https://ru.sputnik.md/20211105/chebotar-kulminskyy-46196726.html
Экс-вице-премьер Ольга Чеботарь раскритиковала Кульминского
Экс-вице-премьер Ольга Чеботарь раскритиковала Кульминского
Бывший вице-премьер по реинтеграции считает, что Кульминский разрушил всю работу.
2021-11-05T17:32+0200
2021-11-05T17:32+0200
2021-11-05T17:47+0200
политика
отставка
владимир чеботарь
влад кульминский
в молдове
молдова
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КИШИНЕВ, 5 ноя — Sputnik. Экс-вице-премьер по реинтеграции Ольга Чеботарь раскритиковала Владислава Кульминского, который сменил ее на этом посту, а через три месяца заявил об отставке.️За почти три месяца пребывания Кульминского на посту — ноль результатов в переговорном процессе, полный застой в деятельности рабочих групп, заметила Чеботарь.️ Она также заявила, что срыв раунда переговоров "5+2", который должен был пройти в Стокгольме 2-4 ноября, "оставил горькое послевкусие и обескураженную команду Бюро по реинтеграции"."Хотя я далеко от Молдовы, мне больно от того, что все, что удалось построить, было разрушено", — написала бывший вице-премьер.
https://ru.sputnik.md/20211105/churya-kulminskiy-ne-vpisalsya-v-pravitelstvennuyu-komandu-46189356.html
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отставка, владимир чеботарь, влад кульминский, в молдове, молдова
Экс-вице-премьер Ольга Чеботарь раскритиковала Кульминского
17:32 05.11.2021 (обновлено: 17:47 05.11.2021)
Бывшая ответственная за реинтеграцию Молдовы заявила, что Кульминский разрушил все, что было построено до него.
КИШИНЕВ, 5 ноя — Sputnik. Экс-вице-премьер по реинтеграции Ольга Чеботарь раскритиковала Владислава Кульминского, который сменил ее на этом посту, а через три месяца заявил об отставке.
️"Думаю, господин Кульминский усвоил урок и понял, что должность вице-премьера требует ответственности и храбрости, чего не было видно, пока он занимал этот пост", – написала Чеботарь в Facebook.
️За почти три месяца пребывания Кульминского на посту — ноль результатов в переговорном процессе, полный застой в деятельности рабочих групп, заметила Чеботарь.️ Она также заявила, что срыв раунда переговоров
"5+2", который должен был пройти в Стокгольме 2-4 ноября, "оставил горькое послевкусие и обескураженную команду Бюро по реинтеграции".
"Хотя я далеко от Молдовы, мне больно от того, что все, что удалось построить, было разрушено", — написала бывший вице-премьер.