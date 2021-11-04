https://ru.sputnik.md/20211104/parlament-utverdil-naznachenie-dvukh-sudey-vysshey-sudebnoy-palaty-46165097.html

Парламент утвердил назначение двух судей Высшей судебной палаты

Парламент утвердил назначение двух судей Высшей судебной палаты

Парламент утвердил назначение двух судей Высшей судебной палаты

2021-11-04T14:12+0200

2021-11-04T14:12+0200

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общество

судьи

высшая судебная палата

парламент

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КИШИНЕВ, 4 ноя — Sputnik. Генадие Плэмэдялэ и Дорел Мустяцэ были назначены судьями Высшей судебной палаты (ВСП) до того момента, пока они не достигли предельного возраста в 65 лет.На пленарном заседании в четверг депутаты одобрили два проекта постановления парламента, которые вступают в силу со дня принятия.Кандидатуру Генадие Плэмэдялэ поддержали 55 депутатов. За назначение Дорела Мустяцэ проголосовало 52 депутата.На должность судьи ВСП предлагали также кандидатуру Оксаны Робу, однако она не набрала необходимого количества голосов.Согласно законодательству, кандидаты, выдвинутые на пост судьи ВСП, утверждаются парламентом по предложению Высшего совета магистратуры.

https://ru.sputnik.md/20210930/rukovodstvo-sudebnoy-palaty-45167626.html

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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судьи, высшая судебная палата, парламент, в молдове, молдова