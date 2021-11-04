https://ru.sputnik.md/20211104/otnosheniya-moldova-rossia-pri-vlasti-pas-chego-zhdat-46173662.html

Отношения и Молдовы и России при власти PAS: чего ждать

Отношения и Молдовы и России при власти PAS: чего ждать

Депутат молдавского парламента прокомментировал, как могут развиваться отношения и Молдовы и России при власти PAS

2021-11-04T18:31+0200

2021-11-04T18:31+0200

2021-11-04T18:31+0200

радио

россия

молдова

власть

pas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/04/46173478_0:416:1555:1290_1920x0_80_0_0_4d2d0443077822cc61be583b5e23c84b.jpg

Впервые за долгие годы в Молдове вся власть сосредоточена в руках одной партии – "Действие и солидарность" (PAS). Такие властные полномочия, которые есть у этого политического формирования, были, разве что, у Партии коммунистов, которая в 2001 году получила конституционное большинство. Известно, что вкус власти – сладкий и пьянящий. От того, как распорядятся этими полномочиями люди, получившие монобольшинство в парламенте страны, зависит будущее всего многонационального молдавского народа. Совсем скоро новое правительство PAS, возглавляемое Натальей Гаврилицей, пройдет 100-дненвный рубеж, после которого принято судить об успехах или неудачах кабмина. Насколько новая власть справляется со своими обязанностями? В чем ее может упрекнуть парламентская оппозиция? Эти и другие вопросы обсудили в эфире радиостудии Sputnik Молдова с депутатом парламента страны от фракции Блока коммунистов и социалистов Константином Старышем.

россия

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

россия, молдова, власть, pas, видео