Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Валюта - Sputnik Молдова, 1920
Экономика
Читайте самые актуальные новости экономической жизни в Молдове и мире.
https://ru.sputnik.md/20211105/deputat-pas-soobschil-o-skoroy-otstavke-rukovodstva-nare-46185274.html
Депутат PAS сообщил о скорой отставке руководства НАРЭ
Депутат PAS сообщил о скорой отставке руководства НАРЭ
Депутат от PAS заявил, что в Национальном агентстве по регулированию в энергетике грядут отставки, а само ведомство ждет слияние.
2021-11-05T12:32+0200
2021-11-05T12:43+0200
экономика
в молдове
нарэ
отставки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/05/0c/34719689_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_980fa8c97dafecb35218ca90a43b54a8.jpg
КИШИНЕВ, 5 ноя – Sputnik. В ближайшее время планируется отставка руководства Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ). Об этом заявил депутат от партии "Действие и солидарность" (PAS) Михай Попшой во время выступления на одном из молдавских телеканалов.По словам депутата, рассматривается вопрос о слиянии двух ведомств: Совета по конкуренции и НАРЭ."Мы все еще рассматриваем эту идею – объединение Совета по конкуренции с НАРЭ. Эти две структуры продемонстрировали неспособность согласованно, эффективно и в общественных интересах регулировать рынки, за которые они отвечают", – также отметил депутат.В соответствии с законодательством, НАРЭ реализует государственную политику по регулированию в энергетических секторах, обеспечивает регулирование и мониторинг эффективной работы энергетического рынка в условиях доступности, надежности, непрерывности, конкурентоспособности и прозрачности.
https://ru.sputnik.md/20211105/vadim-cheban-o-tom-kakoy-tarif-moldovagaz-zatreboval-46185499.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Алина Мунтяну
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35395811_611:-1:2659:2048_100x100_80_0_0_9b013c40ea3c617d71c6443b986ad9f0.jpg
Алина Мунтяну
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35395811_611:-1:2659:2048_100x100_80_0_0_9b013c40ea3c617d71c6443b986ad9f0.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/05/0c/34719689_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_29e5114e2c182aa245d87c68e4560ba7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, нарэ, отставки

Депутат PAS сообщил о скорой отставке руководства НАРЭ

12:32 05.11.2021 (обновлено: 12:43 05.11.2021)
© Sputnik / Mihai CarausANRE
ANRE - Sputnik Молдова, 1920, 05.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Alina Munteanu - Sputnik Молдова
Алина Мунтяну
Все материалы
Депутат от партии PAS заявил, что в Национальном агентстве по регулированию в энергетике грядут отставки, а само ведомство ждет слияние.
КИШИНЕВ, 5 ноя – Sputnik. В ближайшее время планируется отставка руководства Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ). Об этом заявил депутат от партии "Действие и солидарность" (PAS) Михай Попшой во время выступления на одном из молдавских телеканалов.

"В разгар газового кризиса, я думаю, для регулятора, самого важного элемента энергетического рынка, было не самым удачным решением оставаться в тени. Поэтому в ближайшем будущем нам придется пересмотреть подход к этой структуре", – сказал Попшой.

По словам депутата, рассматривается вопрос о слиянии двух ведомств: Совета по конкуренции и НАРЭ.
"Мы все еще рассматриваем эту идею – объединение Совета по конкуренции с НАРЭ. Эти две структуры продемонстрировали неспособность согласованно, эффективно и в общественных интересах регулировать рынки, за которые они отвечают", – также отметил депутат.
Амурский газоперерабатывающий завод - Sputnik Молдова, 1920, 05.11.2021
Экономика
Вадим Чебан – о том, какой тариф "Молдовагаз" затребует у НАРЭ
11:19
В соответствии с законодательством, НАРЭ реализует государственную политику по регулированию в энергетических секторах, обеспечивает регулирование и мониторинг эффективной работы энергетического рынка в условиях доступности, надежности, непрерывности, конкурентоспособности и прозрачности.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:30Топливо продолжает дешеветь: НАРЭ опубликовало максимальные цены
14:02Птичий грипп распространяется во Франции, в стране усилены меры безопасности
13:28Власти Кишинева компенсируют стоимость сгоревших квартир на улице Пеливана
13:00Чуря: Кульминский не вписался в правительственную команду
12:32Депутат PAS сообщил о скорой отставке руководства НАРЭ
12:02В госдепе США потеряли подаренную Помпео бутылку виски за 6 тысяч долларов
11:30Сколько будет стоить газ для жителей Молдовы
11:19Вадим Чебан – о том, какой тариф "Молдовагаз" затребует у НАРЭ
11:02Ген, который удваивает риск тяжелого COVID-19, выявили ученые
10:32Больше половины энергоблоков теплоцентралей не работает на Украине – депутат
10:03Влад Кульминский покинул пост вице-премьера по реинтеграции Молдовы
10:02Если бы не Россия, газ Молдова покупала бы втридорога, – Пушков
09:31Церемония прощания с Валентиной Русу-Чобану в Кишиневе – видео
09:23Где в Кишиневе 5 ноября находятся мобильные пункты вакцинации
09:00Старыш: взгляд изнутри на большинство "хороших людей" парламента
08:47Мир за сутки: затор на КПП в Леушенах, пособие для Сороса и "башня пиццы"
08:30Как юные таланты прославляют Молдову
08:00Стратан: экономика Молдовы начала выздоравливать
07:30В Молдове 5 ноября объявлено днем национального траура
07:00Самый точный прогноз погоды: последние теплые дни в ноябре