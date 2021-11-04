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Законодательство Молдовы будет изменено для обеспечения энергобезопасности
Законодательство Молдовы будет изменено для обеспечения энергобезопасности
Правительство Молдовы намерено внести поправки в Закон о природном газе, чтобы повысить энергетическую безопасность страны.
2021-11-04T08:38+0200
2021-11-04T08:43+0200
политика
в молдове
молдова
законодательство
наталья гаврилица
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КИШИНЕВ, 4 ноя – Sputnik. Правительство Молдовы намерено внести поправки в Закон о природном газе, чтобы повысить энергетическую безопасность страны. Об этом заявила премьер-министр Наталья Гаврилица в эфире одного из телеканалов.На минувшей неделе Молдова договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет. В ходе переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть.Премьер также отметила, что в правительстве пришли к пониманию важности инвестиций в энергетическую безопасность страны. По ее словам, Молдова должна наращивать технические мощности, чтобы обеспечить всю страну природным газом. В качестве примера Гаврилица упомянула газопровод "Яссы – Унгены", с помощью которого страна смогла получить некоторый объем газа, но в очень небольшом количестве, лишь для поддержания давления в системе."В настоящее время, например, мы не можем обеспечить всю страну топливом только из одной точки доступа, нам нужны две точки. Необходимо обеспечить объединение линий электропередач, поэтому, наверное, самым важным стратегическим проектом является строительство линий электропередач", – добавила Гаврилица.Газовый кризис в МолдовеДействие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова закупала газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.Молдавские вице-премьеры Влад Кульминский и Андрей Спыну 21-22 октября провели первый раунд переговоров по газовому контракту с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком, генеральным директором ООО "Газпром экспорт" Еленой Бурмистровой и министром энергетики Николаем Шульгиновым. Достичь соглашения стороны не смогли.В то же время Молдова начала поиск альтернативных источников поставок голубого топлива в Молдову. В понедельник, 25 октября, Молдова совершила первую закупку газа не у "Газпрома": был подписан контракт на пробную закупку одного миллиона кубометров газа с польской PGNiG. В течение недели Молдова закупала газ также у голландской компании Vitol, швейцарской DXT Commodities и у "Нафтогаза" из Украины.Второй раунд переговоров с "Газпромом" проходил с 27 по 29 октября. На переговорах с главой "Газпрома" Алексеем Миллером Молдову представляли министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну и председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан. Сторонам удалось прийти к соглашению о продлении контракта на поставку газа на условиях, предложенных молдавской стороной. Также была достигнута договоренность о проведении аудита исторического долга компании "Молдовагаз" перед "Газпромом".
https://ru.sputnik.md/20211102/tarif-na-gaz-dlya-potrebiteley-vyrastet-vadim-cheban-46121190.html
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в молдове, молдова, законодательство, наталья гаврилица

Законодательство Молдовы будет изменено для обеспечения энергобезопасности

08:38 04.11.2021 (обновлено: 08:43 04.11.2021)
© Public Domain / Parlamentul Republicii Moldova Депутаты парламента Молдовы рассматривают вотум доверия правительству Гаврилицы
 Депутаты парламента Молдовы рассматривают вотум доверия правительству Гаврилицы - Sputnik Молдова, 1920, 04.11.2021
© Public Domain / Parlamentul Republicii Moldova
Наталья Гаврилица рассказала, что должно предпринять правительство для обеспечения энергетической безопасности страны.
КИШИНЕВ, 4 ноя – Sputnik. Правительство Молдовы намерено внести поправки в Закон о природном газе, чтобы повысить энергетическую безопасность страны. Об этом заявила премьер-министр Наталья Гаврилица в эфире одного из телеканалов.
На минувшей неделе Молдова договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет. В ходе переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть.

"Мы полны решимости внести изменения для повышения энергетической безопасности страны, в том числе регламентирующие создание запасов природного газа на определенный период... Конечно, мы многому научились во время этого энергетического кризиса, и мы внесем законодательные поправки в Закон о природном газе и в другие законы, которые повысят энергетическую безопасность страны ", – заявила Гаврилица.

Премьер также отметила, что в правительстве пришли к пониманию важности инвестиций в энергетическую безопасность страны. По ее словам, Молдова должна наращивать технические мощности, чтобы обеспечить всю страну природным газом. В качестве примера Гаврилица упомянула газопровод "Яссы – Унгены", с помощью которого страна смогла получить некоторый объем газа, но в очень небольшом количестве, лишь для поддержания давления в системе.
"В настоящее время, например, мы не можем обеспечить всю страну топливом только из одной точки доступа, нам нужны две точки. Необходимо обеспечить объединение линий электропередач, поэтому, наверное, самым важным стратегическим проектом является строительство линий электропередач", – добавила Гаврилица.

Газовый кризис в Молдове

Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова закупала газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.
Молдавские вице-премьеры Влад Кульминский и Андрей Спыну 21-22 октября провели первый раунд переговоров по газовому контракту с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком, генеральным директором ООО "Газпром экспорт" Еленой Бурмистровой и министром энергетики Николаем Шульгиновым. Достичь соглашения стороны не смогли.
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В то же время Молдова начала поиск альтернативных источников поставок голубого топлива в Молдову. В понедельник, 25 октября, Молдова совершила первую закупку газа не у "Газпрома": был подписан контракт на пробную закупку одного миллиона кубометров газа с польской PGNiG. В течение недели Молдова закупала газ также у голландской компании Vitol, швейцарской DXT Commodities и у "Нафтогаза" из Украины.
Второй раунд переговоров с "Газпромом" проходил с 27 по 29 октября. На переговорах с главой "Газпрома" Алексеем Миллером Молдову представляли министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну и председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан. Сторонам удалось прийти к соглашению о продлении контракта на поставку газа на условиях, предложенных молдавской стороной. Также была достигнута договоренность о проведении аудита исторического долга компании "Молдовагаз" перед "Газпромом".
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