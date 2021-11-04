https://ru.sputnik.md/20211104/parlament-naznachil-novogo-vitse-prezidenta-natsbanka-46167810.html
Парламент назначил нового вице-президента Нацбанка
Парламент назначил нового вице-президента Нацбанка
Заместители главы Национального банка Молдовы назначается парламентом на пятилетний срок.
2021-11-04T16:02+0200
2021-11-04T16:02+0200
2021-11-04T16:02+0200
нацбанк
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КИШИНЕВ, 4 ноя - Sputnik. Константин Шкендра был назначен заместителем президента Национального банка Молдовы сроком на семь лет. Проект соответствующего решения был принят голосами 53 депутатов партии "Действие и солидарность" (PAS).Константин Шкендра более 18 лет работает в банковской сфере, в области аудита, бухгалтерского учета и консалтинга. Он также проработал более восьми лет в международных аудиторских компаниях. С 2018 года по настоящее время Константин Шкендра работал в Национальном банке Молдовы в должности директора Департамента банковского надзора.Согласно законодательству, вице-председатели НБМ назначаются парламентом по предложению председателя Национального банка. Кандидатура Константина Шкендра была предложена после истечения срока полномочий бывшего вице-президента НБМ Аурелиу Чинчилей.
https://ru.sputnik.md/20210906/est-rost-natsbank-moldovy-rasskazal-naskolko-uvelichilis-valyutnye-rezervy-strany-44526184.html
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нацбанк, парламент, в молдове, молдова
Парламент назначил нового вице-президента Нацбанка
Заместители главы Национального банка Молдовы назначается парламентом на пятилетний срок.
КИШИНЕВ, 4 ноя - Sputnik. Константин Шкендра был назначен заместителем президента Национального банка Молдовы сроком на семь лет. Проект соответствующего решения был принят голосами 53 депутатов партии "Действие и солидарность" (PAS).
Константин Шкендра более 18 лет работает в банковской сфере, в области аудита, бухгалтерского учета и консалтинга. Он также проработал более восьми лет в международных аудиторских компаниях. С 2018 года по настоящее время Константин Шкендра работал в Национальном банке Молдовы в должности директора Департамента банковского надзора.
Согласно законодательству, вице-председатели НБМ назначаются парламентом по предложению председателя Национального банка. Кандидатура Константина Шкендра была предложена после истечения срока полномочий бывшего вице-президента НБМ Аурелиу Чинчилей.