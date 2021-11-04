https://ru.sputnik.md/20211104/pogodnye-rekordy-moldovy-4-noyabrya-46147077.html

Погодные рекорды Молдовы 4 ноября

Погодные рекорды Молдовы 4 ноября

Госгидрометеослужба рассказала о самой холодной и самой теплой погоде в этот день

2021-11-04T00:05+0200

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государственная гидрометеорологическая служба молдовы

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КИШИНЕВ, 4 ноя – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 4 ноября специалисты зафиксировали более шестидесяти лет назад.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации синоптиков, 4 ноября 1953 года столбик термометра опустился до –7,8 градуса по Цельсию.А температурный максимум зарегистрировали в 1969 году. Тогда воздух прогрелся до +22,4 градуса по Цельсию.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 4 ноября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 30,3 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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2021

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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государственная гидрометеорологическая служба молдовы, статистика, рекорды, погода