https://ru.sputnik.md/20211104/pravitelstvo-natalia-gavrilitsa-46130520.html

Справляется ли правительство Натальи Гаврилицы с обязанностями

Справляется ли правительство Натальи Гаврилицы с обязанностями

В преддверии 100-дневного срока работы кабмина Натальи Гаврилицы эксперт подвел предварительные итоги его деятельности.

2021-11-04T08:30+0200

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радио

правительство

молдова

управление

эффективность

наталья гаврилица

валентин крылов

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Совсем скоро правительство во главе с Натальей Гаврилицей перейдет 100-дневный рубеж, когда принято подводить первые итоги деятельности кабинета министров. Это также и время прогнозировать, ждут ли новый кабмин успехи и работа на благо граждан, либо неудачи и впоследствии полное фиаско, которое выльется в серьезное народное недовольство.Изрядно потрепал нервы молдавскому народу энергетический кризис и неспособность нового кабмина договориться в течение длительного времени с российской стороной о бесперебойных поставках газа в республику.Не может не тревожить жителей Молдовы и постоянный рост цен на продукты питания и товары широкого потребления, на бензин, дизельное топливо, на отопление. Ведь все это ударит по карманам простых людей, а не тех, для кого подорожание хлеба на 50 банов – пустой звук.Что можно сказать о деятельности правительства Натальи Гаврилицы уже сейчас?Об этом – в беседе с политическим аналитиком, депутатом первого парламента Валентином Крыловым.

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2021

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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правительство, молдова, управление, эффективность, наталья гаврилица, валентин крылов, видео