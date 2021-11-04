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Посол России в Молдове поздравил соотечественников с Днем народного единства
Посол России в Молдове поздравил соотечественников с Днем народного единства
Посол России в Молдове Олег Васнецов поздравил соотечественников с Днем народного единства
2021-11-04T07:30+0200
2021-11-04T07:30+0200
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КИШИНЕВ, 4 ноя – Sputnik. Посол России в Молдове Олег Васнецов поздравил соотечественников с Днем народного единства."Сегодняшний праздник – один из самых молодых в российском календаре. В то же время истоки этого дня уходят в историческое прошлое: в 1612 году народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от иноземных интервентов и преодолело смуту, что спасло Отчизну от распада. Сегодня мы вспоминаем наши корни, подвиги и великое становление российского Отечества.Именно в те далекие времена благодаря героизму и сплоченности наших предков, независимо от происхождения, вероисповедания и положения в обществе удалось защитить свою Родину и положить начало нового исторического этапа Российского государства.Всепобеждающий дух единства нашего народа передавался из поколения в поколение. Примечательно, что этот день в 1649 году был объявлен православно-государственным праздником Казанской иконы Божией матери.Говоря о Дне народного единства, президент России Владимир Владимирович Путин отмечал, что самая прочная и надежная основа успешного развития нашей страны – это сплоченность российского общества, верность ценностям мира, доверия и взаимного убеждения между людьми разных национальностей. Беречь эти традиции завещано многовековой историей российской государственности.От всей души желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, силы духа, взаимопонимания и милосердия!".День народного единства — государственный праздник Российской Федерации, который ежегодно отмечается 4 ноября. Его учредили в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы (Козьмы) Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов и положило конец Смутному времени.
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россия, молдова, день народного единства, в молдове

Посол России в Молдове поздравил соотечественников с Днем народного единства

07:30 04.11.2021
© Photo : Посольство Российской Федерации в Республике МолдоваОлег Васнецов
Олег Васнецов - Sputnik Молдова, 1920, 04.11.2021
© Photo : Посольство Российской Федерации в Республике Молдова
Матвеева Алена - Sputnik Молдова
Алена Матвеева
Все материалы
День народного единства отмечают в России 4 ноября. Посол РФ в Молдове обратил внимание, что этот праздник – один из самых молодых в российском календаре, но в то же время его истоки уходят в прошлое.
КИШИНЕВ, 4 ноя – Sputnik. Посол России в Молдове Олег Васнецов поздравил соотечественников с Днем народного единства.
"Сегодняшний праздник – один из самых молодых в российском календаре. В то же время истоки этого дня уходят в историческое прошлое: в 1612 году народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от иноземных интервентов и преодолело смуту, что спасло Отчизну от распада. Сегодня мы вспоминаем наши корни, подвиги и великое становление российского Отечества.
Именно в те далекие времена благодаря героизму и сплоченности наших предков, независимо от происхождения, вероисповедания и положения в обществе удалось защитить свою Родину и положить начало нового исторического этапа Российского государства.
Всепобеждающий дух единства нашего народа передавался из поколения в поколение. Примечательно, что этот день в 1649 году был объявлен православно-государственным праздником Казанской иконы Божией матери.
Говоря о Дне народного единства, президент России Владимир Владимирович Путин отмечал, что самая прочная и надежная основа успешного развития нашей страны – это сплоченность российского общества, верность ценностям мира, доверия и взаимного убеждения между людьми разных национальностей. Беречь эти традиции завещано многовековой историей российской государственности.
От всей души желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, силы духа, взаимопонимания и милосердия!".
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День народного единства — государственный праздник Российской Федерации, который ежегодно отмечается 4 ноября. Его учредили в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы (Козьмы) Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов и положило конец Смутному времени.
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