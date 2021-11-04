https://ru.sputnik.md/20211104/minzdrav-skolko-novykh-sluchaev-covid-19-zaregistrirovano-v-moldove-46175418.html

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

Минздрав опубликовал статистику по эпидемической обстановке в Молдове

2021-11-04T19:20+0200

2021-11-04T19:20+0200

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заболеваемость

статистика

заболевшие

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КИШИНЕВ, 4 ноя — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1586 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в четверг.Отмечено шесть случаев импорта инфекции: два — из Румынии, по одному – из России, Германии, Италии и Португалии.Общее число случаев заражения в стране достигло 343 261.У работников системы здравоохранения выявлено 29 случаев заражения: 11 – у врачей, 9 – у медсестер, 9– у вспомогательного персонала.За минувшие сутки проведено 8400 тестов.В больницы госпитализировано 2852 человека, в крайне тяжелом состоянии находятся 318 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключено 27).В то же время за сутки выздоровело 1497 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 321 388.За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умерло 46 человек. Общее число скончавшихся на данный момент – 7958.Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.

https://ru.sputnik.md/20211104/koronavirus-kletki-mozg-46170378.html

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2021

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

заболеваемость, статистика, заболевшие