https://ru.sputnik.md/20211104/shkolniki-dolzhny-budut-otrabotat-dopolnitelnye-kanikuly-do-kontsa-uchebnogo-goda-46176087.html

Школьники должны будут отработать дополнительные каникулы до конца учебного года

Школьники должны будут отработать дополнительные каникулы до конца учебного года

Министерство образования и науки перенесло сроки отработки дополнительных осенних каникул.

2021-11-04T19:42+0200

2021-11-04T19:42+0200

2021-11-04T19:46+0200

каникулы

школа

учебный год

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КИШИНЕВ, 4 ноя - Sputnik. Молдавские школьники должны будут отработать дополнительные осенние каникулы до конца учебного года, а не до конца 2021 года, как планировалось ранее.Такое решение принял министр образования и науки Анатолие Топалэ после встречи с руководителями местных специализированных органов в сфере образования.В Министерстве образования и науки отмечают, что руководители учебных заведений несут ответственность за организацию восстановительных мероприятий в классах, которые необходимо разработать и согласовывать с районными управлениями образования.Напоминаем, что на основании Решения Национальной чрезвычайной комиссии в здравоохранении от 26 октября 2021 года Министерством образования и науки было установлено, что осенние каникулы продлеваются на семь дней для учащихся государственных и частных начальных, средних и старших учебных заведений, в административно-территориальных единицах первого и второго уровня, в которых установлен "красный код" эпидемиологической опасности.

https://ru.sputnik.md/20211101/minobrazovaniya-otvetili-na-prosbu-roditeley-otmenit-prodlenie-kanikul-46082823.html

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2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

каникулы, школа, учебный год