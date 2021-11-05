https://ru.sputnik.md/20211105/deputat-pas-soobschil-o-skoroy-otstavke-rukovodstva-nare-46185274.html
Депутат PAS сообщил о скорой отставке руководства НАРЭ
Депутат PAS сообщил о скорой отставке руководства НАРЭ
Депутат от PAS заявил, что в Национальном агентстве по регулированию в энергетике грядут отставки, а само ведомство ждет слияние.
2021-11-05T12:32+0200
2021-11-05T12:32+0200
2021-11-05T12:43+0200
экономика
в молдове
нарэ
отставки
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КИШИНЕВ, 5 ноя – Sputnik. В ближайшее время планируется отставка руководства Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ). Об этом заявил депутат от партии "Действие и солидарность" (PAS) Михай Попшой во время выступления на одном из молдавских телеканалов.По словам депутата, рассматривается вопрос о слиянии двух ведомств: Совета по конкуренции и НАРЭ."Мы все еще рассматриваем эту идею – объединение Совета по конкуренции с НАРЭ. Эти две структуры продемонстрировали неспособность согласованно, эффективно и в общественных интересах регулировать рынки, за которые они отвечают", – также отметил депутат.В соответствии с законодательством, НАРЭ реализует государственную политику по регулированию в энергетических секторах, обеспечивает регулирование и мониторинг эффективной работы энергетического рынка в условиях доступности, надежности, непрерывности, конкурентоспособности и прозрачности.
https://ru.sputnik.md/20211105/vadim-cheban-o-tom-kakoy-tarif-moldovagaz-zatreboval-46185499.html
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в молдове, нарэ, отставки
Депутат PAS сообщил о скорой отставке руководства НАРЭ
12:32 05.11.2021 (обновлено: 12:43 05.11.2021)
Депутат от партии PAS заявил, что в Национальном агентстве по регулированию в энергетике грядут отставки, а само ведомство ждет слияние.
КИШИНЕВ, 5 ноя – Sputnik.
В ближайшее время планируется отставка руководства Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ). Об этом заявил депутат от партии "Действие и солидарность" (PAS) Михай Попшой
во время выступления на одном из молдавских телеканалов.
"В разгар газового кризиса, я думаю, для регулятора, самого важного элемента энергетического рынка, было не самым удачным решением оставаться в тени. Поэтому в ближайшем будущем нам придется пересмотреть подход к этой структуре", – сказал Попшой.
По словам депутата, рассматривается вопрос о слиянии двух ведомств: Совета по конкуренции и НАРЭ.
"Мы все еще рассматриваем эту идею – объединение Совета по конкуренции с НАРЭ. Эти две структуры продемонстрировали неспособность согласованно, эффективно и в общественных интересах регулировать рынки, за которые они отвечают", – также отметил депутат.
В соответствии с законодательством, НАРЭ реализует государственную политику по регулированию в энергетических секторах, обеспечивает регулирование и мониторинг эффективной работы энергетического рынка в условиях доступности, надежности, непрерывности, конкурентоспособности и прозрачности.