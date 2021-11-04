https://ru.sputnik.md/20211104/parlament-moldovy-sobralsya-na-zasedanie-46156210.html

Парламент Молдовы собрался на заседание

Парламент Молдовы собрался на заседание

В четверг, 4 ноября, парламент Молдовы проводит очередное заседание, в ходе которого рассмотрят ряд законопроектов

2021-11-04T11:07+0200

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молдова

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Молдавский парламент проводит очередное заседание. В четверг, 4 ноября, депутаты рассмотрят в окончательном чтении законопроекты о внесении изменений в Кодекс об аудиовизуальных медиауслугах, законы "О региональном развитии", "О статусе персонала кабинета лиц, исполняющих ответственные государственные должности".В первом чтении будут рассмотрены: проект поправок к Земельному кодексу, законам "О принципах субсидирования развития сельского хозяйства и сельской среды", "О частной детективной и охранной деятельности".Также парламентарии должны принять ряд постановлений о назначении судей Высшей судебной палаты, назначении заместителя главы Национального банка Молдовы, а также о создании Комиссии по расследованию способа разработки полезных ископаемых и определению воздействия на окружающую среду.

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2021

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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