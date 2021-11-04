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Самые яркие моменты и голы матча "Шериф" – "Интер" в Лиге чемпионов

Самые яркие моменты и голы матча "Шериф" – "Интер" в Лиге чемпионов

Смотрите в фотоленте Sputnik, как в Тирасполе прошел матч группового этапа Лиги чемпионов между "Шерифом" и миланским "Интером".

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Поединок в рамках группы D завершился поражением "Шерифа" со счетом 1:3.В составе "Интера" голы забили Марцело Брозович (54-я минута), Милан Шкриниар (66-я минута) и Алексис Санчес (82-я минута), а в составе "Шерифа" отличился Адама Траоре (91-я минута).Мадридский "Реал" по итогам этого игрового дня единолично возглавил группу, набрав 9 очков после четырех матчей, "Интер" поднялся на второе место (7 очков), "Шериф" занимает промежуточное третье место (6 очков). Замыкает турнирную таблицу донецкий "Шахтер" (1 балл).Матчи пятого раунда групповой стадии Лиги чемпионов в квартете D пройдут 24 ноября. "Шериф" в этот день примет "Реал" в Тирасполе, а "Интер" дома сыграет с "Шахтером".

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футбол, фото, фк "шериф", гол, лига чемпионов, мультимедиа