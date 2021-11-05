https://ru.sputnik.md/20211105/dvoynogo-ubiystva-faleshtskom-rayone-politsiya-46193832.html

Ужасающие детали двойного убийства в Фалештском районе сообщила полиция

Ужасающие детали двойного убийства в Фалештском районе сообщила полиция

Инспекторат полиции раскрыл подробности двойного убийства в Фэлештском районе, где накануне были обнаружены тела двух парней.

2021-11-05T16:59+0200

2021-11-05T16:59+0200

2021-11-05T17:19+0200

общество

в молдове

полиция

молдова

двойное убийство

фалештский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/0a/43767993_0:313:1944:1407_1920x0_80_0_0_3726e928b16ea7adaf81161f8647f2ca.jpg

КИШИНЕВ, 5 ноя – Sputnik. По делу о двойном убийстве в Фалештском районе задержаны четверо подозреваемых, об этом сообщили сотрудники Главной инспекции полиции на брифинге в пятницу.По данным следствия, один из двух парней, найденных 4 ноября убитым у села Хилиуць, был профессиональным спортсменом. Обе жертвы имели судимость и были убиты за шулерство при игре в карты. Двое мужчин 25 и 26 лет, жители Бельц, были обнаружены в четверг в лесополосе с признаками насильственной смерти и следами пыток.В пятницу полиция раскрыла некоторые подробности этого жуткого преступления и сообщила, кто проходит по делу в качестве подозреваемых. Начальник Национального инспектората по расследованиям Игорь Зглавуцэ уточнил, что потерпевшие и ранее находились в поле зрения полиции. Один из убитых недавно освободился из мест лишения свободы, где год находился в предварительном заключении по делу об убийстве и грабеже. Тела парней по дороге на виноградник обнаружил местный житель. За день до обнаружения страшной находки родственники одного из убитых сообщили в полицию о его исчезновении.Зглавуцэ сообщил журналистам, что, по версии следствия, парни были убиты из мести за жульничество при игре в карты на деньги с группой преступников. Потерпевшие якобы обманным путем выиграли три тысячи евро, за что подозреваемые решили с ними расправиться. Под предлогом желания отыграться преступники заманили молодых людей в ловушку, назначив место встречи. Когда те приехали, их связали, бросили в багажник и увезли в лесополосу у села Хилиуць.Расправа над парнями была жестокой: их до смерти забили ломом, тела бросили в лесу. Машина, на которой погибших привезли к месту "казни", принадлежала одному из убитых. По данным правоохранительных органов, после совершения преступления автомобиль подожгли.Правоохранительные органы, ссылаясь на тайну следствия, пока не сообщают, признали ли подозреваемые вину. Зглавуцэ уточнил, что четверо подозреваемых задержаны на 72 часа. По информации полиции, все четверо подозреваемых имеют судимости. При их задержании правоохранителям понадобилась помощь спецназа Fulger, так как двое из четырех человек были вооружены.Правоохранители уточняют, что в настоящее время ведутся поиски других соучастников преступления. Зглавуцэ упомянул, что карточная игра проходила на дому одного из подозреваемых.В случае, если вина задержанных будет доказана, им, согласно законодательству Молдовы, грозит пожизненное заключение.

https://ru.sputnik.md/20211104/dvoe-zhiteley-belts-naydeny-ubitymi-v-feleshtskom-rayone-46177049.html

молдова

фалештский район

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Александрина Киртоакэ https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg

Александрина Киртоакэ https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Александрина Киртоакэ https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg

в молдове, полиция, молдова, двойное убийство, фалештский район