https://ru.sputnik.md/20211104/velikobritanii-odobrili-lekarstvo-ot-covid-19-46169489.html

Первые в мире: в Великобритании одобрили лекарство от COVID-19

Первые в мире: в Великобритании одобрили лекарство от COVID-19

Великобритания стала первой в мире страной, которая одобрила препарат производства компании Merck&Co для лечения от COVID-19

2021-11-04T21:07+0200

2021-11-04T21:07+0200

2021-11-04T21:07+0200

коронавирус

в мире

великобритания

лекарство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2008/53/20085399_0:271:3073:2000_1920x0_80_0_0_0fbcb1e02a3d79dfbfd0e6fb5354befa.jpg

КИШИНЕВ, 4 ноя - Sputnik. Великобритания стала первой в мире страной, которая одобрила препарат молнупиравир производства компании Merck&Co для лечения от COVID-19, передает РИА Новости. Британский министр здравоохранения Саджид Джавид отметил, что таблетки молнупиравира граждане смогут принимать "в комфортных условиях - дома". Лекарственный регулятор счел препарат "безопасным и эффективным", отметил глава министерства здравоохранения королевства.Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал потрясающим одобрение в Великобритании препарата молнупиравир от COVID-19, выразив восторг в своем аккаунте в Twitter."Потрясающе слышать, что Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA) одобрило первое в мире лекарство от COVID-19 - молнупиравир", - написал Джонсон в своем. Британский премьер подчеркнул, что наряду с вакцинами этот препарат поможет защитить тех, кто находится в зоне риска, от тяжелого течения болезни.Ранее Merck&Co заявила об успешном испытании таблеток молнупиравир, снижающих на 50% риск госпитализации и смерти от COVID-19. Компания подала в американский регулятор заявку для одобрения экстренного использования препарата. Препарат может стать первым в мире антивирусным лекарством от коронавируса для перорального приема.

https://ru.sputnik.md/20210914/rossia-razrabotka-preparat-bolezni-altsgeymer-44745569.html

великобритания

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, великобритания, лекарство