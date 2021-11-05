https://ru.sputnik.md/20211105/bolshe-poloviny-energoblokov-teplotsentraley-ne-rabotaet-ukraine-46180739.html

Больше половины энергоблоков теплоцентралей не работает на Украине – депутат

Больше половины энергоблоков теплоцентралей не работает на Украине – депутат

Информацию о том, что на Украине встало большинство энергоблоков теплоэлектростанций, сообщил депутат Верховной Рады.

2021-11-05T10:32+0200

2021-11-05T10:32+0200

2021-11-05T11:36+0200

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КИШИНЕВ, 5 ноя – Sputnik. Более половины энергоблоков на тепловых электростанциях не работало на Украине по состоянию на 4 ноября, сообщил в эфире телеканала "Наш" депутат Верховной рады от партии "Батькивщина", первый заместитель председателя комитета по вопросам бюджета Иван Крулько, передает РИА Новости.Иван Крулько сообщил, что накануне государственная Трипольская ТЭС (самая мощная электростанция в Киевской области) из-за снижения до минимума поставок угля прекратила работу. "Это серьезная проблема. Что мы будем делать в этой ситуации, когда из-за недостатка электроэнергии, не дай бог, начнутся веерные отключения, в том числе в больницах?" — отметил народный избранник.Крулько заявил, что "нормальные власти" в "нормальных странах" в таких случаях начинают действовать.Компания "Укрэнерго" ранее сообщила, что Украина вынужденно воспользовалась аварийной помощью из энергосистемы Белоруссии, ориентировочный объем ее составил около 3500 МВт·ч.

https://ru.sputnik.md/20211018/ukraina-chp-situatsia-gaz-45670077.html

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в мире, украина, энергетика, кризис