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Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав опубликовал статистику по эпидемической обстановке в Молдове
2021-11-04T19:20+0200
2021-11-04T19:31+0200
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КИШИНЕВ, 4 ноя — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1586 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в четверг.Отмечено шесть случаев импорта инфекции: два — из Румынии, по одному – из России, Германии, Италии и Португалии.Общее число случаев заражения в стране достигло 343 261.У работников системы здравоохранения выявлено 29 случаев заражения: 11 – у врачей, 9 – у медсестер, 9– у вспомогательного персонала.За минувшие сутки проведено 8400 тестов.В больницы госпитализировано 2852 человека, в крайне тяжелом состоянии находятся 318 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключено 27).В то же время за сутки выздоровело 1497 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 321 388.За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умерло 46 человек. Общее число скончавшихся на данный момент – 7958.Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.
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Евгений Чебан
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заболеваемость, статистика, заболевшие

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

19:20 04.11.2021 (обновлено: 19:31 04.11.2021)
© Photo : Facebook / Primăria Municipiului ChișinăuКак молдавские врачи уже год ведут борьбу с коронавирусом и спасают людей
Как молдавские врачи уже год ведут борьбу с коронавирусом и спасают людей - Sputnik Молдова, 1920, 04.11.2021
© Photo : Facebook / Primăria Municipiului Chișinău
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
КИШИНЕВ, 4 ноя — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1586 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в четверг.
Отмечено шесть случаев импорта инфекции: два — из Румынии, по одному – из России, Германии, Италии и Португалии.
Общее число случаев заражения в стране достигло 343 261.
У работников системы здравоохранения выявлено 29 случаев заражения: 11 – у врачей, 9 – у медсестер, 9– у вспомогательного персонала.
За минувшие сутки проведено 8400 тестов.
В больницы госпитализировано 2852 человека, в крайне тяжелом состоянии находятся 318 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключено 27).
В то же время за сутки выздоровело 1497 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 321 388.
За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умерло 46 человек. Общее число скончавшихся на данный момент – 7958.
Нейрохирургическая операция в больнице им. Семашко в Симферополе - Sputnik Молдова, 1920, 04.11.2021
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Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.
В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.
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