https://ru.sputnik.md/20211105/covid-moldove-46202476.html

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

Минздрав опубликовал статистику по эпидемической обстановке в Молдове

2021-11-05T18:52+0200

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2021-11-05T19:05+0200

статистика

заболевшие

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КИШИНЕВ, 5 ноя — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1302 новых случая инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в пятницу.Отмечено семь случаев импорта инфекции: два — из Германии и России, по одному – из Румынии, Болгарии и Италии.Общее число случаев заражения в стране достигло 344 563.У работников системы здравоохранения выявлен 21 случай заражения: 6 – у врачей, 9 – у медсестер, 6 – у вспомогательного персонала.За минувшие сутки проведено 7876 тестов.В больницы госпитализирован 2641 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 169 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 18).В то же время за сутки выздоровели 1389 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 322 777.За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умерли 49 человек. Общее число скончавшихся на данный момент – 8007.Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.

https://ru.sputnik.md/20211103/pravitelstvo-moldovy-odobrilo-vykhodnykh-dlya-vaktsinatsii-ot-covid-46147381.html

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2021

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

статистика, заболевшие