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Вернидуб - о поражении "Шерифа" в Лиге чемпионов: помешали индивидуальные ошибки
Вернидуб - о поражении "Шерифа" в Лиге чемпионов: помешали индивидуальные ошибки
Тираспольский "Шериф" в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов проиграл миланскому "Интернационале".
2021-11-04T00:50+0200
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фк "шериф"
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КИШИНЕВ, 4 ноя - Sputnik. Футбольный клуб “Шериф” провел достойный матч и надеялся на лучший результат в игре с миланским “Интером”. Об этом в ходе послематчевой пресс-конференции рассказал главный тренер тираспольского “Шерифа” Юрий Вернидуб.Отвечая на вопрос журналистов о том, почему после неплохого первого тайма у команды не ладилась игра во втором, Вернидуб посетовал на ошибку игроков, которая привела к первому голу.Напомним, тираспольский "Шериф" уступил дома миланскому "Интеру" в рамках группового раунда Лиги чемпионов со счетом 3:1.Две недели назад на домашнем стадионе "Сан-Сиро" "Интер" обыграл "Шериф" с таким же счетом.Следующий свой матч “Шериф” также проведет дома. 24 ноября тираспольская команда на своем поле сыграет с мадридским “Реалом”.Последний матч группового этапа Лиги чемпионов для “Шерифа” пройдет на стадионе “Олимпийский” в Киеве, команда сыграет против донецкого “Шахтера”.
https://ru.sputnik.md/20211103/sherif-inter-tiraspol-liga-chempionov-rezultat-46150093.html
https://ru.sputnik.md/20211104/krasnoselskiy-match-sherif-inter-igra-yarkaya-46151094.html
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фк "шериф", в молдове, приднестровье, молдова, тирасполь

Вернидуб - о поражении "Шерифа" в Лиге чемпионов: помешали индивидуальные ошибки

00:50 04.11.2021 (обновлено: 00:56 04.11.2021)
© Sputnik / Mihai CarausТренер ФК "Шериф" Юрий Вернидуб
Тренер ФК Шериф Юрий Вернидуб - Sputnik Молдова, 1920, 04.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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Тренер тираспольского "Шерифа" прокомментировал проигрыш команды миланскому "Интернационале" в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов.
КИШИНЕВ, 4 ноя - Sputnik. Футбольный клуб “Шериф” провел достойный матч и надеялся на лучший результат в игре с миланским “Интером”. Об этом в ходе послематчевой пресс-конференции рассказал главный тренер тираспольского “Шерифа” Юрий Вернидуб.

“Провели игру, к сожалению, проиграли. Понятно, "Интер" - это "Интер". Были индивидуальные ошибки, это сказалось. Хорошо, что забили красивый гол. У нас нет того резерва, который есть у команды "Интер". Ребята сражались”,- заявил Вернидуб.

Отвечая на вопрос журналистов о том, почему после неплохого первого тайма у команды не ладилась игра во втором, Вернидуб посетовал на ошибку игроков, которая привела к первому голу.

“Где-то не хватило сил, появились ошибки, когда был забит первый гол, два наших игрока столкнулись”, - ответил тренер тираспольской команды.

Матч Шериф - Интер - Sputnik Молдова, 1920, 03.11.2021
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"Шериф" проиграл "Интеру" в Лиге чемпионов
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Напомним, тираспольский "Шериф" уступил дома миланскому "Интеру" в рамках группового раунда Лиги чемпионов со счетом 3:1.
Две недели назад на домашнем стадионе "Сан-Сиро" "Интер" обыграл "Шериф" с таким же счетом.
Следующий свой матч “Шериф” также проведет дома. 24 ноября тираспольская команда на своем поле сыграет с мадридским “Реалом”.
Последний матч группового этапа Лиги чемпионов для “Шерифа” пройдет на стадионе “Олимпийский” в Киеве, команда сыграет против донецкого “Шахтера”.
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