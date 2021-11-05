https://ru.sputnik.md/20211105/covid-moldove-46202476.html
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав опубликовал статистику по эпидемической обстановке в Молдове
2021-11-05T18:52+0200
2021-11-05T18:52+0200
2021-11-05T19:05+0200
статистика
заболевшие
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КИШИНЕВ, 5 ноя — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1302 новых случая инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в пятницу.Отмечено семь случаев импорта инфекции: два — из Германии и России, по одному – из Румынии, Болгарии и Италии.Общее число случаев заражения в стране достигло 344 563.У работников системы здравоохранения выявлен 21 случай заражения: 6 – у врачей, 9 – у медсестер, 6 – у вспомогательного персонала.За минувшие сутки проведено 7876 тестов.В больницы госпитализирован 2641 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 169 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 18).В то же время за сутки выздоровели 1389 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 322 777.За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умерли 49 человек. Общее число скончавшихся на данный момент – 8007.Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.
https://ru.sputnik.md/20211103/pravitelstvo-moldovy-odobrilo-vykhodnykh-dlya-vaktsinatsii-ot-covid-46147381.html
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статистика, заболевшие
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
18:52 05.11.2021 (обновлено: 19:05 05.11.2021)
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
КИШИНЕВ, 5 ноя — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1302 новых случая инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в пятницу.
Отмечено семь случаев импорта инфекции: два — из Германии и России, по одному – из Румынии, Болгарии и Италии.
Общее число случаев заражения в стране достигло 344 563.
У работников системы здравоохранения выявлен 21 случай заражения: 6 – у врачей, 9 – у медсестер, 6 – у вспомогательного персонала.
За минувшие сутки проведено 7876 тестов.
В больницы госпитализирован 2641 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 169 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 18).
В то же время за сутки выздоровели 1389 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 322 777.
За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умерли 49 человек. Общее число скончавшихся на данный момент – 8007.
Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.
В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.