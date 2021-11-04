НАТО выступает за вывод российских войск из Приднестровья
© Sputnik / Sergey Kuznecov / Перейти в фотобанкБлокпост российских миротворцев на въезде в город Бендеры, Приднестровье
© Sputnik / Sergey Kuznecov/
В июне 2018 года Генеральная ассамблея ООН призвала Россию вывести войска из Приднестровья.
КИШИНЕВ, 4 ноя - Sputnik. НАТО подтверждает высказанное раньше требование о выводе российских войск с территории Приднестровья, заявил на онлайн-конференции заместитель генерального секретаря Альянса Мирча Джоанэ, передает РИА Новости.
Генеральная ассамблея ООН в июне 2018 года призвала Россию вывести войска из Приднестровья, резолюцию поддержали 64 государства, против выступили 14, еще 83 страны воздержались.
Генеральная ассамблея ООН в июне 2018 года призвала Россию вывести войска из Приднестровья, резолюцию поддержали 64 государства, против выступили 14, еще 83 страны воздержались.
"НАТО подтверждает свою приверженность требованию вывода российских войск с территории Молдавии в соответствии с международными обязательствами РФ и резолюцией ООН, которая была принята в 2018 году", - заявил Джоанэ в четверг, выступая на онлайн-конференции "Перспективы партнерства и безопасности через сотрудничество с НАТО на период до 2030 года".
В Приднестровье находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные ее задачи — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдовы еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдова присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки молдавских властей силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
В Приднестровье находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные ее задачи — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдовы еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдова присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки молдавских властей силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.