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Мидриган: "Без "желтого билета" у тебя мало шансов"
Мидриган: "Без "желтого билета" у тебя мало шансов"
Эксперт оценил последовательность партии большинства, напомнил о "хороших людей" и предположил, к чему это может привести.
2021-11-04T08:00+0200
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Мидриган: "Без "желтого билета" – у тебя мало шансов"
Мидриган: "Без "желтого билета" – у тебя мало шансов"
Кандидат в президенты Молдовы от собственноручно созданной партии "Действие и солидарность" - Майя Санду - пришла к власти под лозунгами борьбы с коррупцией и контрабандой. Первым пунктом ее предвыборной программы стало изгнание недобросовестных судей и прокуроров, а чиновников она собиралась обязать доказывать честное происхождение доходов.Она также заявляла о фильтрах неподкупности и меритократии – принципе управления, по которому руководящие посты должны занимать наиболее способные люди, независимо от их социального происхождения и финансового достатка.Если начать анализировать последовательность заявлений и действий партии "Действие и солидарность", то здесь стоит вспомнить о фильтрах и принципе меритократии. Судя по тому, что действующая власть о фильтрах больше не говорит, - видимо, они засорились, - поделился своими соображениями в эфире студии Sputnik Молдова эксперт в области права, адвокат, доцент Университета имени Константина Стере Павел Мидриган.По мнению Мидригана, власть в Молдове расставляет на ключевых постах лояльных к себе людей с тем, чтобы они послушно выполняли то, что им говорят, - именно такие методы работы вызывают недовольство молдавского общества.
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Мидриган: "Без "желтого билета" у тебя мало шансов"

08:00 04.11.2021
Радио
Мидриган: "Без "желтого билета" – у тебя мало шансов"
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
Все материалы
Эксперт в области права оценил последовательность партии большинства в парламенте Молдовы, напомнил о заявленных лозунгах "хороших людей" и предположил, к чему это может привести.
Кандидат в президенты Молдовы от собственноручно созданной партии "Действие и солидарность" - Майя Санду - пришла к власти под лозунгами борьбы с коррупцией и контрабандой. Первым пунктом ее предвыборной программы стало изгнание недобросовестных судей и прокуроров, а чиновников она собиралась обязать доказывать честное происхождение доходов.
Она также заявляла о фильтрах неподкупности и меритократии – принципе управления, по которому руководящие посты должны занимать наиболее способные люди, независимо от их социального происхождения и финансового достатка.
Если начать анализировать последовательность заявлений и действий партии "Действие и солидарность", то здесь стоит вспомнить о фильтрах и принципе меритократии. Судя по тому, что действующая власть о фильтрах больше не говорит, - видимо, они засорились, - поделился своими соображениями в эфире студии Sputnik Молдова эксперт в области права, адвокат, доцент Университета имени Константина Стере Павел Мидриган.
"Второй момент – это конкурсы, о которых тоже забыли за ненадобностью. Можно быть семи пядей во лбу, но если у тебя нет "желтого билета" – у тебя мало шансов, потому что правящая власть продвигает своих, которые не всегда являются лучшими", - считает эксперт.
По мнению Мидригана, власть в Молдове расставляет на ключевых постах лояльных к себе людей с тем, чтобы они послушно выполняли то, что им говорят, - именно такие методы работы вызывают недовольство молдавского общества.
"Мы тоже хотим бороться с коррупцией, при этом мы согласны власти помочь, приняв свое участие, но так, как они это делают, - вызывает в обществе все большее сопротивление, которое приведет к саботажу. Остановить все это могут правильный путь и правильные методы", - заключил собеседник.
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