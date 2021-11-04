https://ru.sputnik.md/20211104/yarkie-momenty-goly-match-sherif-inter-46153421.html
Самые яркие моменты и голы матча "Шериф" – "Интер" в Лиге чемпионов
Самые яркие моменты и голы матча "Шериф" – "Интер" в Лиге чемпионов
Смотрите в фотоленте Sputnik, как в Тирасполе прошел матч группового этапа Лиги чемпионов между "Шерифом" и миланским "Интером".
2021-11-04T10:58+0200
2021-11-04T10:58+0200
2021-11-04T11:10+0200
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фк "шериф"
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Поединок в рамках группы D завершился поражением "Шерифа" со счетом 1:3.В составе "Интера" голы забили Марцело Брозович (54-я минута), Милан Шкриниар (66-я минута) и Алексис Санчес (82-я минута), а в составе "Шерифа" отличился Адама Траоре (91-я минута).Мадридский "Реал" по итогам этого игрового дня единолично возглавил группу, набрав 9 очков после четырех матчей, "Интер" поднялся на второе место (7 очков), "Шериф" занимает промежуточное третье место (6 очков). Замыкает турнирную таблицу донецкий "Шахтер" (1 балл).Матчи пятого раунда групповой стадии Лиги чемпионов в квартете D пройдут 24 ноября. "Шериф" в этот день примет "Реал" в Тирасполе, а "Интер" дома сыграет с "Шахтером".
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футбол, фото, фк "шериф", гол, лига чемпионов, мультимедиа
Самые яркие моменты и голы матча "Шериф" – "Интер" в Лиге чемпионов 10:58 04.11.2021 (обновлено: 11:10 04.11.2021)
Смотрите в фотоленте Sputnik, как в Тирасполе прошел матч группового этапа Лиги чемпионов между "Шерифом" и миланским "Интером".
Поединок в рамках группы D завершился поражением "Шерифа"
со счетом 1:3
.
В составе "Интера" голы забили Марцело Брозович (54-я минута), Милан Шкриниар (66-я минута) и Алексис Санчес (82-я минута), а в составе "Шерифа" отличился Адама Траоре (91-я минута).
© Sputnik / Mihai Caraus
Команды перед началом матча в Тирасполе.
Команды перед началом матча в Тирасполе.
© Sputnik / Mihai Caraus
Тираспольский защитник Данило Арболеда пытается остановить нападающего "Интера" Эдина Джеко.
Тираспольский защитник Данило Арболеда пытается остановить нападающего "Интера" Эдина Джеко.
© Sputnik / Mihai Caraus
Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги дает указания своим игрокам.
Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги дает указания своим игрокам.
© Sputnik / Mihai Caraus
Защитник "Шерифа" Кристиано да Силва в борьбе против защитника "Интера" Маттео Дармиана.
Защитник "Шерифа" Кристиано да Силва в борьбе против защитника "Интера" Маттео Дармиана.
© Sputnik / Mihai Caraus
Голкипер "Шерифа" Гиоргос Атанасиадис спасает свои ворота.
Голкипер "Шерифа" Гиоргос Атанасиадис спасает свои ворота.
© Sputnik / Mihai Caraus
Болельщики "Шерифа" на матче с "Интером" в Тирасполе.
Болельщики "Шерифа" на матче с "Интером" в Тирасполе.
© Sputnik / Mihai Caraus
Главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб следит за ходом матча с "Интером".
Главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб следит за ходом матча с "Интером".
© Sputnik / Mihai Caraus
Защитник "Интера" Стефан де Врей играет головой, отбивая атаку "Шерифа".
Защитник "Интера" Стефан де Врей играет головой, отбивая атаку "Шерифа".
© Sputnik / Mihai Caraus
Борьба в штрафной площади между нападающим "Шерифа" Джасурбеком Яхшибоевым и защитником "Интера" Алессандро Бастони.
Борьба в штрафной площади между нападающим "Шерифа" Джасурбеком Яхшибоевым и защитником "Интера" Алессандро Бастони.
© Sputnik / Mihai Caraus
Первый гол "Интера" в матче с "Шерифом" в Тирасполе забил на 54-й минуте хорватский полузащитник Марцело Брозович.
Первый гол "Интера" в матче с "Шерифом" в Тирасполе забил на 54-й минуте хорватский полузащитник Марцело Брозович.
© Sputnik / Mihai Caraus
Зрители на стадионе в Тирасполе смотрят за игрой Лиги чемпионов между "Шерифом" и "Интером".
Зрители на стадионе в Тирасполе смотрят за игрой Лиги чемпионов между "Шерифом" и "Интером".
© Sputnik / Mihai Caraus
Атака, которая привела ко второму голу в ворота тираспольского "Шерифа".
Атака, которая привела ко второму голу в ворота тираспольского "Шерифа".
© Sputnik / Mihai Caraus
Игроки "Интера" празднуют гол в ворота "Шерифа".
Игроки "Интера" празднуют гол в ворота "Шерифа".
© Sputnik / Mihai Caraus
Защитник "Интера" Дензел Думфрис в подкате пытается остановить атаку нападающего "Шерифа" Джасурбека Яхшибоева.
Защитник "Интера" Дензел Думфрис в подкате пытается остановить атаку нападающего "Шерифа" Джасурбека Яхшибоева.
© Sputnik / Mihai Caraus
В добавленное к матчу время малийский полузащитник "Шерифа" Адама Траоре забивает гол в ворота "Интера", устанавливая итоговый счет в матче – 1:3.
В добавленное к матчу время малийский полузащитник "Шерифа" Адама Траоре забивает гол в ворота "Интера", устанавливая итоговый счет в матче – 1:3.
Мадридский "Реал" по итогам этого игрового дня единолично возглавил группу, набрав 9 очков после четырех матчей, "Интер" поднялся на второе место (7 очков), "Шериф" занимает промежуточное третье место (6 очков). Замыкает турнирную таблицу донецкий "Шахтер" (1 балл).
Матчи пятого раунда групповой стадии Лиги чемпионов в квартете D пройдут 24 ноября. "Шериф" в этот день примет "Реал" в Тирасполе, а "Интер" дома сыграет с "Шахтером".