https://ru.sputnik.md/20211104/nork-myasniki-covid-46151689.html

Мир за сутки: истребление норок, нехватка мясников и ситуация с COVID

Мир за сутки: истребление норок, нехватка мясников и ситуация с COVID

Мир за сутки: истребление норок, нехватка мясников и ситуация с COVID

2021-11-04T09:33+0200

2021-11-04T09:33+0200

2021-11-04T10:34+0200

в мире

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КИШИНЕВ, 4 ноя — Sputnik. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен сообщила, что была не в курсе незаконности убийства около 17 миллионов норок на фермах страны в 2020 году, сообщает РИА Новости.В ноябре 2020 года власти Дании приняли решение истребить миллионы животных, поскольку они считались носителями коронавируса. В результате действий властей было разрушено одно из крупнейших в Европе меховых производств. Позже, в декабре 2020-го, парламент королевства начал расследование инцидента с целью выяснить, знала ли Фредериксен и члены кабинета министров Дании о незаконности убийства норок в стране.На данный момент комиссия, занимающаяся расследованием, выяснила, что не может посмотреть СМС переписки премьер-министра и других министров относительно этого инцидента, так как телефоны чиновников были настроены так, что сообщения удаляются автоматически спустя 30 дней после отправки.Британия начала вывозить туши на разделку в ЕС из-за нехватки мясниковПроизводители мяса в Великобритании столкнулись с новой проблемой. Нехватка рабочей силы, а именно – мясников, вынуждает их отправлять туши животных для разделки за границу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Британскую ассоциацию производителей мяса (BMPA).Британия столкнулась с дефицитом рабочей силы на фоне пандемии коронавируса и оттока населения из-за Brexit.По данным BMPA, стране не хватает 10 тысяч мясников, а для того, чтобы подготовить и нанять на работу полностью квалифицированного мясника, требуется 18 месяцев.Представители торговой отрасли Великобритании призывали правительство организовать саммит для решения проблемы с поставками продовольствия, вызванного нехваткой рабочей силы.Ситуация с COVID-19 в миреПо данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 248 миллионов.На утро 4 ноября число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 248 044 382. Из них 5 021 217 человек скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (46 252 631). Следом идут Индия (34 308 140) и Бразилия (21 835 785).В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (9 215 080), Россия (8 494 589), Турция (8 121 196), Франция (7 282 823), Иран (5 954 962), Аргентина (5 292 549) и Испания (5 019 255).На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 3 118 140 случаев заражения, в Румынии – 1 676 293.В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 341 675. В среду профильное министерство сообщило о 1487 подтвержденных случаях заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за время пандемии, составляет 7912, выздоровели 319 891 человек.

https://ru.sputnik.md/20201107/v-danii-unichtozhat-17-millionov-norok-iz-za-covid-19-32345497.html

https://ru.sputnik.md/20211011/britaniya-snachala-ischez-benzin-teper---produkty-v-magazinakh-45410420.html

https://ru.sputnik.md/20211103/pravitelstvo-moldovy-odobrilo-vykhodnykh-dlya-vaktsinatsii-ot-covid-46147381.html

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в мире