https://ru.sputnik.md/20211104/posol-rossia-moldova-pozdravil-sootechestvenniki-deni-narodnogo-edinstva-46139445.html

Посол России в Молдове поздравил соотечественников с Днем народного единства

Посол России в Молдове поздравил соотечественников с Днем народного единства

Посол России в Молдове Олег Васнецов поздравил соотечественников с Днем народного единства

2021-11-04T07:30+0200

2021-11-04T07:30+0200

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общество

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КИШИНЕВ, 4 ноя – Sputnik. Посол России в Молдове Олег Васнецов поздравил соотечественников с Днем народного единства."Сегодняшний праздник – один из самых молодых в российском календаре. В то же время истоки этого дня уходят в историческое прошлое: в 1612 году народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от иноземных интервентов и преодолело смуту, что спасло Отчизну от распада. Сегодня мы вспоминаем наши корни, подвиги и великое становление российского Отечества.Именно в те далекие времена благодаря героизму и сплоченности наших предков, независимо от происхождения, вероисповедания и положения в обществе удалось защитить свою Родину и положить начало нового исторического этапа Российского государства.Всепобеждающий дух единства нашего народа передавался из поколения в поколение. Примечательно, что этот день в 1649 году был объявлен православно-государственным праздником Казанской иконы Божией матери.Говоря о Дне народного единства, президент России Владимир Владимирович Путин отмечал, что самая прочная и надежная основа успешного развития нашей страны – это сплоченность российского общества, верность ценностям мира, доверия и взаимного убеждения между людьми разных национальностей. Беречь эти традиции завещано многовековой историей российской государственности.От всей души желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, силы духа, взаимопонимания и милосердия!".День народного единства — государственный праздник Российской Федерации, который ежегодно отмечается 4 ноября. Его учредили в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы (Козьмы) Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов и положило конец Смутному времени.

https://ru.sputnik.md/20211103/mnogonatsionalnaya-rossiya-v-obektive-fotografov-sputnik-46144875.html

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Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

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Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

россия, молдова, день народного единства, в молдове