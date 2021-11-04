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https://ru.sputnik.md/20211104/pogodnye-rekordy-moldovy-4-noyabrya-46147077.html
Погодные рекорды Молдовы 4 ноября
Погодные рекорды Молдовы 4 ноября
Госгидрометеослужба рассказала о самой холодной и самой теплой погоде в этот день
2021-11-04T00:05+0200
2021-11-04T00:05+0200
государственная гидрометеорологическая служба молдовы
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рекорды
погода
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КИШИНЕВ, 4 ноя – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 4 ноября специалисты зафиксировали более шестидесяти лет назад.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации синоптиков, 4 ноября 1953 года столбик термометра опустился до –7,8 градуса по Цельсию.А температурный максимум зарегистрировали в 1969 году. Тогда воздух прогрелся до +22,4 градуса по Цельсию.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 4 ноября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 30,3 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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Александр Исаев
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государственная гидрометеорологическая служба молдовы, статистика, рекорды, погода

Погодные рекорды Молдовы 4 ноября

00:05 04.11.2021
© Sputnik / Mihai CarausОсень в парке
Осень в парке - Sputnik Молдова, 1920, 04.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.
КИШИНЕВ, 4 ноя – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 4 ноября специалисты зафиксировали более шестидесяти лет назад.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, 4 ноября 1953 года столбик термометра опустился до –7,8 градуса по Цельсию.
А температурный максимум зарегистрировали в 1969 году. Тогда воздух прогрелся до +22,4 градуса по Цельсию.
Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 4 ноября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 30,3 градуса.
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