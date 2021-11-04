https://ru.sputnik.md/20211104/moldavskie-voennye-livan-oon-46157902.html

Молдавских военных отправляют в Ливан в составе сил ООН

Молдавских военных отправляют в Ливан в составе сил ООН

Молдавские солдаты будут участвовать в миссии ООН по поддержанию мира

2021-11-04T11:35+0200

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политика

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КИШИНЕВ, 4 ноя — Sputnik. Кабинет министров на заседании правительства утвердил проект решения парламента об участии контингента Национальной армии во Временных силах Организации Объединенных Наций в Ливане (UNIFIL).Это первая операция под руководством ООН, в которой Республика Молдова участвует с военным контингентом. До сих пор в миротворческих миссиях ООН участвовали только военные наблюдатели и штабные офицеры Национальной армии.В августе 2022 года в Ливан отправятся 20 солдат, которые будут выполнять задачи по обеспечению безопасности и охране военных объектов, а также патрулированию зоны ответственности.Молдавские солдаты будут служить как отдельное подразделение в составе итальянского контингента. Такое решение принято, так как молдавские и итальянские военные тесно взаимодействовали в миротворческой операции KFOR в Косово.Инициатива по отправке солдат из Молдовы в Ливан принята в рамках программы правительства "Хорошие времена", сообщает пресс-служба правительства.Миссия UNIFIL была создана 19 марта 1978 года, когда израильские войска покинули южный Ливан. По просьбе правительства Ливана мандат UNIFIL ежегодно продлевается Советом Безопасности ООН.В миссии UNIFIL принимают участие около 10 500 солдат из 45 стран мира.

https://ru.sputnik.md/20211103/moldova-i-nato-dogovorilis-naraschivat-voennyy-potentsial-46146476.html

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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оон, национальная армия, ливан, в молдове, молдова