https://ru.sputnik.md/20211104/prognoz-voz-polmilliona-zhitely-es-covid-fevraly-2022-god-46168731.html

Прогноз ВОЗ: полмиллиона жителей ЕС скончаются от COVID к февралю 2022 года

Прогноз ВОЗ: полмиллиона жителей ЕС скончаются от COVID к февралю 2022 года

Прогноз ВОЗ: полмиллиона жителей ЕС скончаются от COVID к февралю 2022 года

2021-11-04T22:48+0200

2021-11-04T22:48+0200

2021-11-04T22:48+0200

коронавирус

европа

воз

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КИШИНЕВ, 4 ноя - Sputnik. Недостаточный уровень иммунизации и игнорирование масочного режима могут привести к тому, что к февралю 2022 года в Европе около полумиллиона человек могут умереть из-за COVID-19, заявил глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, передает РИА Новости."В настоящее время 75% летальных случаев отмечается у людей в возрасте 65 лет и старше. По данным надежных прогнозов, если мы останемся на данной траектории, то к 1 февраля 2022 года мы увидим дополнительно полмиллиона смертей от COVID-19. Кроме того, 43 страны региона столкнутся с сильным стрессом нехватки коек в больницах", - сказал он.По его словам, в настоящее время ситуация в Европейском регионе вызывает серьезную озабоченность в связи с ростом за последние недели на 55% количества случаев заражений, в частности, вариантом "дельта", в 57 европейских государствах. При этом увеличение количества заболеваний отмечается во всех возрастных группах. В этой связи в ВОЗ поддерживают решение 23 стран укрепить социальные меры борьбы с COVID-19, однако семь государств, наоборот, сняли ограничения, что вызывает беспокойство.

https://ru.sputnik.md/20211102/voz-revaktsinatsya-polgoda-46101946.html

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европа, воз, жители