https://ru.sputnik.md/20211104/midrigan-bez-zheltogo-bileta-u-tebya-malo-shansov-46130715.html

Мидриган: "Без "желтого билета" у тебя мало шансов"

Мидриган: "Без "желтого билета" у тебя мало шансов"

Эксперт оценил последовательность партии большинства, напомнил о "хороших людей" и предположил, к чему это может привести.

2021-11-04T08:00+0200

2021-11-04T08:00+0200

2021-11-04T08:00+0200

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Мидриган: "Без "желтого билета" – у тебя мало шансов" Мидриган: "Без "желтого билета" – у тебя мало шансов"

Кандидат в президенты Молдовы от собственноручно созданной партии "Действие и солидарность" - Майя Санду - пришла к власти под лозунгами борьбы с коррупцией и контрабандой. Первым пунктом ее предвыборной программы стало изгнание недобросовестных судей и прокуроров, а чиновников она собиралась обязать доказывать честное происхождение доходов.Она также заявляла о фильтрах неподкупности и меритократии – принципе управления, по которому руководящие посты должны занимать наиболее способные люди, независимо от их социального происхождения и финансового достатка.Если начать анализировать последовательность заявлений и действий партии "Действие и солидарность", то здесь стоит вспомнить о фильтрах и принципе меритократии. Судя по тому, что действующая власть о фильтрах больше не говорит, - видимо, они засорились, - поделился своими соображениями в эфире студии Sputnik Молдова эксперт в области права, адвокат, доцент Университета имени Константина Стере Павел Мидриган.По мнению Мидригана, власть в Молдове расставляет на ключевых постах лояльных к себе людей с тем, чтобы они послушно выполняли то, что им говорят, - именно такие методы работы вызывают недовольство молдавского общества.

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2021

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Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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