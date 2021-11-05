Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Protest în fața CEC - Sputnik Молдова, 1920
Политика
Читайте свежие и актуальные новости политики в Молдове и мире, аналитику, обзоры и комментарии.
https://ru.sputnik.md/20211105/chebotar-kulminskyy-46196726.html
Экс-вице-премьер Ольга Чеботарь раскритиковала Кульминского
Экс-вице-премьер Ольга Чеботарь раскритиковала Кульминского
Бывший вице-премьер по реинтеграции считает, что Кульминский разрушил всю работу.
2021-11-05T17:32+0200
2021-11-05T17:47+0200
политика
отставка
владимир чеботарь
влад кульминский
в молдове
молдова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/1e/34590131_0:0:1601:901_1920x0_80_0_0_18dc4b2c950bd63da2b78356f4014634.jpg
КИШИНЕВ, 5 ноя — Sputnik. Экс-вице-премьер по реинтеграции Ольга Чеботарь раскритиковала Владислава Кульминского, который сменил ее на этом посту, а через три месяца заявил об отставке.️За почти три месяца пребывания Кульминского на посту — ноль результатов в переговорном процессе, полный застой в деятельности рабочих групп, заметила Чеботарь.️ Она также заявила, что срыв раунда переговоров "5+2", который должен был пройти в Стокгольме 2-4 ноября, "оставил горькое послевкусие и обескураженную команду Бюро по реинтеграции"."Хотя я далеко от Молдовы, мне больно от того, что все, что удалось построить, было разрушено", — написала бывший вице-премьер.
https://ru.sputnik.md/20211105/churya-kulminskiy-ne-vpisalsya-v-pravitelstvennuyu-komandu-46189356.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/1e/34590131_0:0:1423:1067_1920x0_80_0_0_bfa85db790e41161c5a3be6eca8003a4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
отставка, владимир чеботарь, влад кульминский, в молдове, молдова

Экс-вице-премьер Ольга Чеботарь раскритиковала Кульминского

17:32 05.11.2021 (обновлено: 17:47 05.11.2021)
© Photo : Guvernul Republicii MoldovaОльга Чеботарь
Ольга Чеботарь - Sputnik Молдова, 1920, 05.11.2021
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Бывшая ответственная за реинтеграцию Молдовы заявила, что Кульминский разрушил все, что было построено до него.
КИШИНЕВ, 5 ноя — Sputnik. Экс-вице-премьер по реинтеграции Ольга Чеботарь раскритиковала Владислава Кульминского, который сменил ее на этом посту, а через три месяца заявил об отставке.

️"Думаю, господин Кульминский усвоил урок и понял, что должность вице-премьера требует ответственности и храбрости, чего не было видно, пока он занимал этот пост", – написала Чеботарь в Facebook.

️За почти три месяца пребывания Кульминского на посту — ноль результатов в переговорном процессе, полный застой в деятельности рабочих групп, заметила Чеботарь.️ Она также заявила, что срыв раунда переговоров "5+2", который должен был пройти в Стокгольме 2-4 ноября, "оставил горькое послевкусие и обескураженную команду Бюро по реинтеграции".
"Хотя я далеко от Молдовы, мне больно от того, что все, что удалось построить, было разрушено", — написала бывший вице-премьер.
Пресс-конференция Иона Кику об исполнении бюджета-2020 - Sputnik Молдова, 1920, 05.11.2021
Политика
Чуря: Кульминский не вписался в правительственную команду
13:00
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:27Меркель: отношения Германии с Россией всегда были особенными
18:52Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
18:34"Молдовагаз" просит НАРЭ увеличить тариф на газ более чем в два раза
18:21В Италии назвали условия для получения привитыми "Спутником V" ковид-сертификата
17:53"Королей" сигаретной контрабанды арестовали на 30 дней
17:32Экс-вице-премьер Ольга Чеботарь раскритиковала Кульминского
16:59Ужасающие детали двойного убийства в Фалештском районе сообщила полиция
16:30Гаврилица подписала заявление об отставке Кульминского с поста вице-премьера
15:56Молдова простилась с художницей Валентиной Русу-Чобану
15:32КНР призвала США прекратить политические манипуляции вокруг происхождения COVID
15:00Закон о продлении ковид-сертификатов до 31 июля утвержден во Франции
14:30Топливо продолжает дешеветь: НАРЭ опубликовало максимальные цены
14:02Птичий грипп распространяется во Франции, в стране усилены меры безопасности
13:28Власти Кишинева компенсируют стоимость сгоревших квартир на улице Пеливана
13:00Чуря: Кульминский не вписался в правительственную команду
12:32Депутат PAS сообщил о скорой отставке руководства НАРЭ
12:02В госдепе США потеряли подаренную Помпео бутылку виски за 6 тысяч долларов
11:30Сколько будет стоить газ для жителей Молдовы
11:19Вадим Чебан – о том, какой тариф "Молдовагаз" затребует у НАРЭ
11:02Ген, который удваивает риск тяжелого COVID-19, выявили ученые