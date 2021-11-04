https://ru.sputnik.md/20211104/toplivo-nare-maksimalnye-tseny-46161215.html

Топливо дешевеет дальше: НАРЭ опубликовало максимальные цены

Топливо дешевеет дальше: НАРЭ опубликовало максимальные цены

В НАРЭ опубликовали максимальные цены на дизельное топливо и бензин, действительные в Молдове с 5 ноября

2021-11-04T12:06+0200

2021-11-04T12:06+0200

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экономика

в молдове

цены

топливо

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КИШИНЕВ, 4 ноя – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдовы опубликовало в четверг новые максимальные цены на топливо, действительные с 5 ноября.Так, цена на 95-й бензин поднимется на один бан и достигнет 21,86 лея.Цена на дизтопливо упадет на один бан и составит 18,65 лея за литр.В течение нескольких месяцев цены на горючее росли. В НАРЭ подорожание объясняли тенденциями, зарегистрированными в международных сделках в контексте непрерывного роста мирового спроса на нефть и производные продукты."В настоящее время цены на бензин и дизельное топливо на международном рынке находятся на рекордно высоком уровне за последние годы, что можно увидеть на графиках, которые показывают динамику котировок Platts", – говорится в сообщении, опубликованном ранее на сайте агентства.В то же время в НАРЭ отмечали недавнее повышение курса национальной валюты по отношению к доллару, что в течение октября частично амортизировало максимальную цену, рассчитанную агентством.

https://ru.sputnik.md/20210921/v-moldove-tseny-na-benzin-na-blizhayshey-zapravke-mozhno-budet-uznat-s-pomoschyu-smartfona-44914863.html

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2021

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Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

в молдове, цены, топливо