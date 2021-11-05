https://ru.sputnik.md/20211105/chebotar-kulminskyy-46196726.html

Экс-вице-премьер Ольга Чеботарь раскритиковала Кульминского

Экс-вице-премьер Ольга Чеботарь раскритиковала Кульминского

Бывший вице-премьер по реинтеграции считает, что Кульминский разрушил всю работу.

2021-11-05T17:32+0200

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политика

отставка

владимир чеботарь

влад кульминский

в молдове

молдова

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КИШИНЕВ, 5 ноя — Sputnik. Экс-вице-премьер по реинтеграции Ольга Чеботарь раскритиковала Владислава Кульминского, который сменил ее на этом посту, а через три месяца заявил об отставке.️За почти три месяца пребывания Кульминского на посту — ноль результатов в переговорном процессе, полный застой в деятельности рабочих групп, заметила Чеботарь.️ Она также заявила, что срыв раунда переговоров "5+2", который должен был пройти в Стокгольме 2-4 ноября, "оставил горькое послевкусие и обескураженную команду Бюро по реинтеграции"."Хотя я далеко от Молдовы, мне больно от того, что все, что удалось построить, было разрушено", — написала бывший вице-премьер.

https://ru.sputnik.md/20211105/churya-kulminskiy-ne-vpisalsya-v-pravitelstvennuyu-komandu-46189356.html

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отставка, владимир чеботарь, влад кульминский, в молдове, молдова