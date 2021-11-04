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Парламент Молдовы собрался на заседание
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https://ru.sputnik.md/20211104/parlament-utverdil-naznachenie-dvukh-sudey-vysshey-sudebnoy-palaty-46165097.html
Парламент утвердил назначение двух судей Высшей судебной палаты
Парламент утвердил назначение двух судей Высшей судебной палаты
Парламент утвердил назначение двух судей Высшей судебной палаты
2021-11-04T14:12+0200
2021-11-04T14:13+0200
общество
судьи
высшая судебная палата
парламент
в молдове
молдова
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КИШИНЕВ, 4 ноя — Sputnik. Генадие Плэмэдялэ и Дорел Мустяцэ были назначены судьями Высшей судебной палаты (ВСП) до того момента, пока они не достигли предельного возраста в 65 лет.На пленарном заседании в четверг депутаты одобрили два проекта постановления парламента, которые вступают в силу со дня принятия.Кандидатуру Генадие Плэмэдялэ поддержали 55 депутатов. За назначение Дорела Мустяцэ проголосовало 52 депутата.На должность судьи ВСП предлагали также кандидатуру Оксаны Робу, однако она не набрала необходимого количества голосов.Согласно законодательству, кандидаты, выдвинутые на пост судьи ВСП, утверждаются парламентом по предложению Высшего совета магистратуры.
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судьи, высшая судебная палата, парламент, в молдове, молдова

Парламент утвердил назначение двух судей Высшей судебной палаты

14:12 04.11.2021 (обновлено: 14:13 04.11.2021)
© Sputnik / Evgheni PanasencoВысшая судебная палата Республики Молдова
Высшая судебная палата Республики Молдова - Sputnik Молдова, 1920, 04.11.2021
© Sputnik / Evgheni Panasenco
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Два соответствующих проекта постановления народные избранники одобрили на пленарном заседании парламента.
КИШИНЕВ, 4 ноя — Sputnik. Генадие Плэмэдялэ и Дорел Мустяцэ были назначены судьями Высшей судебной палаты (ВСП) до того момента, пока они не достигли предельного возраста в 65 лет.
На пленарном заседании в четверг депутаты одобрили два проекта постановления парламента, которые вступают в силу со дня принятия.
Кандидатуру Генадие Плэмэдялэ поддержали 55 депутатов. За назначение Дорела Мустяцэ проголосовало 52 депутата.
На должность судьи ВСП предлагали также кандидатуру Оксаны Робу, однако она не набрала необходимого количества голосов.
Молоток судьи - Sputnik Молдова, 1920, 30.09.2021
Общество
Руководство Высшей судебной палаты будет назначаться Высшим советом магистратуры
30 сентября, 21:13
Согласно законодательству, кандидаты, выдвинутые на пост судьи ВСП, утверждаются парламентом по предложению Высшего совета магистратуры.
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