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Самый точный прогноз погоды: еще один теплый ноябрьский день
Самый точный прогноз погоды: еще один теплый ноябрьский день
Самый точный прогноз погоды сколько времени продержится теплое время.
2021-11-04T07:00+0200
2021-11-04T07:00+0200
молдова
прогноз погоды
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КИШИНЕВ, 4 ноя - Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 4 ноября погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами слабый туман.Ветер юго-восточный умеренный.Ночью и утром местами опустится слабый туман. Ветер будет дуть юго-западный слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +16 до +21 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +5 до +10 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 4 ноября: ночью – от +7 до +9, днем – от +17 до +19 градусов.В четверг, 5 ноября, в стране сохранится похожий температурный режим, воздух прогреется до +21 градуса, возможны кратковременные дожди и туман. Такая погода продержится до 6 ноября. С 7 ноября в стране начнет холодать, ожидается от +9 до +14 градусов. Праздники и народные приметыВ этот день отмечали день осенней или зимней Казанской иконы Богоматери. Поздравляли в этот день женщин. Отмечали, что практически всегда погода в этот день бывает сырой и дождливой. Анализировали природные явления, по которым пытались угадать, какой будет погода в ближайшее время.В этот день существовала традиция встречать мужчин, которые ранее отправлялись на заработки. Хозяйки убирали в избах, готовили большое количество вкусных блюд. Поскольку этот период был известен как свадебный, незамужние девушки очень переживали, что у них нет кавалеров. На этот случай рекомендовалось совершать специальный обряд. Так, следует 4 ноября встать пораньше и отправиться в березовую рощу, чтобы отыскать лист, покрытый инеем. В такой лист смотрятся, как в зеркало – считалось, что это поможет привлечь женихов.Люди верили, что в этот день нельзя отправляться в дальнюю дорогу – это, согласно приметам, сулит несчастье. Если человек родился 4 ноября, то его талисман - хризолит.
https://ru.sputnik.md/20211031/pravoslavnyy-kalendar-2022-god-46044458.html
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молдова, прогноз погоды

Самый точный прогноз погоды: еще один теплый ноябрьский день

07:00 04.11.2021
© Sputnik / Maksim Blinov / Перейти в фотобанкКот вблизи Новодевичьего монастыря в Москве
Кот вблизи Новодевичьего монастыря в Москве - Sputnik Молдова, 1920, 04.11.2021
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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КИШИНЕВ, 4 ноя - Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 4 ноября погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами слабый туман.
Ветер юго-восточный умеренный.
Ночью и утром местами опустится слабый туман. Ветер будет дуть юго-западный слабый до умеренного.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +16 до +21 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +5 до +10 градусов.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 4 ноября: ночью – от +7 до +9, днем – от +17 до +19 градусов.
В четверг, 5 ноября, в стране сохранится похожий температурный режим, воздух прогреется до +21 градуса, возможны кратковременные дожди и туман. Такая погода продержится до 6 ноября. С 7 ноября в стране начнет холодать, ожидается от +9 до +14 градусов.

Праздники и народные приметы

В этот день отмечали день осенней или зимней Казанской иконы Богоматери. Поздравляли в этот день женщин. Отмечали, что практически всегда погода в этот день бывает сырой и дождливой. Анализировали природные явления, по которым пытались угадать, какой будет погода в ближайшее время.
В этот день существовала традиция встречать мужчин, которые ранее отправлялись на заработки. Хозяйки убирали в избах, готовили большое количество вкусных блюд. Поскольку этот период был известен как свадебный, незамужние девушки очень переживали, что у них нет кавалеров. На этот случай рекомендовалось совершать специальный обряд. Так, следует 4 ноября встать пораньше и отправиться в березовую рощу, чтобы отыскать лист, покрытый инеем. В такой лист смотрятся, как в зеркало – считалось, что это поможет привлечь женихов.
Церковный православный календарь 2022 (Заглушка) - Sputnik Молдова, 1920, 31.10.2021
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Православный календарь на 2022 год
31 октября, 07:30
Люди верили, что в этот день нельзя отправляться в дальнюю дорогу – это, согласно приметам, сулит несчастье. Если человек родился 4 ноября, то его талисман - хризолит.
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