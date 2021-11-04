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Топливо дешевеет дальше: НАРЭ опубликовало максимальные цены
Топливо дешевеет дальше: НАРЭ опубликовало максимальные цены
В НАРЭ опубликовали максимальные цены на дизельное топливо и бензин, действительные в Молдове с 5 ноября
2021-11-04T12:06+0200
2021-11-04T12:22+0200
экономика
в молдове
цены
топливо
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КИШИНЕВ, 4 ноя – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдовы опубликовало в четверг новые максимальные цены на топливо, действительные с 5 ноября.Так, цена на 95-й бензин поднимется на один бан и достигнет 21,86 лея.Цена на дизтопливо упадет на один бан и составит 18,65 лея за литр.В течение нескольких месяцев цены на горючее росли. В НАРЭ подорожание объясняли тенденциями, зарегистрированными в международных сделках в контексте непрерывного роста мирового спроса на нефть и производные продукты."В настоящее время цены на бензин и дизельное топливо на международном рынке находятся на рекордно высоком уровне за последние годы, что можно увидеть на графиках, которые показывают динамику котировок Platts", – говорится в сообщении, опубликованном ранее на сайте агентства.В то же время в НАРЭ отмечали недавнее повышение курса национальной валюты по отношению к доллару, что в течение октября частично амортизировало максимальную цену, рассчитанную агентством.
https://ru.sputnik.md/20210921/v-moldove-tseny-na-benzin-na-blizhayshey-zapravke-mozhno-budet-uznat-s-pomoschyu-smartfona-44914863.html
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в молдове, цены, топливо

Топливо дешевеет дальше: НАРЭ опубликовало максимальные цены

12:06 04.11.2021 (обновлено: 12:22 04.11.2021)
© Sputnik / Mihai CarausАвтозаправка
Автозаправка - Sputnik Молдова, 1920, 04.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Матвеева Алена - Sputnik Молдова
Алена Матвеева
Все материалы
Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены на пятницу.
КИШИНЕВ, 4 ноя – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдовы опубликовало в четверг новые максимальные цены на топливо, действительные с 5 ноября.
Так, цена на 95-й бензин поднимется на один бан и достигнет 21,86 лея.
Цена на дизтопливо упадет на один бан и составит 18,65 лея за литр.
В течение нескольких месяцев цены на горючее росли.
В НАРЭ подорожание объясняли тенденциями, зарегистрированными в международных сделках в контексте непрерывного роста мирового спроса на нефть и производные продукты.
"В настоящее время цены на бензин и дизельное топливо на международном рынке находятся на рекордно высоком уровне за последние годы, что можно увидеть на графиках, которые показывают динамику котировок Platts", – говорится в сообщении, опубликованном ранее на сайте агентства.
В то же время в НАРЭ отмечали недавнее повышение курса национальной валюты по отношению к доллару, что в течение октября частично амортизировало максимальную цену, рассчитанную агентством.
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