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Полмиллиона евро штрафа заплатит медсестра в Италии за несделанные прививки
Полмиллиона евро штрафа заплатит медсестра в Италии за несделанные прививки
Медсестра, работавшая в нескольких госпитальных учреждениях Италии, заплатит 600 тысяч евро за то, что не сделала 8 тысяч прививок.
2021-11-04T17:15+0200
2021-11-04T17:15+0200
общество
в мире
италия
вакцинация
штраф
медсестра
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КИШИНЕВ, 4 ноя - Sputnik. В общей сложности 583 тысячи евро должна будет заплатить бывшая медсестра за 8 тысяч несделанных прививок, решение принял суд итальянской области Фриули-Венеция-Джулия, передает РИА Новости со ссылкой на газету il Messaggero.Медицинская сестра Эмануэла Петрилло с 2009-го по 2016 год работала в государственных медицинских учреждениях трех городов севера Италии. Согласно информации прокуратуры, ее пациентами в основном были несовершеннолетние. По материалам дела, медработник "делала вид, что вводит препарат, тем самым исключая ожидаемый иммунный ответ" при неведении вакцинируемого. Прокуратура оценила общий ущерб от ее действий в 660 тысяч евро.Сообщается, что в ходе следственных действий по делу были произведены анализы крови 159 бывших пациентов Эмануэлы Петрилло, 153 из которых показали отсутствие какой-либо реакции на вакцину от кори.Согласно приговору суда, медсестра действовала намеренно и с преступным умыслом. Примечательно, что Петрилло является фигурантом и уголовного процесса, который длится с 2019 года - ее обвиняют в подделке документов, хищении и халатности.
https://ru.sputnik.md/20211103/nemerenko-ne-vizhu-problemy-pochemu-ne-vvodit-detyam-eti-chipy-46136119.html
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в мире, италия, вакцинация, штраф, медсестра

Полмиллиона евро штрафа заплатит медсестра в Италии за несделанные прививки

17:15 04.11.2021
© Sputnik / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкМедсестра
Медсестра - Sputnik Молдова, 1920, 04.11.2021
© Sputnik / Николай Хижняк
/
Перейти в фотобанк
Медсестра, работавшая в нескольких госпитальных учреждениях Италии, заплатит огромный штраф за то, что не сделала 8 тысяч прививок.
КИШИНЕВ, 4 ноя - Sputnik. В общей сложности 583 тысячи евро должна будет заплатить бывшая медсестра за 8 тысяч несделанных прививок, решение принял суд итальянской области Фриули-Венеция-Джулия, передает РИА Новости со ссылкой на газету il Messaggero.

Медицинская сестра Эмануэла Петрилло с 2009-го по 2016 год работала в государственных медицинских учреждениях трех городов севера Италии. Согласно информации прокуратуры, ее пациентами в основном были несовершеннолетние. По материалам дела, медработник "делала вид, что вводит препарат, тем самым исключая ожидаемый иммунный ответ" при неведении вакцинируемого. Прокуратура оценила общий ущерб от ее действий в 660 тысяч евро.
Сообщается, что в ходе следственных действий по делу были произведены анализы крови 159 бывших пациентов Эмануэлы Петрилло, 153 из которых показали отсутствие какой-либо реакции на вакцину от кори.

Согласно приговору суда, медсестра действовала намеренно и с преступным умыслом. Примечательно, что Петрилло является фигурантом и уголовного процесса, который длится с 2019 года - ее обвиняют в подделке документов, хищении и халатности.
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