https://ru.sputnik.md/20211104/vernidub-porazhenii-sherifa-lige-chempionov-pomeshali-oshibki-46151399.html

Вернидуб - о поражении "Шерифа" в Лиге чемпионов: помешали индивидуальные ошибки

Вернидуб - о поражении "Шерифа" в Лиге чемпионов: помешали индивидуальные ошибки

Тираспольский "Шериф" в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов проиграл миланскому "Интернационале".

2021-11-04T00:50+0200

2021-11-04T00:50+0200

2021-11-04T00:56+0200

фк "шериф"

спорт

в молдове

приднестровье

молдова

тирасполь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/0f/44781111_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_17d4fceadd80e9492599590959ef098d.jpg

КИШИНЕВ, 4 ноя - Sputnik. Футбольный клуб “Шериф” провел достойный матч и надеялся на лучший результат в игре с миланским “Интером”. Об этом в ходе послематчевой пресс-конференции рассказал главный тренер тираспольского “Шерифа” Юрий Вернидуб.Отвечая на вопрос журналистов о том, почему после неплохого первого тайма у команды не ладилась игра во втором, Вернидуб посетовал на ошибку игроков, которая привела к первому голу.Напомним, тираспольский "Шериф" уступил дома миланскому "Интеру" в рамках группового раунда Лиги чемпионов со счетом 3:1.Две недели назад на домашнем стадионе "Сан-Сиро" "Интер" обыграл "Шериф" с таким же счетом.Следующий свой матч “Шериф” также проведет дома. 24 ноября тираспольская команда на своем поле сыграет с мадридским “Реалом”.Последний матч группового этапа Лиги чемпионов для “Шерифа” пройдет на стадионе “Олимпийский” в Киеве, команда сыграет против донецкого “Шахтера”.

https://ru.sputnik.md/20211103/sherif-inter-tiraspol-liga-chempionov-rezultat-46150093.html

https://ru.sputnik.md/20211104/krasnoselskiy-match-sherif-inter-igra-yarkaya-46151094.html

приднестровье

молдова

тирасполь

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

фк "шериф", в молдове, приднестровье, молдова, тирасполь