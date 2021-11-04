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Самые яркие моменты и голы матча "Шериф" – "Интер" в Лиге чемпионов
Самые яркие моменты и голы матча "Шериф" – "Интер" в Лиге чемпионов
Смотрите в фотоленте Sputnik, как в Тирасполе прошел матч группового этапа Лиги чемпионов между "Шерифом" и миланским "Интером".
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Поединок в рамках группы D завершился поражением "Шерифа" со счетом 1:3.В составе "Интера" голы забили Марцело Брозович (54-я минута), Милан Шкриниар (66-я минута) и Алексис Санчес (82-я минута), а в составе "Шерифа" отличился Адама Траоре (91-я минута).Мадридский "Реал" по итогам этого игрового дня единолично возглавил группу, набрав 9 очков после четырех матчей, "Интер" поднялся на второе место (7 очков), "Шериф" занимает промежуточное третье место (6 очков). Замыкает турнирную таблицу донецкий "Шахтер" (1 балл).Матчи пятого раунда групповой стадии Лиги чемпионов в квартете D пройдут 24 ноября. "Шериф" в этот день примет "Реал" в Тирасполе, а "Интер" дома сыграет с "Шахтером".
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футбол, фото, фк "шериф", гол, лига чемпионов, мультимедиа

Самые яркие моменты и голы матча "Шериф" – "Интер" в Лиге чемпионов

10:58 04.11.2021 (обновлено: 11:10 04.11.2021)
Смотрите в фотоленте Sputnik, как в Тирасполе прошел матч группового этапа Лиги чемпионов между "Шерифом" и миланским "Интером".
Поединок в рамках группы D завершился поражением "Шерифа" со счетом 1:3.
В составе "Интера" голы забили Марцело Брозович (54-я минута), Милан Шкриниар (66-я минута) и Алексис Санчес (82-я минута), а в составе "Шерифа" отличился Адама Траоре (91-я минута).
© Sputnik / Mihai Caraus

Команды перед началом матча в Тирасполе.

Команды перед началом матча в Тирасполе. - Sputnik Молдова
1/15
© Sputnik / Mihai Caraus

Команды перед началом матча в Тирасполе.

© Sputnik / Mihai Caraus

Тираспольский защитник Данило Арболеда пытается остановить нападающего "Интера" Эдина Джеко.

Тираспольский защитник Данило Арболеда пытается остановить нападающего &quot;Интера&quot; Эдина Джеко. - Sputnik Молдова
2/15
© Sputnik / Mihai Caraus

Тираспольский защитник Данило Арболеда пытается остановить нападающего "Интера" Эдина Джеко.

© Sputnik / Mihai Caraus

Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги дает указания своим игрокам.

Главный тренер &quot;Интера&quot; Симоне Индзаги дает указания своим игрокам. - Sputnik Молдова
3/15
© Sputnik / Mihai Caraus

Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги дает указания своим игрокам.

© Sputnik / Mihai Caraus

Защитник "Шерифа" Кристиано да Силва в борьбе против защитника "Интера" Маттео Дармиана.

Защитник &quot;Шерифа&quot; Кристиано да Силва в борьбе против защитника &quot;Интера&quot; Маттео Дармиана. - Sputnik Молдова
4/15
© Sputnik / Mihai Caraus

Защитник "Шерифа" Кристиано да Силва в борьбе против защитника "Интера" Маттео Дармиана.

© Sputnik / Mihai Caraus

Голкипер "Шерифа" Гиоргос Атанасиадис спасает свои ворота.

Голкипер &quot;Шерифа&quot; Гиоргос Атанасиадис спасает свои ворота. - Sputnik Молдова
5/15
© Sputnik / Mihai Caraus

Голкипер "Шерифа" Гиоргос Атанасиадис спасает свои ворота.

© Sputnik / Mihai Caraus

Болельщики "Шерифа" на матче с "Интером" в Тирасполе.

Болельщики &quot;Шерифа&quot; на матче с &quot;Интером&quot; в Тирасполе. - Sputnik Молдова
6/15
© Sputnik / Mihai Caraus

Болельщики "Шерифа" на матче с "Интером" в Тирасполе.

© Sputnik / Mihai Caraus

Главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб следит за ходом матча с "Интером".

Главный тренер &quot;Шерифа&quot; Юрий Вернидуб следит за ходом матча с &quot;Интером&quot;. - Sputnik Молдова
7/15
© Sputnik / Mihai Caraus

Главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб следит за ходом матча с "Интером".

