https://ru.sputnik.md/20211104/sandu-zapustila-protsess-otsenki-deyatelnosti-genprokurora--46172565.html

Санду запустила процесс оценки деятельности генпрокурора

Санду запустила процесс оценки деятельности генпрокурора

Президент Молдовы Майя Санду обратилась к ВСП с запросом о начале процесса оценки деятельности генпрокурора Стояногло

2021-11-04T18:09+0200

2021-11-04T18:09+0200

2021-11-04T18:15+0200

политика

майя санду

генпрокуратура молдовы

александр стояногло

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КИШИНЕВ, 4 ноя — Sputnik. Майя Санду обратилась к Высшему совету прокуроров с просьбой начать процедуру оценки деятельности генпрокурора Александра Стояногло.Президент сослалась на положения Закона о прокуратуре, в который голосами депутатов правящей партии "Действие и солидарность" были внесены поправки, позволяющие отправить главу Генпрокуратуры в отставку.Напомним, 24 августа парламент одобрил в окончательном чтении ряд поправок к закону о прокуратуре.Согласно нововведениям, генеральный прокурор до истечения срока полномочий может быть освобожден от занимаемой должности президентом по предложению Высшего совета прокуроров в случае, когда по результатам оценки сторонней комиссии он получил неудовлетворительную оценку, а также в случае принятия Высшим советом прокуроров постановления о наложении дисциплинарного наказания в виде освобождения от занимаемой должности.Также, согласно поправкам, генпрокурора можно будет отстранить от должности на время служебного расследования.На данный момент генпрокурор назначается президентом на семилетний мандат без возможности досрочного прекращения полномочий.Поправки также сократили число членов Высшего совета прокуроров.Генеральный прокурор обжаловал поправки в Конституционном суде, но суд отклонил обращение.

https://ru.sputnik.md/20211103/stoyanoglo-prodlili-domashniy-arest-esche-na-30-sutok-46143451.html

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майя санду, генпрокуратура молдовы, александр стояногло