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Парламент Молдовы собрался на заседание
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Парламент Молдовы собрался на заседание
Парламент Молдовы собрался на заседание
В четверг, 4 ноября, парламент Молдовы проводит очередное заседание, в ходе которого рассмотрят ряд законопроектов
2021-11-04T11:07+0200
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молдова
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Молдавский парламент проводит очередное заседание. В четверг, 4 ноября, депутаты рассмотрят в окончательном чтении законопроекты о внесении изменений в Кодекс об аудиовизуальных медиауслугах, законы "О региональном развитии", "О статусе персонала кабинета лиц, исполняющих ответственные государственные должности".В первом чтении будут рассмотрены: проект поправок к Земельному кодексу, законам "О принципах субсидирования развития сельского хозяйства и сельской среды", "О частной детективной и охранной деятельности".Также парламентарии должны принять ряд постановлений о назначении судей Высшей судебной палаты, назначении заместителя главы Национального банка Молдовы, а также о создании Комиссии по расследованию способа разработки полезных ископаемых и определению воздействия на окружающую среду.
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Александр Исаев
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Парламент Молдовы собрался на заседание

11:07 04.11.2021 (обновлено: 11:12 04.11.2021)
© Sputnik
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
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Депутатам предстоит рассмотреть ряд законопроектов, в том числе проект Земельного кодекса.
Молдавский парламент проводит очередное заседание. В четверг, 4 ноября, депутаты рассмотрят в окончательном чтении законопроекты о внесении изменений в Кодекс об аудиовизуальных медиауслугах, законы "О региональном развитии", "О статусе персонала кабинета лиц, исполняющих ответственные государственные должности".
В первом чтении будут рассмотрены: проект поправок к Земельному кодексу, законам "О принципах субсидирования развития сельского хозяйства и сельской среды", "О частной детективной и охранной деятельности".
Также парламентарии должны принять ряд постановлений о назначении судей Высшей судебной палаты, назначении заместителя главы Национального банка Молдовы, а также о создании Комиссии по расследованию способа разработки полезных ископаемых и определению воздействия на окружающую среду.
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