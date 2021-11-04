https://ru.sputnik.md/20211104/parlament-moldovy-sobralsya-na-zasedanie-46156210.html
Парламент Молдовы собрался на заседание
Парламент Молдовы собрался на заседание
В четверг, 4 ноября, парламент Молдовы проводит очередное заседание, в ходе которого рассмотрят ряд законопроектов
2021-11-04T11:07+0200
2021-11-04T11:07+0200
2021-11-04T11:12+0200
молдова
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заседание
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Молдавский парламент проводит очередное заседание. В четверг, 4 ноября, депутаты рассмотрят в окончательном чтении законопроекты о внесении изменений в Кодекс об аудиовизуальных медиауслугах, законы "О региональном развитии", "О статусе персонала кабинета лиц, исполняющих ответственные государственные должности".В первом чтении будут рассмотрены: проект поправок к Земельному кодексу, законам "О принципах субсидирования развития сельского хозяйства и сельской среды", "О частной детективной и охранной деятельности".Также парламентарии должны принять ряд постановлений о назначении судей Высшей судебной палаты, назначении заместителя главы Национального банка Молдовы, а также о создании Комиссии по расследованию способа разработки полезных ископаемых и определению воздействия на окружающую среду.
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Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
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Александр Исаев
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молдова, законы, парламент, в молдове, заседание
Парламент Молдовы собрался на заседание
11:07 04.11.2021 (обновлено: 11:12 04.11.2021)
Депутатам предстоит рассмотреть ряд законопроектов, в том числе проект Земельного кодекса.
Молдавский парламент проводит очередное заседание. В четверг, 4 ноября, депутаты рассмотрят в окончательном чтении законопроекты о внесении изменений в Кодекс об аудиовизуальных медиауслугах, законы "О региональном развитии", "О статусе персонала кабинета лиц, исполняющих ответственные государственные должности".
В первом чтении будут рассмотрены: проект поправок к Земельному кодексу, законам "О принципах субсидирования развития сельского хозяйства и сельской среды", "О частной детективной и охранной деятельности".
Также парламентарии должны принять ряд постановлений о назначении судей Высшей судебной палаты, назначении заместителя главы Национального банка Молдовы, а также о создании Комиссии по расследованию способа разработки полезных ископаемых и определению воздействия на окружающую среду.