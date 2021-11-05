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Ужасающие детали двойного убийства в Фалештском районе сообщила полиция
Ужасающие детали двойного убийства в Фалештском районе сообщила полиция
Инспекторат полиции раскрыл подробности двойного убийства в Фэлештском районе, где накануне были обнаружены тела двух парней.
2021-11-05T16:59+0200
2021-11-05T17:19+0200
общество
в молдове
полиция
молдова
двойное убийство
фалештский район
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КИШИНЕВ, 5 ноя – Sputnik. По делу о двойном убийстве в Фалештском районе задержаны четверо подозреваемых, об этом сообщили сотрудники Главной инспекции полиции на брифинге в пятницу.По данным следствия, один из двух парней, найденных 4 ноября убитым у села Хилиуць, был профессиональным спортсменом. Обе жертвы имели судимость и были убиты за шулерство при игре в карты. Двое мужчин 25 и 26 лет, жители Бельц, были обнаружены в четверг в лесополосе с признаками насильственной смерти и следами пыток.В пятницу полиция раскрыла некоторые подробности этого жуткого преступления и сообщила, кто проходит по делу в качестве подозреваемых. Начальник Национального инспектората по расследованиям Игорь Зглавуцэ уточнил, что потерпевшие и ранее находились в поле зрения полиции. Один из убитых недавно освободился из мест лишения свободы, где год находился в предварительном заключении по делу об убийстве и грабеже. Тела парней по дороге на виноградник обнаружил местный житель. За день до обнаружения страшной находки родственники одного из убитых сообщили в полицию о его исчезновении.Зглавуцэ сообщил журналистам, что, по версии следствия, парни были убиты из мести за жульничество при игре в карты на деньги с группой преступников. Потерпевшие якобы обманным путем выиграли три тысячи евро, за что подозреваемые решили с ними расправиться. Под предлогом желания отыграться преступники заманили молодых людей в ловушку, назначив место встречи. Когда те приехали, их связали, бросили в багажник и увезли в лесополосу у села Хилиуць.Расправа над парнями была жестокой: их до смерти забили ломом, тела бросили в лесу. Машина, на которой погибших привезли к месту "казни", принадлежала одному из убитых. По данным правоохранительных органов, после совершения преступления автомобиль подожгли.Правоохранительные органы, ссылаясь на тайну следствия, пока не сообщают, признали ли подозреваемые вину. Зглавуцэ уточнил, что четверо подозреваемых задержаны на 72 часа. По информации полиции, все четверо подозреваемых имеют судимости. При их задержании правоохранителям понадобилась помощь спецназа Fulger, так как двое из четырех человек были вооружены.Правоохранители уточняют, что в настоящее время ведутся поиски других соучастников преступления. Зглавуцэ упомянул, что карточная игра проходила на дому одного из подозреваемых.В случае, если вина задержанных будет доказана, им, согласно законодательству Молдовы, грозит пожизненное заключение.
https://ru.sputnik.md/20211104/dvoe-zhiteley-belts-naydeny-ubitymi-v-feleshtskom-rayone-46177049.html
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Александрина Киртоакэ
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в молдове, полиция, молдова, двойное убийство, фалештский район

Ужасающие детали двойного убийства в Фалештском районе сообщила полиция

16:59 05.11.2021 (обновлено: 17:19 05.11.2021)
© Photo : Facebook / Direcţia de Poliţie a mun.ChişinăuПолиция
Полиция - Sputnik Молдова, 1920, 05.11.2021
© Photo : Facebook / Direcţia de Poliţie a mun.Chişinău
Alexandrina Chirtoacă - Sputnik Молдова
Александрина Киртоакэ
Все материалы
Генеральный инспекторат полиции раскрыл подробности двойного убийства в Фалештском районе, где накануне были обнаружены тела двух парней.
КИШИНЕВ, 5 ноя – Sputnik. По делу о двойном убийстве в Фалештском районе задержаны четверо подозреваемых, об этом сообщили сотрудники Главной инспекции полиции на брифинге в пятницу.
По данным следствия, один из двух парней, найденных 4 ноября убитым у села Хилиуць, был профессиональным спортсменом. Обе жертвы имели судимость и были убиты за шулерство при игре в карты.
Двое мужчин 25 и 26 лет, жители Бельц, были обнаружены в четверг в лесополосе с признаками насильственной смерти и следами пыток.
В пятницу полиция раскрыла некоторые подробности этого жуткого преступления и сообщила, кто проходит по делу в качестве подозреваемых.
Начальник Национального инспектората по расследованиям Игорь Зглавуцэ уточнил, что потерпевшие и ранее находились в поле зрения полиции. Один из убитых недавно освободился из мест лишения свободы, где год находился в предварительном заключении по делу об убийстве и грабеже. Тела парней по дороге на виноградник обнаружил местный житель. За день до обнаружения страшной находки родственники одного из убитых сообщили в полицию о его исчезновении.
Зглавуцэ сообщил журналистам, что, по версии следствия, парни были убиты из мести за жульничество при игре в карты на деньги с группой преступников. Потерпевшие якобы обманным путем выиграли три тысячи евро, за что подозреваемые решили с ними расправиться. Под предлогом желания отыграться преступники заманили молодых людей в ловушку, назначив место встречи. Когда те приехали, их связали, бросили в багажник и увезли в лесополосу у села Хилиуць.
Расправа над парнями была жестокой: их до смерти забили ломом, тела бросили в лесу. Машина, на которой погибших привезли к месту "казни", принадлежала одному из убитых. По данным правоохранительных органов, после совершения преступления автомобиль подожгли.
Правоохранительные органы, ссылаясь на тайну следствия, пока не сообщают, признали ли подозреваемые вину. Зглавуцэ уточнил, что четверо подозреваемых задержаны на 72 часа.
По информации полиции, все четверо подозреваемых имеют судимости. При их задержании правоохранителям понадобилась помощь спецназа Fulger, так как двое из четырех человек были вооружены.
доступ запрещен полиция - Sputnik Молдова, 1920, 04.11.2021
Двое жителей Бельц найдены убитыми в Фэлештском районе
Вчера, 20:40
Правоохранители уточняют, что в настоящее время ведутся поиски других соучастников преступления. Зглавуцэ упомянул, что карточная игра проходила на дому одного из подозреваемых.
В случае, если вина задержанных будет доказана, им, согласно законодательству Молдовы, грозит пожизненное заключение.
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