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Внезапная крупнейшая магнитная буря наблюдается на Земле
© Photo : National Aeronautics and Space AdministrationСхема возникновения геомагнитной бури на Земле
Ученые сообщили о внезапном начале на Земле сильнейшей за несколько лет магнитной бури, на планете регистрируются также крупнейшие полярные сияния.
КИШИНЕВ, 4 ноя - Sputnik. Одна из крупнейших за последние несколько лет магнитная буря внезапно началась на планете, нестабильность магнитного поля сохранится не менее 2-3 суток, передает РИА Новости со ссылкой на данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН (ФИАН).
"На Земле около часа ночи по московскому времени неожиданно началась одна из крупнейших магнитных бурь последних лет. Индекс геомагнитной активности, который последние дни медленно снижался до спокойных значений (после вспышек конца октября), почти сразу после полуночи скачком увеличился до уровня 7 (при максимальном значении 9), что соответствует магнитной буре третьего уровня по 5-балльной шкале", - говорится в сообщении.
Ученые также сообщили об усилении скорости солнечного ветра с 400 до более чем 800 метров в секунду, также ощутимо, почти в 100 раз, возросла плотность межпланетной плазмы.
Причину такой внезапной вспышки физикам еще предстоит определить. За минувшие четыре года магнитные бури такого плана регистрировались четырежды: 12 мая 2021 года, 14 мая 2019 года, 26 августа 2018 года и 28 сентября 2017 года.
Магнитная буря спровоцировала северное сияние в Камчатском крае, об этом сообщили в Институте космофизических исследований и распространения радиоволн ДВО РАН.
Магнитная буря спровоцировала северное сияние в Камчатском крае, об этом сообщили в Институте космофизических исследований и распространения радиоволн ДВО РАН.
Одни из крупнейших в этом году полярных сияний в настоящее время наблюдаются по всей планете. Около полуночи зона сияний была почти над всем Скандинавским полуостровом. Сейчас она сместилась на территорию Канады.