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Мировые цены на продовольствие обновили 10-летний рекорд
© AP Photo / Matthias Balk/dpa Продуктовая тележка
© AP Photo / Matthias Balk/dpa
Цены на продукты питания продолжают расти во всем мире, в октябре 2021 года побив очередной рекорд с 2011 года.
КИШИНЕВ, 4 ноя - Sputnik. Цены на продовольствие в мире показали в октябре рекордный с июля 2011 года рост: ценовой индекс вырос на 3% по сравнению с сентябрем, до 133,2 пункта, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).
Ситуация, отмечает ФАО, связана главным образом с ростом цен на растительное масло (пальмовое, соевое, подсолнечное и рапсовое) и зерновые. Так, индекс цен на растительное масло к сентябрю вырос на 9,6%, или на 16,3 пункта, до 184,8 пункта.
Что касается зерновых, то индекс цен на них в октябре вырос на 3,2%, или на 4,3 пункта, до 137,1 пункта. Подорожание коснулось главным образом пшеницы в результате сокращения экспортного предложения при активном мировом спросе. Также подорожал ячмень.
Выросла в цене, хотя и не так, как растительное масло и зерновые, молочная продукция. Индекс цен на нее в октябре вырос до 120,7 пункта. Сильнее всего подорожало обезжиренное сухое молоко, цельное сухое молоко и сливочное масло, отмечает ФАО.
Индекс цен на мясо составил 112,1 пункта, снизившись на 0,7%, или на 0,8 пункта. Больше всего упали котировки свинины. Это объясняется главным образом сокращением закупок со стороны Китая, отмечает источник. Стала дешевле и говядина - это обусловлено резким удешевлением поставляемого из Бразилии мяса. Котировки цен на мясо птицы, напротив, выросли под влиянием высокого спроса в мире; в то же время объемы производства растут медленно, причиной тому - рост цен на корма и вспышки птичьего гриппа, в частности, в Европе.
Что касается зерновых, то индекс цен на них в октябре вырос на 3,2%, или на 4,3 пункта, до 137,1 пункта. Подорожание коснулось главным образом пшеницы в результате сокращения экспортного предложения при активном мировом спросе. Также подорожал ячмень.
Выросла в цене, хотя и не так, как растительное масло и зерновые, молочная продукция. Индекс цен на нее в октябре вырос до 120,7 пункта. Сильнее всего подорожало обезжиренное сухое молоко, цельное сухое молоко и сливочное масло, отмечает ФАО.
Индекс цен на мясо составил 112,1 пункта, снизившись на 0,7%, или на 0,8 пункта. Больше всего упали котировки свинины. Это объясняется главным образом сокращением закупок со стороны Китая, отмечает источник. Стала дешевле и говядина - это обусловлено резким удешевлением поставляемого из Бразилии мяса. Котировки цен на мясо птицы, напротив, выросли под влиянием высокого спроса в мире; в то же время объемы производства растут медленно, причиной тому - рост цен на корма и вспышки птичьего гриппа, в частности, в Европе.
Индекс цен на сахар в октябре составил 119,1 пункта (снижение на 2,1 пункта, или на 1,8%). Понижение связано с ограниченным импортным спросом на мировых рынках и ожидаемым ростом объемов экспорта из Индии и Таиланда.