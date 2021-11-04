https://ru.sputnik.md/20211104/mobilnye-punkty-vaktsinatsii-46156353.html

Где в Кишиневе 4 ноября находятся мобильные пункты вакцинации

Где в Кишиневе 4 ноября находятся мобильные пункты вакцинации

Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — работают в Кишиневе ежедневно с 10.00 до 18.00

2021-11-04T09:47+0200

2021-11-04T09:47+0200

2021-11-04T09:47+0200

коронавирус

кишинев

вакцинация

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КИШИНЕВ, 4 ноя – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать и в ноябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в среду, 4 ноября, до 18.00.Троллейбус разместится в секторе Буюканы, на улице Алба Юлия возле рынка "Дельфин".Автобус отправится в Колоницу и будет находиться на улице Гиппократа, 3, возле Центра здоровья.Где будут находиться пункты вакцинации 5 ноябряТроллейбус разместится в секторе Ботаника, на улице Дечебала, возле ресторана McDonald's.Автобус отправится в Чореску и будет работать на улице Александру чел Бун, 11, возле Центра здоровья.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.

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кишинев, вакцинация