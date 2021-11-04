https://ru.sputnik.md/20211104/sandu-konferentsia-oon-klimat-46155452.html

Майя Санду обратилась к участникам конференции ООН по изменению климата

Майя Санду обратилась к участникам конференции ООН по изменению климата

Президент Майя Санду записала видео-обращение к участникам конференции

2021-11-04T10:45+0200

2021-11-04T10:45+0200

2021-11-04T10:48+0200

общество

оон

майя санду

климат

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/01/35333883_0:383:1743:1364_1920x0_80_0_0_8d4e09c4c395a886f5c455d3d76e1f45.jpg

КИШИНЕВ, 4 ноя — Sputnik. Президент Республики Молдова Майя Санду, как и лидеры многих других государств, записала видеообращение к участникам Конференции ООН по изменению климата в Глазго.Конференция СОР26 в Глазго проходит с 31 октября по 12 ноября. В ходе саммита планируется принять ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов и достижения углеродной нейтральности.В своем видеообращении Санду заявила, что изменение климата является одним из самых серьезных вызовов для Молдовы и всего мирового сообщества.Президент также сообщила, что Молдова взяла на себя обязательство поддержать глобальные усилия по снижению последствий изменения климата путем сокращения выбросов парниковых газов на 70% по сравнению с уровнем 1990 года.Ежегодная конференция ООН собирает государства, подписавшие Рамочную конвенцию ООН об изменении климата в 1992 году. В ходе одной из таких конференций был принят известный Киотский протокол, который установил обязательные показатели выбросов парниковых газов для 37 промышленно развитых стран.

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

оон, майя санду, климат