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Прогноз ВОЗ: полмиллиона жителей ЕС скончаются от COVID к февралю 2022 года
Прогноз ВОЗ: полмиллиона жителей ЕС скончаются от COVID к февралю 2022 года
Прогноз ВОЗ: полмиллиона жителей ЕС скончаются от COVID к февралю 2022 года
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КИШИНЕВ, 4 ноя - Sputnik. Недостаточный уровень иммунизации и игнорирование масочного режима могут привести к тому, что к февралю 2022 года в Европе около полумиллиона человек могут умереть из-за COVID-19, заявил глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, передает РИА Новости."В настоящее время 75% летальных случаев отмечается у людей в возрасте 65 лет и старше. По данным надежных прогнозов, если мы останемся на данной траектории, то к 1 февраля 2022 года мы увидим дополнительно полмиллиона смертей от COVID-19. Кроме того, 43 страны региона столкнутся с сильным стрессом нехватки коек в больницах", - сказал он.По его словам, в настоящее время ситуация в Европейском регионе вызывает серьезную озабоченность в связи с ростом за последние недели на 55% количества случаев заражений, в частности, вариантом "дельта", в 57 европейских государствах. При этом увеличение количества заболеваний отмечается во всех возрастных группах. В этой связи в ВОЗ поддерживают решение 23 стран укрепить социальные меры борьбы с COVID-19, однако семь государств, наоборот, сняли ограничения, что вызывает беспокойство.
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европа, воз, жители

Прогноз ВОЗ: полмиллиона жителей ЕС скончаются от COVID к февралю 2022 года

22:48 04.11.2021
© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii MoldovaSpecialiștii Departamentului Anesteziologie şi Terapie Intensivă de la Spitalului Clinic Republican „Timofei Moşneaga”
Specialiștii Departamentului Anesteziologie şi Terapie Intensivă de la Spitalului Clinic Republican „Timofei Moşneaga” - Sputnik Молдова, 1920, 04.11.2021
© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
Ситуация ухудшается из-за низких темпов вакцинации населения.
КИШИНЕВ, 4 ноя - Sputnik. Недостаточный уровень иммунизации и игнорирование масочного режима могут привести к тому, что к февралю 2022 года в Европе около полумиллиона человек могут умереть из-за COVID-19, заявил глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, передает РИА Новости.
"В настоящее время 75% летальных случаев отмечается у людей в возрасте 65 лет и старше. По данным надежных прогнозов, если мы останемся на данной траектории, то к 1 февраля 2022 года мы увидим дополнительно полмиллиона смертей от COVID-19. Кроме того, 43 страны региона столкнутся с сильным стрессом нехватки коек в больницах", - сказал он.
По его словам, в настоящее время ситуация в Европейском регионе вызывает серьезную озабоченность в связи с ростом за последние недели на 55% количества случаев заражений, в частности, вариантом "дельта", в 57 европейских государствах. При этом увеличение количества заболеваний отмечается во всех возрастных группах. В этой связи в ВОЗ поддерживают решение 23 стран укрепить социальные меры борьбы с COVID-19, однако семь государств, наоборот, сняли ограничения, что вызывает беспокойство.
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