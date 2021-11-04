https://ru.sputnik.md/20211104/pyanye-soldaty-nato-vozmutili-passazhirov-poezda-v-estonii-46158512.html

Пьяные солдаты НАТО возмутили пассажиров поезда в Эстонии

Пьяные солдаты НАТО возмутили пассажиров поезда в Эстонии

Бойцы возвращались из увольнительной и явно перебрали с алкоголем, что стало причиной скандала.

2021-11-04T18:48+0200

2021-11-04T18:48+0200

2021-11-04T18:48+0200

общество

в мире

солдаты

нато

эстония

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/04/46158466_0:26:3077:1756_1920x0_80_0_0_b2015465414a46772186dd8234d0ca98.jpg

КИШИНЕВ, 4 ноя - Sputnik. Французские военные из состава батальона Североатлантического альянса (НАТО) оскандалились в Эстонии. На поведение нетрезвых солдат пожаловались пассажиры поезда, передают "Известия" со ссылкой на латвийский портал Delfi.Неприятный инцидент с бойцами НАТО произошел в поезде Elron, который следовал из Таллина в военный городок Тапа. Французские солдаты возвращались из увольнительной, заметно перебрав с алкоголем. Очевидцы свидетельствовали, что солдат сильно тошнило прямо в проходах вагонов.Слова очевидцев подтвердила представитель Elron Катрин Кулдеркнуп. "Службы действовали согласно требованиям, и на станции Тапа компанию ждала военная полиция", — цитирует ее источник.Пресс-служба французского подразделения распространила сообщение, согласно которому был нетрезв и неподобающе вел себя только один солдат. К нему и к старшему группы будут применены дисциплинарные меры.Как пишут "Известия", боевая батальонная группа НАТО численностью примерно 1,2 тысячи военнослужащих дислоцирована в военном городке Тапа с апреля 2017 года. В мае там уже произошел неприятный инцидент: солдаты НАТО подрались с местными жителями.

https://ru.sputnik.md/20211103/moldova-i-nato-dogovorilis-naraschivat-voennyy-potentsial-46146476.html

эстония

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, солдаты, нато, эстония