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Отношения и Молдовы и России при власти PAS: чего ждать
Отношения и Молдовы и России при власти PAS: чего ждать
Депутат молдавского парламента прокомментировал, как могут развиваться отношения и Молдовы и России при власти PAS
2021-11-04T18:31+0200
2021-11-04T18:31+0200
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власть
pas
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Впервые за долгие годы в Молдове вся власть сосредоточена в руках одной партии – "Действие и солидарность" (PAS). Такие властные полномочия, которые есть у этого политического формирования, были, разве что, у Партии коммунистов, которая в 2001 году получила конституционное большинство. Известно, что вкус власти – сладкий и пьянящий. От того, как распорядятся этими полномочиями люди, получившие монобольшинство в парламенте страны, зависит будущее всего многонационального молдавского народа. Совсем скоро новое правительство PAS, возглавляемое Натальей Гаврилицей, пройдет 100-дненвный рубеж, после которого принято судить об успехах или неудачах кабмина. Насколько новая власть справляется со своими обязанностями? В чем ее может упрекнуть парламентская оппозиция? Эти и другие вопросы обсудили в эфире радиостудии Sputnik Молдова с депутатом парламента страны от фракции Блока коммунистов и социалистов Константином Старышем.
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Андрей Петрик
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россия, молдова, власть, pas, видео

Отношения и Молдовы и России при власти PAS: чего ждать

18:31 04.11.2021
© Sputnik
Андрей Петрик в студии с администратором ресторана - Sputnik Молдова
Андрей Петрик
Все материалы
Депутат молдавского парламента прокомментировал первые 100 дней правительства Натальи Гаврилицы.
Впервые за долгие годы в Молдове вся власть сосредоточена в руках одной партии – "Действие и солидарность" (PAS). Такие властные полномочия, которые есть у этого политического формирования, были, разве что, у Партии коммунистов, которая в 2001 году получила конституционное большинство.
Известно, что вкус власти – сладкий и пьянящий. От того, как распорядятся этими полномочиями люди, получившие монобольшинство в парламенте страны, зависит будущее всего многонационального молдавского народа.
Совсем скоро новое правительство PAS, возглавляемое Натальей Гаврилицей, пройдет 100-дненвный рубеж, после которого принято судить об успехах или неудачах кабмина. Насколько новая власть справляется со своими обязанностями? В чем ее может упрекнуть парламентская оппозиция? Эти и другие вопросы обсудили в эфире радиостудии Sputnik Молдова с депутатом парламента страны от фракции Блока коммунистов и социалистов Константином Старышем.
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