующей недели начнутся заседания профильных рабочих групп (образование, права человека, охрана здоровья, экология, железнодорожный транспорт, таможенные вопросы и др.) переговорного процесса приднестровского урегулирования. Об этом сообщает Бюро по реинтеграции правительства Молдовы.
В этом контексте представители Кишинева отметили, в частности, необходимость предоставить школам с румынским языком обучения надлежащие помещения, которые соответствуют образовательным стандартам.
Ключевым вопросом для обсуждения, как сообщает приднестровская сторона, стала автотранспортная проблема.
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"Приднестровская сторона официально представила обновленный проект Протокольного решения по участию грузопассажирского транспорта ПМР в международном дорожном движении, подготовленный с учетом состоявшихся в сентябре-октябре дискуссий между сторонами на различных уровнях", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Приднестровья.
Кишинев в этой связи сообщил, что особые усилия были направлены на оптимизацию работы пунктов регистрации транспортных средств в Тирасполе и Рыбнице.
Также стороны обсудили перспективы запуска проекта по открытию троллейбусной линии между Варницей и Бендерами при финансовой поддержке международных партнеров.

"Был достигнут компромисс о необходимости обеспечения свободного передвижения по этому возможному маршруту и ​​необходимости продолжения работы над данным проектом с целью согласования технических деталей", - сообщает Бюро по реинтеграции.

В Тирасполе в свою очередь отметили, что организаторы дискуссии не обеспечили технические возможности для присутствия на встрече представителей посредников и наблюдателей.
Приднестровская сторона обозначила некорректность подобных подходов ввиду наличия устоявшихся форматов коммуникации в рамках заседаний политических представителей и получила заверения о недопущении рецидивов подобных ситуаций в будущем.
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