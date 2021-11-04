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Где в Кишиневе 4 ноября находятся мобильные пункты вакцинации
Где в Кишиневе 4 ноября находятся мобильные пункты вакцинации
Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — работают в Кишиневе ежедневно с 10.00 до 18.00
2021-11-04T09:47+0200
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коронавирус
кишинев
вакцинация
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КИШИНЕВ, 4 ноя – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать и в ноябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в среду, 4 ноября, до 18.00.Троллейбус разместится в секторе Буюканы, на улице Алба Юлия возле рынка "Дельфин".Автобус отправится в Колоницу и будет находиться на улице Гиппократа, 3, возле Центра здоровья.Где будут находиться пункты вакцинации 5 ноябряТроллейбус разместится в секторе Ботаника, на улице Дечебала, возле ресторана McDonald's.Автобус отправится в Чореску и будет работать на улице Александру чел Бун, 11, возле Центра здоровья.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
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кишинев, вакцинация

Где в Кишиневе 4 ноября находятся мобильные пункты вакцинации

09:47 04.11.2021
© Photo : RTE_ChișinăuМобильный пункт вакцинации
Мобильный пункт вакцинации - Sputnik Молдова, 1920, 04.11.2021
© Photo : RTE_Chișinău
Кишиневская примэрия сообщает, что передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим, продолжают работу.
КИШИНЕВ, 4 ноя – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать и в ноябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в среду, 4 ноября, до 18.00.
Троллейбус разместится в секторе Буюканы, на улице Алба Юлия возле рынка "Дельфин".
Автобус отправится в Колоницу и будет находиться на улице Гиппократа, 3, возле Центра здоровья.

Где будут находиться пункты вакцинации 5 ноября

Троллейбус разместится в секторе Ботаника, на улице Дечебала, возле ресторана McDonald's.
Автобус отправится в Чореску и будет работать на улице Александру чел Бун, 11, возле Центра здоровья.

Вакцинация от коронавируса в Молдове

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
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