https://ru.sputnik.md/20211105/gavrilitsa-zayavlenie-otstavka-kulminskiy-46196959.html

Гаврилица подписала заявление об отставке Кульминского с поста вице-премьера

Гаврилица подписала заявление об отставке Кульминского с поста вице-премьера

Глава правительства Молдовы Наталья Гаврилица подписала заявление Влада Кульминского об отставке с поста вице-премьера по реинтеграции

2021-11-05T16:30+0200

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политика

молдова

премьер

наталья гаврилица

влад кульминский

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КИШИНЕВ, 5 ноя – Sputnik. Глава правительства Молдовы Наталья Гаврилица подписала заявление об отставке вице-премьера по реинтеграции Влада Кульминского. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.По ее словам, "отставка вызвана личными причинами и не связана с деятельностью по вопросам приднестровского урегулирования". "Уверена, что опыт господина Кульминского отныне будет очень полезен команде правительства", – добавила премьер.На посту вице-премьера по реинтеграции Кульминский проработал менее трех месяцев и в переговорном процессе активно не участвовал, однако успел посетить Россию с рабочим визитом вместе с вице-премьером Андреем Спыну, который вел переговоры о поставке газа.В четверг он заявил, что Молдова не готова к очередному раунду переговоров в формате "5+2", которые планировались на 2-3 ноября в Стокгольме. О том, что встреча сорвалась, первым сообщил глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев. Затем это подтвердили и в Бюро по реинтеграции.До своего назначения на пост вице-премьера Кульминский занимал пост советника по внешней политике и стратегическому планированию в правительстве Майи Санду.В период 2020-2021 годов он занимал пост советника по регламентированию конфликтов в антикризисном бюро Программы ООН по развитию (ПРООН). Кульминский работал в качестве политического эксперта в посольствах США и Великобритании в Молдове.

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Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

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Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

молдова, премьер, наталья гаврилица, влад кульминский