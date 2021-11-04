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Справляется ли правительство Натальи Гаврилицы с обязанностями
Справляется ли правительство Натальи Гаврилицы с обязанностями
В преддверии 100-дневного срока работы кабмина Натальи Гаврилицы эксперт подвел предварительные итоги его деятельности.
2021-11-04T08:30+0200
2021-11-04T08:31+0200
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правительство
молдова
управление
эффективность
наталья гаврилица
валентин крылов
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Совсем скоро правительство во главе с Натальей Гаврилицей перейдет 100-дневный рубеж, когда принято подводить первые итоги деятельности кабинета министров. Это также и время прогнозировать, ждут ли новый кабмин успехи и работа на благо граждан, либо неудачи и впоследствии полное фиаско, которое выльется в серьезное народное недовольство.Изрядно потрепал нервы молдавскому народу энергетический кризис и неспособность нового кабмина договориться в течение длительного времени с российской стороной о бесперебойных поставках газа в республику.Не может не тревожить жителей Молдовы и постоянный рост цен на продукты питания и товары широкого потребления, на бензин, дизельное топливо, на отопление. Ведь все это ударит по карманам простых людей, а не тех, для кого подорожание хлеба на 50 банов – пустой звук.Что можно сказать о деятельности правительства Натальи Гаврилицы уже сейчас?Об этом – в беседе с политическим аналитиком, депутатом первого парламента Валентином Крыловым.
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Андрей Петрик
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правительство, молдова, управление, эффективность, наталья гаврилица, валентин крылов, видео

Справляется ли правительство Натальи Гаврилицы с обязанностями

08:30 04.11.2021 (обновлено: 08:31 04.11.2021)
© Sputnik
Андрей Петрик в студии с администратором ресторана - Sputnik Молдова
Андрей Петрик
Все материалы
Насколько эффективны новые управленцы кабмина, составленного из ставленников партии "Действие и солидарность" (PAS)? Ответ на вопрос в программе "Утро на Sputnik`е" дает политический аналитик.
Совсем скоро правительство во главе с Натальей Гаврилицей перейдет 100-дневный рубеж, когда принято подводить первые итоги деятельности кабинета министров. Это также и время прогнозировать, ждут ли новый кабмин успехи и работа на благо граждан, либо неудачи и впоследствии полное фиаско, которое выльется в серьезное народное недовольство.
Изрядно потрепал нервы молдавскому народу энергетический кризис и неспособность нового кабмина договориться в течение длительного времени с российской стороной о бесперебойных поставках газа в республику.
Не может не тревожить жителей Молдовы и постоянный рост цен на продукты питания и товары широкого потребления, на бензин, дизельное топливо, на отопление. Ведь все это ударит по карманам простых людей, а не тех, для кого подорожание хлеба на 50 банов – пустой звук.
Что можно сказать о деятельности правительства Натальи Гаврилицы уже сейчас?
Об этом – в беседе с политическим аналитиком, депутатом первого парламента Валентином Крыловым.
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