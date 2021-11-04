https://ru.sputnik.md/20211104/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-esche-odin-teplyy-noyabrskiy-den-46148377.html

Самый точный прогноз погоды: еще один теплый ноябрьский день

Самый точный прогноз погоды: еще один теплый ноябрьский день

Самый точный прогноз погоды сколько времени продержится теплое время.

2021-11-04T07:00+0200

2021-11-04T07:00+0200

2021-11-04T07:00+0200

молдова

прогноз погоды

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КИШИНЕВ, 4 ноя - Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 4 ноября погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами слабый туман.Ветер юго-восточный умеренный.Ночью и утром местами опустится слабый туман. Ветер будет дуть юго-западный слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +16 до +21 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +5 до +10 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 4 ноября: ночью – от +7 до +9, днем – от +17 до +19 градусов.В четверг, 5 ноября, в стране сохранится похожий температурный режим, воздух прогреется до +21 градуса, возможны кратковременные дожди и туман. Такая погода продержится до 6 ноября. С 7 ноября в стране начнет холодать, ожидается от +9 до +14 градусов. Праздники и народные приметыВ этот день отмечали день осенней или зимней Казанской иконы Богоматери. Поздравляли в этот день женщин. Отмечали, что практически всегда погода в этот день бывает сырой и дождливой. Анализировали природные явления, по которым пытались угадать, какой будет погода в ближайшее время.В этот день существовала традиция встречать мужчин, которые ранее отправлялись на заработки. Хозяйки убирали в избах, готовили большое количество вкусных блюд. Поскольку этот период был известен как свадебный, незамужние девушки очень переживали, что у них нет кавалеров. На этот случай рекомендовалось совершать специальный обряд. Так, следует 4 ноября встать пораньше и отправиться в березовую рощу, чтобы отыскать лист, покрытый инеем. В такой лист смотрятся, как в зеркало – считалось, что это поможет привлечь женихов.Люди верили, что в этот день нельзя отправляться в дальнюю дорогу – это, согласно приметам, сулит несчастье. Если человек родился 4 ноября, то его талисман - хризолит.

https://ru.sputnik.md/20211031/pravoslavnyy-kalendar-2022-god-46044458.html

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2021

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

молдова, прогноз погоды