https://ru.sputnik.md/20211104/prazdnik-kazanskoy-ikony-bozhiey-materi-46109051.html

Праздник Казанской иконы Божией Матери

Праздник Казанской иконы Божией Матери

Праздник Казанской иконы Божией Матери отмечается дважды: 21 июля (8 июля – старый стиль) и 4 ноября (22 октября – старый стиль).

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Празднование Казанской иконы Божией Матери отмечается 4 ноября.По православному календарю его отмечают дважды в году: 21 июля (8 июля по старому стилю) – в память явления иконы Пресвятой Богородицы в Казани, и 4 ноября (22 октября по старому стилю) – в благодарность за избавление Москвы и всей России от нашествия поляков в 1612 году.Казанский образ принадлежит к иконографическому типу "Одигитрии". От классического варианта этого типа его отличает оплечное изображение и наклон головы Богоматери к Младенцу.Явлению Казанской иконы Божией Матери предшествовало присоединение Казанского ханства к Руси царем Иоанном Грозным в 1552 году.В 1579 году в Казани после страшного пожара девятилетней дочери купца Онучина Матроне явилась во сне Богородица и открыла ей, что под развалинами их дома находится ее чудотворный образ, зарытый в земле тайными исповедниками христианства еще при татарском владычестве.Божия Матерь точно указала место, где можно было найти икону. Родители поначалу не обратили внимание на рассказ девочки, но чудесное явление Небесной Царицы повторилось дважды.На третий раз девочка во сне увидела саму икону, от которой исходил грозный голос: "Если не поведаешь глаголов Моих, Я явлюсь в другом месте, а ты погибнешь".Тогда мать отвела Матрону к митрополиту Казанскому Иову, та рассказала ему о чудесном явлении. Все духовенство города, в сопровождении толпы народа, направилось к дому Онучиных. Начались раскопки, но найти икону сначала не удалось. Тогда копать стала сама Матрона и тут же нашла святой образ, который, несмотря на пожар, выглядел так, как будто только что был написан.Митрополит передал икону отцу Ермолаю – наиболее почитаемому в городе священнику, будущему патриарху, и тот, высоко подняв ее над головой, сопровождаемый крестным ходом, отнес чудесный образ на городскую площадь, где и осенил им на четыре стороны весь собравшийся народ.Отец Ермолай написал тропарь новоявленной иконе "Заступнице Усердная". Позже он принял постриг с именем Ермоген в Московском Чудовом монастыре и вскоре был назначен на Казанскую кафедру.Через 10 лет на месте обретения чудотворной иконы митрополит Ермоген основал Богородицкий женский монастырь в честь иконы Божией Матери Казанской, Матрона Онучина приняла в нем постриг.Чудотворный образ был обложен царскими дарами – золотом, драгоценными камнями и жемчугом.Русской Церковью особо почитались и два чудотворных списка с Казанского образа Божией Матери, дважды сопутствовавших русскому воинству в борьбе против иноплеменников: Московский и Санкт-Петербургский.Первый список, после тайного воззвания патриарха Ермогена взятый казанской дружиной в поход в 1611 году, был передан дружинам северных городов под руководством князя Дмитрия Пожарского, шедшим на освобождение столицы от поляков.С этой иконой войска князя подошли к стенам захваченной поляками Москвы. Готовясь к штурму, русское воинство три дня постилось и молилось пред иконой Богоматери о победе.От находившегося в плену у поляков святителя Арсения (впоследствии епископа Суздальского) пришла весть, что ему в видении было открыто о перемене суда Божия на милость по заступничеству Пресвятой Девы. Воодушевленные известием русские войска 4 ноября (22 октября по старому стилю) 1612 года освободили Москву от польских захватчиков.В память освобождения Москвы от поляков установлено празднование Казанской Божией Матери 4 ноября (22 октября по старому стилю), а в память чудесного обретения иконы — 21 июля (8 июля по старому стилю).Празднование 4 ноября распространялось на Москву, а после 1649 года, по повелению царя Алексея Михайловича, – на всю Русь.