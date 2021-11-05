https://ru.sputnik.md/20211105/churya-kulminskiy-ne-vpisalsya-v-pravitelstvennuyu-komandu-46189356.html
Чуря: Кульминский не вписался в правительственную команду
Чуря: Кульминский не вписался в правительственную команду
Вице-премьер по реинтеграции объявил, что подает в отставку со своего поста
2021-11-05T13:00+0200
2021-11-05T13:00+0200
2021-11-05T13:28+0200
политика
правительство
молдова
отставка
влад кульминский
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КИШИНЕВ, 5 ноя — Sputnik. Владислав Кульминский, об отставке которого с поста вице-премьера по реинтеграции стало известно в пятницу, не вписался в команду правительства. Вместе с некоторыми другими факторами это могло стать одной из причин его ухода с должности, считает политический аналитик Корнелиу Чуря.Такого рода отставки в самом начале мандата всегда говорят о неких сложностях, и эксперты не склонны верить в официальное объяснение причин ухода Кульминского из правительства, заявил эксперт в комментарии Sputnik Молдова.Также эксперт считает, что работа на приднестровском направлении не слишком коррелировала с профессиональным опытом Кульминского."С моей точки зрения, его пост вице-премьера реинтеграции не совсем соответствовал характеру его деятельности как представителя НПО, которые занимались другими вопросами. Предыдущий опыт деятельности Кульминского сильно отличается от того, чем должен заниматься министр, который ведет сложные переговоры с приднестровской стороной. Думаю, что где-то здесь кроется ключ к этой отставке", — добавил Чуря.В ПДС ищут "стрелочников" и избавляются от балластаПолитический аналитик также прокомментировал высказывания Михая Попшоя, вице-спикера парламента от правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС). Накануне отставки Кульминского Попшой заявил в телеэфире, что в кабинете министров последуют перестановки, "но это будет не министр здравоохранения Алла Немеренко".По мнению эксперта, для ПДС выглядит логичным стремление "избавиться от определенного политического балласта, на который можно повесить весь груз ответственности и начать с чистого лица". Вместе с тем Чуря считает, что этот маневр не удастся: "Все понимают, что ответственность лежит на главных лицах государства, а не на тех, кого назначат стрелочниками", — сказал эксперт.
https://ru.sputnik.md/20211105/vlad-kulminskiy-pokinul-post-vitse-premera-po-reintegratsii-moldovy-46182856.html
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правительство, молдова, отставка, влад кульминский
Чуря: Кульминский не вписался в правительственную команду
13:00 05.11.2021 (обновлено: 13:28 05.11.2021)
Эксперты комментируют уход в отставку вице-премьера по реинтеграции.
КИШИНЕВ, 5 ноя — Sputnik. Владислав Кульминский, об отставке которого с поста вице-премьера по реинтеграции стало известно в пятницу, не вписался в команду правительства. Вместе с некоторыми другими факторами это могло стать одной из причин его ухода с должности, считает политический аналитик Корнелиу Чуря.
Такого рода отставки в самом начале мандата всегда говорят о неких сложностях, и эксперты не склонны верить в официальное объяснение причин ухода Кульминского из правительства, заявил эксперт в комментарии Sputnik Молдова
.
"Скорее всего, господин Кульминский не вписался в правительство. Все же он является таким ярким представителем НПО, которые не работают в авральном режиме, характерном для правительства, а более независимы", — сказал он.
Также эксперт считает, что работа на приднестровском направлении не слишком коррелировала с профессиональным опытом Кульминского.
"С моей точки зрения, его пост вице-премьера реинтеграции не совсем соответствовал характеру его деятельности как представителя НПО, которые занимались другими вопросами. Предыдущий опыт деятельности Кульминского сильно отличается от того, чем должен заниматься министр, который ведет сложные переговоры с приднестровской стороной. Думаю, что где-то здесь кроется ключ к этой отставке", — добавил Чуря.
В ПДС ищут "стрелочников" и избавляются от балласта
Политический аналитик также прокомментировал высказывания Михая Попшоя, вице-спикера парламента от правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС). Накануне отставки Кульминского Попшой заявил в телеэфире, что в кабинете министров последуют перестановки, "но это будет не министр здравоохранения Алла Немеренко".
"Естественно, все те осложнения, которые возникли у правительства и у ПДС, связанные с ростом цен, со сложными переговорами с Россией, которые все равно привели к росту тарифов на газ, с осложнениями в области юстиции и права, — все эти проблемы требуют принятия определенных решений по перенаправлению ответственности", — сказал Чуря.
По мнению эксперта, для ПДС выглядит логичным стремление "избавиться от определенного политического балласта, на который можно повесить весь груз ответственности и начать с чистого лица". Вместе с тем Чуря считает, что этот маневр не удастся: "Все понимают, что ответственность лежит на главных лицах государства, а не на тех, кого назначат стрелочниками", — сказал эксперт.