https://ru.sputnik.md/20211104/velikobritanii-odobrili-lekarstvo-ot-covid-19-46169489.html
Первые в мире: в Великобритании одобрили лекарство от COVID-19
Первые в мире: в Великобритании одобрили лекарство от COVID-19
Великобритания стала первой в мире страной, которая одобрила препарат производства компании Merck&Co для лечения от COVID-19
2021-11-04T21:07+0200
2021-11-04T21:07+0200
2021-11-04T21:07+0200
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КИШИНЕВ, 4 ноя - Sputnik. Великобритания стала первой в мире страной, которая одобрила препарат молнупиравир производства компании Merck&Co для лечения от COVID-19, передает РИА Новости. Британский министр здравоохранения Саджид Джавид отметил, что таблетки молнупиравира граждане смогут принимать "в комфортных условиях - дома". Лекарственный регулятор счел препарат "безопасным и эффективным", отметил глава министерства здравоохранения королевства.Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал потрясающим одобрение в Великобритании препарата молнупиравир от COVID-19, выразив восторг в своем аккаунте в Twitter."Потрясающе слышать, что Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA) одобрило первое в мире лекарство от COVID-19 - молнупиравир", - написал Джонсон в своем. Британский премьер подчеркнул, что наряду с вакцинами этот препарат поможет защитить тех, кто находится в зоне риска, от тяжелого течения болезни.Ранее Merck&Co заявила об успешном испытании таблеток молнупиравир, снижающих на 50% риск госпитализации и смерти от COVID-19. Компания подала в американский регулятор заявку для одобрения экстренного использования препарата. Препарат может стать первым в мире антивирусным лекарством от коронавируса для перорального приема.
https://ru.sputnik.md/20210914/rossia-razrabotka-preparat-bolezni-altsgeymer-44745569.html
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в мире, великобритания, лекарство
Первые в мире: в Великобритании одобрили лекарство от COVID-19
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал потрясающим одобрение препарата от COVID-19.
КИШИНЕВ, 4 ноя - Sputnik.
Великобритания стала первой в мире страной, которая одобрила препарат молнупиравир производства компании Merck&Co для лечения от COVID-19, передает РИА Новости
. Британский министр здравоохранения Саджид Джавид отметил, что таблетки молнупиравира граждане смогут принимать "в комфортных условиях - дома". Лекарственный регулятор счел препарат "безопасным и эффективным", отметил глава министерства здравоохранения королевства.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал потрясающим одобрение в Великобритании препарата молнупиравир от COVID-19, выразив восторг в своем аккаунте в Twitter.
"Потрясающе слышать, что Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA) одобрило первое в мире лекарство от COVID-19 - молнупиравир", - написал Джонсон в своем. Британский премьер подчеркнул, что наряду с вакцинами этот препарат поможет защитить тех, кто находится в зоне риска, от тяжелого течения болезни.
Ранее Merck&Co заявила об успешном испытании таблеток молнупиравир, снижающих на 50% риск госпитализации и смерти от COVID-19. Компания подала в американский регулятор заявку для одобрения экстренного использования препарата. Препарат может стать первым в мире антивирусным лекарством от коронавируса для перорального приема.