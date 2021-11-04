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https://ru.sputnik.md/20211104/nato-vyvod-rossiy-voyska-pridnestrovye-46172329.html
НАТО выступает за вывод российских войск из Приднестровья
НАТО выступает за вывод российских войск из Приднестровья
НАТО выступает за вывод российских войск из Приднестровья
2021-11-04T22:24+0200
2021-11-04T22:24+0200
приднестровье
россия
нато
войска
вывод войск
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КИШИНЕВ, 4 ноя - Sputnik. НАТО подтверждает высказанное раньше требование о выводе российских войск с территории Приднестровья, заявил на онлайн-конференции заместитель генерального секретаря Альянса Мирча Джоанэ, передает РИА Новости.Генеральная ассамблея ООН в июне 2018 года призвала Россию вывести войска из Приднестровья, резолюцию поддержали 64 государства, против выступили 14, еще 83 страны воздержались."НАТО подтверждает свою приверженность требованию вывода российских войск с территории Молдавии в соответствии с международными обязательствами РФ и резолюцией ООН, которая была принята в 2018 году", - заявил Джоанэ в четверг, выступая на онлайн-конференции "Перспективы партнерства и безопасности через сотрудничество с НАТО на период до 2030 года".В Приднестровье находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные ее задачи — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдовы еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдова присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки молдавских властей силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ru.sputnik.md/20211103/moldova-i-nato-dogovorilis-naraschivat-voennyy-potentsial-46146476.html
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приднестровье, россия, нато, войска, вывод войск

НАТО выступает за вывод российских войск из Приднестровья

22:24 04.11.2021
© Sputnik / Sergey Kuznecov / Перейти в фотобанкБлокпост российских миротворцев на въезде в город Бендеры, Приднестровье
Блокпост российских миротворцев на въезде в город Бендеры, Приднестровье - Sputnik Молдова, 1920, 04.11.2021
© Sputnik / Sergey Kuznecov
/
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В июне 2018 года Генеральная ассамблея ООН призвала Россию вывести войска из Приднестровья.
КИШИНЕВ, 4 ноя - Sputnik. НАТО подтверждает высказанное раньше требование о выводе российских войск с территории Приднестровья, заявил на онлайн-конференции заместитель генерального секретаря Альянса Мирча Джоанэ, передает РИА Новости.

Генеральная ассамблея ООН в июне 2018 года призвала Россию вывести войска из Приднестровья, резолюцию поддержали 64 государства, против выступили 14, еще 83 страны воздержались.
"НАТО подтверждает свою приверженность требованию вывода российских войск с территории Молдавии в соответствии с международными обязательствами РФ и резолюцией ООН, которая была принята в 2018 году", - заявил Джоанэ в четверг, выступая на онлайн-конференции "Перспективы партнерства и безопасности через сотрудничество с НАТО на период до 2030 года".

В Приднестровье находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные ее задачи — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдовы еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдова присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки молдавских властей силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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