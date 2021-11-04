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Пьяные солдаты НАТО возмутили пассажиров поезда в Эстонии
Пьяные солдаты НАТО возмутили пассажиров поезда в Эстонии
Бойцы возвращались из увольнительной и явно перебрали с алкоголем, что стало причиной скандала.
2021-11-04T18:48+0200
2021-11-04T18:48+0200
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КИШИНЕВ, 4 ноя - Sputnik. Французские военные из состава батальона Североатлантического альянса (НАТО) оскандалились в Эстонии. На поведение нетрезвых солдат пожаловались пассажиры поезда, передают "Известия" со ссылкой на латвийский портал Delfi.Неприятный инцидент с бойцами НАТО произошел в поезде Elron, который следовал из Таллина в военный городок Тапа. Французские солдаты возвращались из увольнительной, заметно перебрав с алкоголем. Очевидцы свидетельствовали, что солдат сильно тошнило прямо в проходах вагонов.Слова очевидцев подтвердила представитель Elron Катрин Кулдеркнуп. "Службы действовали согласно требованиям, и на станции Тапа компанию ждала военная полиция", — цитирует ее источник.Пресс-служба французского подразделения распространила сообщение, согласно которому был нетрезв и неподобающе вел себя только один солдат. К нему и к старшему группы будут применены дисциплинарные меры.Как пишут "Известия", боевая батальонная группа НАТО численностью примерно 1,2 тысячи военнослужащих дислоцирована в военном городке Тапа с апреля 2017 года. В мае там уже произошел неприятный инцидент: солдаты НАТО подрались с местными жителями.
https://ru.sputnik.md/20211103/moldova-i-nato-dogovorilis-naraschivat-voennyy-potentsial-46146476.html
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в мире, солдаты, нато, эстония

Пьяные солдаты НАТО возмутили пассажиров поезда в Эстонии

18:48 04.11.2021
© Sputnik / Сергей Степанов / Перейти в фотобанкУчения НАТО Saber Strike 2016 в Эстонии
Учения НАТО Saber Strike 2016 в Эстонии - Sputnik Молдова, 1920, 04.11.2021
© Sputnik / Сергей Степанов
/
Перейти в фотобанк
Бойцы возвращались из увольнительной и явно перебрали с алкоголем, что стало причиной скандала.
КИШИНЕВ, 4 ноя - Sputnik. Французские военные из состава батальона Североатлантического альянса (НАТО) оскандалились в Эстонии. На поведение нетрезвых солдат пожаловались пассажиры поезда, передают "Известия" со ссылкой на латвийский портал Delfi.
Неприятный инцидент с бойцами НАТО произошел в поезде Elron, который следовал из Таллина в военный городок Тапа. Французские солдаты возвращались из увольнительной, заметно перебрав с алкоголем. Очевидцы свидетельствовали, что солдат сильно тошнило прямо в проходах вагонов.
Слова очевидцев подтвердила представитель Elron Катрин Кулдеркнуп.
"Службы действовали согласно требованиям, и на станции Тапа компанию ждала военная полиция", — цитирует ее источник.
Пресс-служба французского подразделения распространила сообщение, согласно которому был нетрезв и неподобающе вел себя только один солдат. К нему и к старшему группы будут применены дисциплинарные меры.
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Как пишут "Известия", боевая батальонная группа НАТО численностью примерно 1,2 тысячи военнослужащих дислоцирована в военном городке Тапа с апреля 2017 года. В мае там уже произошел неприятный инцидент: солдаты НАТО подрались с местными жителями.
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