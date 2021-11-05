https://ru.sputnik.md/20211105/esli-by-ne-rossiya-gaz-moldova-pokupala-by-vtridoroga-pushkov-46181812.html
Если бы не Россия, газ Молдова покупала бы втридорога, – Пушков
Если бы не Россия, газ Молдова покупала бы втридорога, – Пушков
Российский сенатор выразил негодование в связи с недавними заявлениями молдавского премьера о контракте "Молдовагаза" с "Газпромом".
2021-11-05T10:02+0200
2021-11-05T10:02+0200
2021-11-05T11:23+0200
экономика
в мире
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молдова
газ
алексей пушков
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КИШИНЕВ, 5 ноя – Sputnik. Если бы Россия не заключила с Молдовой газовый контракт, наша страна покупала бы природный газ втридорога, так российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Telegram-канале недавние высказывания председателя правительства Молдовы Натальи Гаврилицы о газовом контракте с "Газпромом".Днем ранее, 4 ноября, премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица в эфире одного из отечественных телеканалов заявила, что на переговорах с "Газпромом" была "жесткая игра в условиях, когда у Молдовы было мало альтернатив в контексте аномальных цен на мировом рынке, дефицита газа в Европе". Кроме того, президент Молдовы Майя Санду поблагодарила за поддержку в период газового кризиса Соединенные Штаты Америки. Он также уточнил, что Россия "не мешала Кишиневу закупать газ хоть у Польши, хоть у Украины, хоть у Катара или Индонезии", комментируя недавние заявления главы польского нефтегазового концерна PGNiG Павла Маевского."Теперь руководство польского концерна PGNiG еще и предупреждает: случай Молдавии – это, дескать, предупреждение о зависимости Европы от "Газпрома"! При этом мы не мешали Кишиневу закупать газ хоть у Польши, хоть у Украины, хоть у Катара или Индонезии. Но Кишинев отчего-то сам выбрал не свободные рынки, а газ из России. Выбрал из-за приемлемой цены и гарантированности поставок. А польская сторона, как всегда, злобствует да еще и просит "Газпром" снизить цену на газ – дорого, мол, очень, газовый кризис в Европе. Дорого? Не берите", – написал Пушков в своем Telegram.Газовый кризис в МолдовеМолдова договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет, переговоры завершились на минувшей неделе в Санкт-Петербурге.Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть.Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова закупала газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.Молдавские вице-премьеры Влад Кульминский и Андрей Спыну 21-22 октября провели первый раунд переговоров по газовому контракту с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком, генеральным директором ООО "Газпром экспорт" Еленой Бурмистровой и министром энергетики Николаем Шульгиновым. Достичь соглашения стороны не смогли.В то же время Молдова начала поиск альтернативных источников поставок голубого топлива в Молдову. В понедельник, 25 октября, Молдова совершила первую закупку газа не у "Газпрома": был подписан контракт на пробную закупку одного миллиона кубометров газа с польской PGNiG. В течение недели Молдова закупала газ также у голландской компании Vitol, швейцарской DXT Commodities и у "Нафтогаза" из Украины.Второй раунд переговоров с "Газпромом" проходил с 27 по 29 октября. На переговорах с главой "Газпрома" Алексеем Миллером Молдову представляли министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну и председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан. Сторонам удалось прийти к соглашению о продлении контракта на поставку газа на условиях, предложенных молдавской стороной. Также была достигнута договоренность о проведении аудита исторического долга компании "Молдовагаз" перед "Газпромом".
https://ru.sputnik.md/20211102/tarif-na-gaz-dlya-potrebiteley-vyrastet-vadim-cheban-46121190.html
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в мире, россия, молдова, газ, алексей пушков
Если бы не Россия, газ Молдова покупала бы втридорога, – Пушков
10:02 05.11.2021 (обновлено: 11:23 05.11.2021)
Российский сенатор выразил негодование в связи с недавними заявлениями молдавского премьера о контракте "Молдовагаза" с "Газпромом".
КИШИНЕВ, 5 ноя – Sputnik.
Если бы Россия не заключила с Молдовой газовый контракт, наша страна покупала бы природный газ втридорога, так российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Telegram-канале
недавние высказывания
председателя правительства Молдовы Натальи Гаврилицы о газовом контракте с "Газпромом".
"Если бы мы (Россия. – Авт.) не заключили контракт с Кишиневым, то не было бы ни "жестокой игры" со стороны России, ни "подтверждений зависимости". И газа российского в Молдавии тоже не было бы. Газ Молдавия покупала бы втридорога на свободных рынках и просила бы ЕС оплатить разницу в цене, на что ЕС ей отвечал бы: "Non". А Санду благодарила бы США непонятно за что", – возмутился сенатор.
Днем ранее, 4 ноября, премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица в эфире одного из отечественных телеканалов заявила, что на переговорах с "Газпромом" была "жесткая игра в условиях, когда у Молдовы было мало альтернатив в контексте аномальных цен на мировом рынке, дефицита газа в Европе".
Кроме того, президент Молдовы Майя Санду поблагодарила за поддержку в период газового кризиса Соединенные Штаты Америки.
"Как ни поступает Россия, все нашим "партнерам" плохо. Не заключала контракт с Молдавией – плохо. Заключила на приличных для Кишинева условиях – тоже плохо. Даже еще хуже. За это премьер Молдавии обвинила нас в "жестокой игре", а президент Санду решила от всего сердца поблагодарить за "помощь" США, откуда не поступило ни кубометра газа", – отметил Пушков.
Он также уточнил, что Россия "не мешала Кишиневу закупать газ хоть у Польши, хоть у Украины, хоть у Катара или Индонезии", комментируя недавние заявления главы польского нефтегазового концерна PGNiG Павла Маевского.
"Теперь руководство польского концерна PGNiG еще и предупреждает: случай Молдавии – это, дескать, предупреждение о зависимости Европы от "Газпрома"! При этом мы не мешали Кишиневу закупать газ хоть у Польши, хоть у Украины, хоть у Катара или Индонезии. Но Кишинев отчего-то сам выбрал не свободные рынки, а газ из России. Выбрал из-за приемлемой цены и гарантированности поставок. А польская сторона, как всегда, злобствует да еще и просит "Газпром" снизить цену на газ – дорого, мол, очень, газовый кризис в Европе. Дорого? Не берите", – написал Пушков в своем Telegram
.
Газовый кризис в Молдове
Молдова договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет, переговоры завершились на минувшей неделе в Санкт-Петербурге.
Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть.
Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова закупала газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.
Молдавские вице-премьеры Влад Кульминский и Андрей Спыну 21-22 октября провели первый раунд переговоров по газовому контракту с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком, генеральным директором ООО "Газпром экспорт" Еленой Бурмистровой и министром энергетики Николаем Шульгиновым. Достичь соглашения стороны не смогли
.
В то же время Молдова начала поиск альтернативных источников поставок голубого топлива в Молдову. В понедельник, 25 октября, Молдова совершила первую закупку газа не у "Газпрома": был подписан контракт на пробную закупку одного миллиона кубометров газа с польской PGNiG. В течение недели Молдова закупала газ также у голландской компании Vitol, швейцарской DXT Commodities и у "Нафтогаза" из Украины.
Второй раунд переговоров с "Газпромом" проходил с 27 по 29 октября. На переговорах с главой "Газпрома" Алексеем Миллером Молдову представляли министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну и председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан. Сторонам удалось прийти к соглашению о продлении контракта на поставку газа на условиях, предложенных молдавской стороной. Также была достигнута договоренность о проведении аудита исторического долга компании "Молдовагаз" перед "Газпромом".