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Молдова продолжит поиск альтернатив в энергетике — Гаврилица
Молдова продолжит поиск альтернатив в энергетике — Гаврилица
Премьер считает, что альтернативы помогли занять более уверенную позицию в переговорах с Газпромом
2021-11-04T14:45+0200
2021-11-04T14:45+0200
экономика
энергетика
газпром
наталья гаврилица
в молдове
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КИШИНЕВ, 4 ноя — Sputnik. Премьер-министр Наталья Гаврилица считает, что Молдове необходимо продолжать поиск альтернативных путей обеспечения страны энергоресурсами.Переговоры с "Газпромом" по поставке топлива в страну показали, насколько важна такая альтернатива, заявила премьер в телевизионном эфире."Была жесткая игра &lt;на переговорах с "Газпромом"&gt; в условиях, когда у Молдовы было мало альтернатив, в контексте аномальных цен на мировом рынке, дефицита газа в Европе.Глава правительства заявила, что наличие альтернативных поставщиков газа помогло Молдове занять более уверенную позицию в переговорах по условиям контракта с "Газпромом"."Теперь мы понимаем, насколько важны эти инвестиции для энергетической безопасности страны. Существование газопровода "Яссы-Кишинев", доступ к объемам газа, пусть даже небольшим, для уравновешивания давления в системе транспортировки, помогли нам занять более уверенную позицию на переговорах", — сказала Гаврилица.По словам премьер-министра, Республика Молдова должна продолжать инвестиции в технические мощности по доставке не только газа, но и электроэнергии в страну. "Наверное, самым важным стратегическим проектом является строительство линий высокого напряжения", — добавила премьер-министр.
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энергетика, газпром, наталья гаврилица, в молдове

Молдова продолжит поиск альтернатив в энергетике — Гаврилица

14:45 04.11.2021
© Sputnik / Mihai CarausНаталья Гаврилица
Наталья Гаврилица - Sputnik Молдова, 1920, 04.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Премьер-министр считает, что альтернативные источники энергоресурсов помогут укрепить позицию Молдовы в переговорах по газу.
КИШИНЕВ, 4 ноя — Sputnik. Премьер-министр Наталья Гаврилица считает, что Молдове необходимо продолжать поиск альтернативных путей обеспечения страны энергоресурсами.
Переговоры с "Газпромом" по поставке топлива в страну показали, насколько важна такая альтернатива, заявила премьер в телевизионном эфире.
"Была жесткая игра <на переговорах с "Газпромом"> в условиях, когда у Молдовы было мало альтернатив, в контексте аномальных цен на мировом рынке, дефицита газа в Европе.
Глава правительства заявила, что наличие альтернативных поставщиков газа помогло Молдове занять более уверенную позицию в переговорах по условиям контракта с "Газпромом".
"Теперь мы понимаем, насколько важны эти инвестиции для энергетической безопасности страны. Существование газопровода "Яссы-Кишинев", доступ к объемам газа, пусть даже небольшим, для уравновешивания давления в системе транспортировки, помогли нам занять более уверенную позицию на переговорах", — сказала Гаврилица.
Справляется ли правительство Натальи Гаврилицы с обязанностями - Sputnik Молдова, 1920, 04.11.2021
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Справляется ли правительство Натальи Гаврилицы с обязанностями
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По словам премьер-министра, Республика Молдова должна продолжать инвестиции в технические мощности по доставке не только газа, но и электроэнергии в страну. "Наверное, самым важным стратегическим проектом является строительство линий высокого напряжения", — добавила премьер-министр.
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