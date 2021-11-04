https://ru.sputnik.md/20211104/vnezapnaya-krupneyshaya-magnitnaya-burya-nablyudaetsya-na-zemle-46164587.html

Внезапная крупнейшая магнитная буря наблюдается на Земле

Внезапная крупнейшая магнитная буря наблюдается на Земле

Ученые сообщили о внезапном начале на Земле сильнейшей магнитной бури, на планете регистрируются и крупнейшие полярные сияния.

2021-11-04T14:02+0200

2021-11-04T14:02+0200

2021-11-04T14:02+0200

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магнитная буря

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КИШИНЕВ, 4 ноя - Sputnik. Одна из крупнейших за последние несколько лет магнитная буря внезапно началась на планете, нестабильность магнитного поля сохранится не менее 2-3 суток, передает РИА Новости со ссылкой на данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН (ФИАН).Ученые также сообщили об усилении скорости солнечного ветра с 400 до более чем 800 метров в секунду, также ощутимо, почти в 100 раз, возросла плотность межпланетной плазмы.Причину такой внезапной вспышки физикам еще предстоит определить. За минувшие четыре года магнитные бури такого плана регистрировались четырежды: 12 мая 2021 года, 14 мая 2019 года, 26 августа 2018 года и 28 сентября 2017 года.Магнитная буря спровоцировала северное сияние в Камчатском крае, об этом сообщили в Институте космофизических исследований и распространения радиоволн ДВО РАН. Одни из крупнейших в этом году полярных сияний в настоящее время наблюдаются по всей планете. Около полуночи зона сияний была почти над всем Скандинавским полуостровом. Сейчас она сместилась на территорию Канады.

https://ru.sputnik.md/20210303/Dva-vspleska-magnitnaya-burya-stala-neozhidannostyu-dlya-uchenykh-33842384.html

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в мире, магнитная буря