https://ru.sputnik.md/20211104/sandu-uchastie-krymskaea-platforma-peregovory-gazprom-46177830.html

Санду - о том, как участие в "Крымской платформе" повлияло на переговоры с "Газпромом"

Санду - о том, как участие в "Крымской платформе" повлияло на переговоры с "Газпромом"

“Крымская платформа” это про уважение территориальной целостности Украины, а Контракт на поставку газа это совсем другое, считает президент Майя Санду.

2021-11-04T21:35+0200

2021-11-04T21:35+0200

2021-11-04T21:35+0200

крым

майя санду

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КИШИНЕВ, 4 ноя - Sputnik. Президент Майя Санду не считает, что ее участие в "Крымской платформе" в Киеве повлияло на переговоры по поводу продления контракта на поставку газа в Молдову. Об этом она рассказала в интервью на общественном телевидении.По ее словам АО "Молдовагаз" изначально сообщало правительству, что контракт будет продлен без изменений.Президент заявила, что после этого последовали сложные и долгие переговоры с "Газпромом".На замечание ведущей о том, что по мнению многих, участие Санду в "Крымской платформе" осложнило продление контракта, президент заявила, что некоторым участникам этой встречи это не помешало получить выгодные контракты на поставку газа.Президент заявила, что ее участие в "Крымской платформе" и отношения Молдовы с Россией следует разделять."Крымская платформа" - это про наше уважение территориальной целостности Украины и это взаимное уважение. Контракт на поставку газа это другое. Поставки газа это то, что относится к нашим отношениям с Российской Федерацией. Естественно у нас есть и серьезнее проблемы в этих отношениях. Мы всегда были честными и говорили, что хотим прагматичных отношений, основанных на взаимном уважении. Серьезные проблемы - это экспорт в Россию, это газ, это приднестровская проблема. Но мы готовы их обсуждать", - заявила Санду.Президент Молдовы Майя Санду 23 августа приняла участие в "Крымской платформе" в Киеве. В своем заявлении Санду выразила поддержку Украине и выступила за сохранение порядка в регионе и мирное урегулирование всех вопросов. Санду отметила, что Молдова поддерживает 68-ю Резолюцию 68 Генассамблеи ООН о территориальной целостности Украины.Глава российского МИД Сергей Лавров назвал форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Газовый кризис в МолдовеМолдова договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет, переговоры завершились на минувшей неделе в Санкт-Петербурге.Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть.Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова закупала газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.Молдавские вице-премьеры Влад Кульминский и Андрей Спыну 21-22 октября провели первый раунд переговоров по газовому контракту с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком, генеральным директором ООО "Газпром экспорт" Еленой Бурмистровой и министром энергетики Николаем Шульгиновым. Достичь соглашения стороны не смогли.В то же время Молдова начала поиск альтернативных источников поставок голубого топлива в Молдову. В понедельник, 25 октября, Молдова совершила первую закупку газа не у "Газпрома": был подписан контракт на пробную закупку одного миллиона кубометров газа с польской PGNiG. В течение недели Молдова закупала газ также у голландской компании Vitol, швейцарской DXT Commodities и у "Нафтогаза" из Украины.Второй раунд переговоров с "Газпромом" проходил с 27 по 29 октября. На переговорах с главой "Газпрома" Алексеем Миллером Молдову представляли министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну и председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан. Сторонам удалось прийти к соглашению о продлении контракта на поставку газа на условиях, предложенных молдавской стороной. Также была достигнута договоренность о проведении аудита исторического долга компании "Молдовагаз" перед "Газпромом".

https://ru.sputnik.md/20211021/rossiya-ne-budet-ignorirovat-uchastie-sandu-v-krymskoy-platforme-45773748.html

https://ru.sputnik.md/20211104/do-10-noyabrya-v-moldove-budut-utverzhdeny-novye-tarify-na-gaz-46172712.html

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крым, майя санду