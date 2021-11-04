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Майя Санду обратилась к участникам конференции ООН по изменению климата
Майя Санду обратилась к участникам конференции ООН по изменению климата
Президент Майя Санду записала видео-обращение к участникам конференции
2021-11-04T10:45+0200
2021-11-04T10:48+0200
общество
оон
майя санду
климат
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КИШИНЕВ, 4 ноя — Sputnik. Президент Республики Молдова Майя Санду, как и лидеры многих других государств, записала видеообращение к участникам Конференции ООН по изменению климата в Глазго.Конференция СОР26 в Глазго проходит с 31 октября по 12 ноября. В ходе саммита планируется принять ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов и достижения углеродной нейтральности.В своем видеообращении Санду заявила, что изменение климата является одним из самых серьезных вызовов для Молдовы и всего мирового сообщества.Президент также сообщила, что Молдова взяла на себя обязательство поддержать глобальные усилия по снижению последствий изменения климата путем сокращения выбросов парниковых газов на 70% по сравнению с уровнем 1990 года.Ежегодная конференция ООН собирает государства, подписавшие Рамочную конвенцию ООН об изменении климата в 1992 году. В ходе одной из таких конференций был принят известный Киотский протокол, который установил обязательные показатели выбросов парниковых газов для 37 промышленно развитых стран.
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оон, майя санду, климат

Майя Санду обратилась к участникам конференции ООН по изменению климата

10:45 04.11.2021 (обновлено: 10:48 04.11.2021)
© Photo : Facebook / Maia SanduМайя Санду
Майя Санду - Sputnik Молдова, 1920, 04.11.2021
© Photo : Facebook / Maia Sandu
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Президент Молдовы заявила, что изменение климата является одним из самых серьезных вызовов для Молдовы и всего мирового сообщества.
КИШИНЕВ, 4 ноя — Sputnik. Президент Республики Молдова Майя Санду, как и лидеры многих других государств, записала видеообращение к участникам Конференции ООН по изменению климата в Глазго.
Конференция СОР26 в Глазго проходит с 31 октября по 12 ноября. В ходе саммита планируется принять ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов и достижения углеродной нейтральности.
В своем видеообращении Санду заявила, что изменение климата является одним из самых серьезных вызовов для Молдовы и всего мирового сообщества.
Президент также сообщила, что Молдова взяла на себя обязательство поддержать глобальные усилия по снижению последствий изменения климата путем сокращения выбросов парниковых газов на 70% по сравнению с уровнем 1990 года.
Ежегодная конференция ООН собирает государства, подписавшие Рамочную конвенцию ООН об изменении климата в 1992 году. В ходе одной из таких конференций был принят известный Киотский протокол, который установил обязательные показатели выбросов парниковых газов для 37 промышленно развитых стран.
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