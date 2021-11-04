https://ru.sputnik.md/20211104/shkolniki-dolzhny-budut-otrabotat-dopolnitelnye-kanikuly-do-kontsa-uchebnogo-goda-46176087.html
Школьники должны будут отработать дополнительные каникулы до конца учебного года
Школьники должны будут отработать дополнительные каникулы до конца учебного года
Министерство образования и науки перенесло сроки отработки дополнительных осенних каникул.
2021-11-04T19:42+0200
2021-11-04T19:42+0200
2021-11-04T19:46+0200
каникулы
школа
учебный год
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КИШИНЕВ, 4 ноя - Sputnik. Молдавские школьники должны будут отработать дополнительные осенние каникулы до конца учебного года, а не до конца 2021 года, как планировалось ранее.Такое решение принял министр образования и науки Анатолие Топалэ после встречи с руководителями местных специализированных органов в сфере образования.В Министерстве образования и науки отмечают, что руководители учебных заведений несут ответственность за организацию восстановительных мероприятий в классах, которые необходимо разработать и согласовывать с районными управлениями образования.Напоминаем, что на основании Решения Национальной чрезвычайной комиссии в здравоохранении от 26 октября 2021 года Министерством образования и науки было установлено, что осенние каникулы продлеваются на семь дней для учащихся государственных и частных начальных, средних и старших учебных заведений, в административно-территориальных единицах первого и второго уровня, в которых установлен "красный код" эпидемиологической опасности.
https://ru.sputnik.md/20211101/minobrazovaniya-otvetili-na-prosbu-roditeley-otmenit-prodlenie-kanikul-46082823.html
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каникулы, школа, учебный год
Школьники должны будут отработать дополнительные каникулы до конца учебного года
19:42 04.11.2021 (обновлено: 19:46 04.11.2021)
Министерство образования и науки перенесло сроки отработки дополнительных осенних каникул.
КИШИНЕВ, 4 ноя - Sputnik. Молдавские школьники должны будут отработать дополнительные осенние каникулы до конца учебного года, а не до конца 2021 года, как планировалось ранее.
Такое решение принял министр образования и науки Анатолие Топалэ после встречи с руководителями местных специализированных органов в сфере образования.
В Министерстве образования и науки отмечают, что руководители учебных заведений несут ответственность за организацию восстановительных мероприятий в классах, которые необходимо разработать и согласовывать с районными управлениями образования.
Напоминаем, что на основании Решения Национальной чрезвычайной комиссии в здравоохранении от 26 октября 2021 года Министерством образования и науки было установлено, что осенние каникулы продлеваются на семь дней для учащихся государственных и частных начальных, средних и старших учебных заведений, в административно-территориальных единицах первого и второго уровня, в которых установлен "красный код" эпидемиологической опасности.