© Sputnik / Mihai Caraus

Защитник "Интера" Стефан де Врей играет головой, отбивая атаку "Шерифа".

Защитник &quot;Интера&quot; Стефан де Врей играет головой, отбивая атаку &quot;Шерифа&quot;. - Sputnik Молдова
8/15
© Sputnik / Mihai Caraus

Защитник "Интера" Стефан де Врей играет головой, отбивая атаку "Шерифа".

© Sputnik / Mihai Caraus

Борьба в штрафной площади между нападающим "Шерифа" Джасурбеком Яхшибоевым и защитником "Интера" Алессандро Бастони.

Борьба в штрафной площади между нападающим &quot;Шерифа&quot; Джасурбеком Яхшибоевым и защитником &quot;Интера&quot; Алессандро Бастони. - Sputnik Молдова
9/15
© Sputnik / Mihai Caraus

Борьба в штрафной площади между нападающим "Шерифа" Джасурбеком Яхшибоевым и защитником "Интера" Алессандро Бастони.

© Sputnik / Mihai Caraus

Первый гол "Интера" в матче с "Шерифом" в Тирасполе забил на 54-й минуте хорватский полузащитник Марцело Брозович.

Первый гол &quot;Интера&quot; в матче с &quot;Шерифом&quot; в Тирасполе забил на 54-й минуте хорватский полузащитник Марцело Брозович. - Sputnik Молдова
10/15
© Sputnik / Mihai Caraus

Первый гол "Интера" в матче с "Шерифом" в Тирасполе забил на 54-й минуте хорватский полузащитник Марцело Брозович.

© Sputnik / Mihai Caraus

Зрители на стадионе в Тирасполе смотрят за игрой Лиги чемпионов между "Шерифом" и "Интером".

Зрители на стадионе в Тирасполе смотрят за игрой Лиги чемпионов между &quot;Шерифом&quot; и &quot;Интером&quot;. - Sputnik Молдова
11/15
© Sputnik / Mihai Caraus

Зрители на стадионе в Тирасполе смотрят за игрой Лиги чемпионов между "Шерифом" и "Интером".

© Sputnik / Mihai Caraus

Атака, которая привела ко второму голу в ворота тираспольского "Шерифа".

Атака, которая привела ко второму голу в ворота тираспольского &quot;Шерифа&quot;. - Sputnik Молдова
12/15
© Sputnik / Mihai Caraus

Атака, которая привела ко второму голу в ворота тираспольского "Шерифа".

© Sputnik / Mihai Caraus

Игроки "Интера" празднуют гол в ворота "Шерифа".

Игроки &quot;Интера&quot; празднуют гол в ворота &quot;Шерифа&quot;. - Sputnik Молдова
13/15
© Sputnik / Mihai Caraus

Игроки "Интера" празднуют гол в ворота "Шерифа".

© Sputnik / Mihai Caraus

Защитник "Интера" Дензел Думфрис в подкате пытается остановить атаку нападающего "Шерифа" Джасурбека Яхшибоева.

Защитник &quot;Интера&quot; Дензел Думфрис в подкате пытается остановить атаку нападающего &quot;Шерифа&quot; Джасурбека Яхшибоева. - Sputnik Молдова
14/15
© Sputnik / Mihai Caraus

Защитник "Интера" Дензел Думфрис в подкате пытается остановить атаку нападающего "Шерифа" Джасурбека Яхшибоева.

© Sputnik / Mihai Caraus

В добавленное к матчу время малийский полузащитник "Шерифа" Адама Траоре забивает гол в ворота "Интера", устанавливая итоговый счет в матче – 1:3.

В добавленное к матчу время малийский полузащитник &quot;Шерифа&quot; Адама Траоре забивает гол в ворота &quot;Интера&quot;, устанавливая итоговый счет в матче – 1:3. - Sputnik Молдова
15/15
© Sputnik / Mihai Caraus

В добавленное к матчу время малийский полузащитник "Шерифа" Адама Траоре забивает гол в ворота "Интера", устанавливая итоговый счет в матче – 1:3.

Мадридский "Реал" по итогам этого игрового дня единолично возглавил группу, набрав 9 очков после четырех матчей, "Интер" поднялся на второе место (7 очков), "Шериф" занимает промежуточное третье место (6 очков). Замыкает турнирную таблицу донецкий "Шахтер" (1 балл).
Матчи пятого раунда групповой стадии Лиги чемпионов в квартете D пройдут 24 ноября. "Шериф" в этот день примет "Реал" в Тирасполе, а "Интер" дома сыграет с "Шахтером".
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