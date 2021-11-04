https://ru.sputnik.md/20211104/putin-lukashenko-voennaea-doktrina-soyuznoe-gosudarstvo-46175742.html
Путин и Лукашенко утвердили военную доктрину Союзного государства
Путин и Лукашенко утвердили военную доктрину Союзного государства
Путин и Лукашенко утвердили военную доктрину Союзного государства
2021-11-04T20:11+0200
2021-11-04T20:11+0200
2021-11-04T20:11+0200
в мире
владимир путин
александр лукашенко
доктрина
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КИШИНЕВ, 4 ноя - Sputnik. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко утвердили Военную доктрину Союзного государства и Концепцию миграционной политики двух стран, передает РИА Новости.Документы были приняты в четверг, 4 ноября, на заседании Высшего Госсовета Союзного государства России и Белоруссии.Как ранее заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцева Мезенцев, новая военная доктрина позволит повысить уровень согласованности оборонной политики и своевременно адаптировать задачи министерств обороны двух стран с учетом происходящих в регионе изменений военно-политической обстановки. Концепция миграционной политики Союзного государства, как сообщал Мезенцев, определит направления деятельности МВД, органов безопасности, погранслужб, внешнеполитических ведомств в сфере миграции с учетом новых реалий возрастания миграционных потоков.Также президенты России и Белоруссии подписали интеграционный декрет Союзного государства."Вижу, Путин подписал, и я подпишу", — сказал Лукашенко на онлайн-заседании Высшего госсовета СГ.Декрет утверждает все 28 союзных программ, одобренных в сентябре, а также основные направления реализации положений Договора о создании СГ на 2021-2023 годы.Пути назвал подписание декрета об интеграции серьезным шагом вперед."Он абсолютно не связан с внутриполитическими повестками в наших странах. Он связан с необходимостью эффективно функционировать нашим экономикам и создавать конкурентные преимущества для того, чтобы повышать эффективность нашей работы, которая в конечном итоге направлена на повышение благосостояния наших граждан", — подчеркнул он.Программы по Союзному государству предполагают интеграцию валютных систем, общие принципы взимания косвенных налогов, единые подходы по пенсионной тематике и вопросам социального обеспечения, борьбу с терроризмом, взаимный доступ к госзакупкам и госзаказам. Кроме того, общей станет макроэкономическая политика, страны интегрируют платежные системы и гармонизируют денежно-кредитную политику, сформируют совместные рынки нефти и газа и т. д.
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в мире, владимир путин, александр лукашенко, доктрина
Путин и Лукашенко утвердили военную доктрину Союзного государства
Президенты России и Белоруссии также подписали интеграционный декрет Союзного государства.
КИШИНЕВ, 4 ноя - Sputnik.
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко утвердили Военную доктрину Союзного государства и Концепцию миграционной политики двух стран, передает РИА Новости
.
Документы были приняты в четверг, 4 ноября, на заседании Высшего Госсовета Союзного государства России и Белоруссии.
Как ранее заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцева Мезенцев, новая военная доктрина позволит повысить уровень согласованности оборонной политики и своевременно адаптировать задачи министерств обороны двух стран с учетом происходящих в регионе изменений военно-политической обстановки. Концепция миграционной политики Союзного государства, как сообщал Мезенцев, определит направления деятельности МВД, органов безопасности, погранслужб, внешнеполитических ведомств в сфере миграции с учетом новых реалий возрастания миграционных потоков.
Также президенты России и Белоруссии подписали интеграционный декрет Союзного государства.
"Вижу, Путин подписал, и я подпишу", — сказал Лукашенко на онлайн-заседании Высшего госсовета СГ.
Декрет утверждает все 28 союзных программ, одобренных в сентябре, а также основные направления реализации положений Договора о создании СГ на 2021-2023 годы.
Пути назвал подписание декрета об интеграции серьезным шагом вперед.
"Он абсолютно не связан с внутриполитическими повестками в наших странах. Он связан с необходимостью эффективно функционировать нашим экономикам и создавать конкурентные преимущества для того, чтобы повышать эффективность нашей работы, которая в конечном итоге направлена на повышение благосостояния наших граждан", — подчеркнул он.
Программы по Союзному государству предполагают интеграцию валютных систем, общие принципы взимания косвенных налогов, единые подходы по пенсионной тематике и вопросам социального обеспечения, борьбу с терроризмом, взаимный доступ к госзакупкам и госзаказам. Кроме того, общей станет макроэкономическая политика, страны интегрируют платежные системы и гармонизируют денежно-кредитную политику, сформируют совместные рынки нефти и газа и т. д.