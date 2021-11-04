https://ru.sputnik.md/20211104/parlament-utverdil-naznachenie-dvukh-sudey-vysshey-sudebnoy-palaty-46165097.html
Парламент утвердил назначение двух судей Высшей судебной палаты
Парламент утвердил назначение двух судей Высшей судебной палаты
Парламент утвердил назначение двух судей Высшей судебной палаты
2021-11-04T14:12+0200
2021-11-04T14:12+0200
2021-11-04T14:13+0200
общество
судьи
высшая судебная палата
парламент
в молдове
молдова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/13/10/131092_0:44:1001:607_1920x0_80_0_0_e09c7f07ff628d61dc1e9df42a9302c5.jpg
КИШИНЕВ, 4 ноя — Sputnik. Генадие Плэмэдялэ и Дорел Мустяцэ были назначены судьями Высшей судебной палаты (ВСП) до того момента, пока они не достигли предельного возраста в 65 лет.На пленарном заседании в четверг депутаты одобрили два проекта постановления парламента, которые вступают в силу со дня принятия.Кандидатуру Генадие Плэмэдялэ поддержали 55 депутатов. За назначение Дорела Мустяцэ проголосовало 52 депутата.На должность судьи ВСП предлагали также кандидатуру Оксаны Робу, однако она не набрала необходимого количества голосов.Согласно законодательству, кандидаты, выдвинутые на пост судьи ВСП, утверждаются парламентом по предложению Высшего совета магистратуры.
https://ru.sputnik.md/20210930/rukovodstvo-sudebnoy-palaty-45167626.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/13/10/131092_66:0:933:650_1920x0_80_0_0_f83fe62177eb1ea07c13e1d35865cf93.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
судьи, высшая судебная палата, парламент, в молдове, молдова
Парламент утвердил назначение двух судей Высшей судебной палаты
14:12 04.11.2021 (обновлено: 14:13 04.11.2021)
Два соответствующих проекта постановления народные избранники одобрили на пленарном заседании парламента.
КИШИНЕВ, 4 ноя — Sputnik. Генадие Плэмэдялэ и Дорел Мустяцэ были назначены судьями Высшей судебной палаты (ВСП) до того момента, пока они не достигли предельного возраста в 65 лет.
На пленарном заседании в четверг депутаты одобрили два проекта постановления парламента, которые вступают в силу со дня принятия.
Кандидатуру Генадие Плэмэдялэ поддержали 55 депутатов. За назначение Дорела Мустяцэ проголосовало 52 депутата.
На должность судьи ВСП предлагали также кандидатуру Оксаны Робу, однако она не набрала необходимого количества голосов.
Согласно законодательству, кандидаты, выдвинутые на пост судьи ВСП, утверждаются парламентом по предложению Высшего совета магистратуры.