Князь Пожарский в честь Пресвятой Богородицы за помощь в победе воздвиг на Красной площади в 1630-е годы храм Казанской иконы. Святая икона, бывшая в войсках Пожарского при освобождении Москвы, в 1636 году была перенесена в новоустроенный храм, где хранилась почти 300 лет. Сейчас этот святой образ находится в Богоявленском кафедральном соборе Москвы.Второй чтимый список иконы, принадлежавший вдовствующей царице Прасковии Феодоровне, был перенесен в числе других святынь императором Петром I в обустраиваемую им северную столицу, где он стал одной из главнейших святынь града св. Петра. В 1811 году в честь этого образа в Петербурге был отстроен кафедральный Казанский собор.В 1812 году Михаил Кутузов, назначенный императором Александром I главнокомандующим русской армией, перед отъездом в действующие войска молился перед Петербургской святыней и чрез возложение на него святой иконы получил благословение Матери Божией на святое дело борьбы с захватчиками.Из награбленного французами серебра, отобранного казаками, в соборе Кутузовым был устроен серебряный иконостас. Под сводами Казанского собора позже был упокоен прах полководца.В Великую Отечественную войну, когда силы уже были на исходе, жители обложенного блокадой города на Неве совершили крестный ход с Казанской иконой Богоматери, что добавило стойкости верующим горожанам и помогло им выстоять до конца.История же явленного в 1579 году чудотворного образа печально оборвалась в тяжелое для России время начала XX века. В ночь на 29 июня 1904 года собор Богородицкого Казанского монастыря был ограблен; бесследно пропала и чудотворная икона Богоматери. На следствии воры показали, что драгоценную ризу они продали, а икону порубили и сожгли.Список с Казанской иконы Божией Матери, который датируется XVII веком, 11 лет находился в покоях папы Иоанна Павла Второго. Он был вывезен из страны сразу после Октябрьской революции.В 1920-х годах икона оказалась в Лондоне, затем в разное время находилась в Польше, Гонконге, США, Португалии. В 1993 году в монастыре Фатимской Богоматери в Португалии реликвию подарили Папе Римскому.В 2004 году этот образ из Ватикана был передан представителями Папы Римского предстоятелю Русской Православной Церкви патриарху Алексию II.Во время визита в Казань в июле 2005 года Алексий II передал образ Казанской епархии. Икона была помещена для почитания в Крестовоздвиженском храме Богородицкого монастыря.Храм Казанской иконы Божией Матери в МолдовеПравославный храм Казанской Иконы Божией Матери в муниципии Чадыр-Лунга (Гагаузия) – составная часть Кагульско-Комратской епархии. Он был зарегистрирован в "Общественной Ассоциации Союза православных христиан храма Казанской иконы Божьей Матери" и освящен 21 июля 2008 года.Храм был воздвигнут в ознаменование сразу нескольких событий:Строительство храма началось в 1998 году.Храм Казанской иконы Божией Матери расположен в районе культурно-административного центра Чадыр-Лунги. Вдоль ограды проходит главная улица города.Церковь представляет собой высокое двухкупольное строение из камня и бетона, окрашенное в светлые тона. Скаты крыши и купола покрыты оцинкованным кровельным железом, выкрашенным в голубой цвет. Колокольня высотой 25 метров является составной частью здания храма.Его архитектура в какой-то степени повторяет архитектуру церкви, разрушенной в 1972 году.В храм ведут четыре входа. Функцию главного выполняют западные врата. По обе стороны от них в специальных нишах находятся изображения Девы Марии и Иисуса Христа. Над входом в центре установлена Казанская икона Божией Матери.В праздник Казанской иконы Божией Матери, 4 ноября 2018 года, митрополит Владимир возглавил Божественную литургию в храме Казанской иконы Божией Матери в Чадыр-Лунге.По завершении Божественной литургии последовал крестный ход вокруг храма с чтением Евангелия. Затем был совершен благодарственный молебен.Материал подготовлен на основе информации из открытых источников.

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в мире, икона, казань, икона божьей матери, праздник