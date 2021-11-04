https://ru.sputnik.md/20211104/putin-lukashenko-voennaea-doktrina-soyuznoe-gosudarstvo-46175742.html

Путин и Лукашенко утвердили военную доктрину Союзного государства

Путин и Лукашенко утвердили военную доктрину Союзного государства

Путин и Лукашенко утвердили военную доктрину Союзного государства

2021-11-04T20:11+0200

2021-11-04T20:11+0200

2021-11-04T20:11+0200

в мире

владимир путин

александр лукашенко

доктрина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35508587_0:0:2885:1623_1920x0_80_0_0_620bc93e8d61d7d55a18ce198c8cc4e2.jpg

КИШИНЕВ, 4 ноя - Sputnik. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко утвердили Военную доктрину Союзного государства и Концепцию миграционной политики двух стран, передает РИА Новости.Документы были приняты в четверг, 4 ноября, на заседании Высшего Госсовета Союзного государства России и Белоруссии.Как ранее заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцева Мезенцев, новая военная доктрина позволит повысить уровень согласованности оборонной политики и своевременно адаптировать задачи министерств обороны двух стран с учетом происходящих в регионе изменений военно-политической обстановки. Концепция миграционной политики Союзного государства, как сообщал Мезенцев, определит направления деятельности МВД, органов безопасности, погранслужб, внешнеполитических ведомств в сфере миграции с учетом новых реалий возрастания миграционных потоков.Также президенты России и Белоруссии подписали интеграционный декрет Союзного государства."Вижу, Путин подписал, и я подпишу", — сказал Лукашенко на онлайн-заседании Высшего госсовета СГ.Декрет утверждает все 28 союзных программ, одобренных в сентябре, а также основные направления реализации положений Договора о создании СГ на 2021-2023 годы.Пути назвал подписание декрета об интеграции серьезным шагом вперед."Он абсолютно не связан с внутриполитическими повестками в наших странах. Он связан с необходимостью эффективно функционировать нашим экономикам и создавать конкурентные преимущества для того, чтобы повышать эффективность нашей работы, которая в конечном итоге направлена на повышение благосостояния наших граждан", — подчеркнул он.Программы по Союзному государству предполагают интеграцию валютных систем, общие принципы взимания косвенных налогов, единые подходы по пенсионной тематике и вопросам социального обеспечения, борьбу с терроризмом, взаимный доступ к госзакупкам и госзаказам. Кроме того, общей станет макроэкономическая политика, страны интегрируют платежные системы и гармонизируют денежно-кредитную политику, сформируют совместные рынки нефти и газа и т. д.

https://ru.sputnik.md/20210920/lukashenko-otnosheniya-moldova-44887549.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, владимир путин, александр лукашенко, доктрина