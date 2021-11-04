https://ru.sputnik.md/20211104/moldova-prodolzhit-poisk-alternativ-v-energetike--gavrilitsa-46166231.html

Молдова продолжит поиск альтернатив в энергетике — Гаврилица

Молдова продолжит поиск альтернатив в энергетике — Гаврилица

Премьер считает, что альтернативы помогли занять более уверенную позицию в переговорах с Газпромом

2021-11-04T14:45+0200

2021-11-04T14:45+0200

2021-11-04T14:45+0200

экономика

энергетика

газпром

наталья гаврилица

в молдове

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КИШИНЕВ, 4 ноя — Sputnik. Премьер-министр Наталья Гаврилица считает, что Молдове необходимо продолжать поиск альтернативных путей обеспечения страны энергоресурсами.Переговоры с "Газпромом" по поставке топлива в страну показали, насколько важна такая альтернатива, заявила премьер в телевизионном эфире."Была жесткая игра <на переговорах с "Газпромом"> в условиях, когда у Молдовы было мало альтернатив, в контексте аномальных цен на мировом рынке, дефицита газа в Европе.Глава правительства заявила, что наличие альтернативных поставщиков газа помогло Молдове занять более уверенную позицию в переговорах по условиям контракта с "Газпромом"."Теперь мы понимаем, насколько важны эти инвестиции для энергетической безопасности страны. Существование газопровода "Яссы-Кишинев", доступ к объемам газа, пусть даже небольшим, для уравновешивания давления в системе транспортировки, помогли нам занять более уверенную позицию на переговорах", — сказала Гаврилица.По словам премьер-министра, Республика Молдова должна продолжать инвестиции в технические мощности по доставке не только газа, но и электроэнергии в страну. "Наверное, самым важным стратегическим проектом является строительство линий высокого напряжения", — добавила премьер-министр.

https://ru.sputnik.md/20211104/pravitelstvo-natalia-gavrilitsa-46130520.html

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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энергетика, газпром, наталья гаврилица, в молдове