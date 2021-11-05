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https://ru.sputnik.md/20211105/gavrilitsa-zayavlenie-otstavka-kulminskiy-46196959.html
Гаврилица подписала заявление об отставке Кульминского с поста вице-премьера
Гаврилица подписала заявление об отставке Кульминского с поста вице-премьера
Глава правительства Молдовы Наталья Гаврилица подписала заявление Влада Кульминского об отставке с поста вице-премьера по реинтеграции
2021-11-05T16:30+0200
2021-11-05T16:40+0200
политика
молдова
премьер
наталья гаврилица
влад кульминский
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КИШИНЕВ, 5 ноя – Sputnik. Глава правительства Молдовы Наталья Гаврилица подписала заявление об отставке вице-премьера по реинтеграции Влада Кульминского. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.По ее словам, "отставка вызвана личными причинами и не связана с деятельностью по вопросам приднестровского урегулирования". "Уверена, что опыт господина Кульминского отныне будет очень полезен команде правительства", – добавила премьер.На посту вице-премьера по реинтеграции Кульминский проработал менее трех месяцев и в переговорном процессе активно не участвовал, однако успел посетить Россию с рабочим визитом вместе с вице-премьером Андреем Спыну, который вел переговоры о поставке газа.В четверг он заявил, что Молдова не готова к очередному раунду переговоров в формате "5+2", которые планировались на 2-3 ноября в Стокгольме. О том, что встреча сорвалась, первым сообщил глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев. Затем это подтвердили и в Бюро по реинтеграции.До своего назначения на пост вице-премьера Кульминский занимал пост советника по внешней политике и стратегическому планированию в правительстве Майи Санду.В период 2020-2021 годов он занимал пост советника по регламентированию конфликтов в антикризисном бюро Программы ООН по развитию (ПРООН). Кульминский работал в качестве политического эксперта в посольствах США и Великобритании в Молдове.
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молдова, премьер, наталья гаврилица, влад кульминский

Гаврилица подписала заявление об отставке Кульминского с поста вице-премьера

16:30 05.11.2021 (обновлено: 16:40 05.11.2021)
© Photo : Институт Стратегических Инициатив Влад Кульминский
Влад Кульминский - Sputnik Молдова, 1920, 05.11.2021
© Photo : Институт Стратегических Инициатив
Матвеева Алена - Sputnik Молдова
Алена Матвеева
Все материалы
Глава молдавского кабинета министров выразила сожаление по поводу решения Влада Кульминского.
КИШИНЕВ, 5 ноя – Sputnik. Глава правительства Молдовы Наталья Гаврилица подписала заявление об отставке вице-премьера по реинтеграции Влада Кульминского. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Сегодня подписала указ об отставке вице-премьера Влада Кульминского. Сожалеем о решении нашего коллеги, но понимаем, что таковы обстоятельства", – отметила Гаврилица.

По ее словам, "отставка вызвана личными причинами и не связана с деятельностью по вопросам приднестровского урегулирования".
"Уверена, что опыт господина Кульминского отныне будет очень полезен команде правительства", – добавила премьер.
© Photo : Facebook / Natalia GavrilițaНаталья Гаврилица и Влад Кульминский
Natalia Gavrilița și Vladislav Kulminski - Sputnik Молдова, 1920, 05.11.2021
Наталья Гаврилица и Влад Кульминский
© Photo : Facebook / Natalia Gavrilița
На посту вице-премьера по реинтеграции Кульминский проработал менее трех месяцев и в переговорном процессе активно не участвовал, однако успел посетить Россию с рабочим визитом вместе с вице-премьером Андреем Спыну, который вел переговоры о поставке газа.
В четверг он заявил, что Молдова не готова к очередному раунду переговоров в формате "5+2", которые планировались на 2-3 ноября в Стокгольме. О том, что встреча сорвалась, первым сообщил глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев. Затем это подтвердили и в Бюро по реинтеграции.
До своего назначения на пост вице-премьера Кульминский занимал пост советника по внешней политике и стратегическому планированию в правительстве Майи Санду.
В период 2020-2021 годов он занимал пост советника по регламентированию конфликтов в антикризисном бюро Программы ООН по развитию (ПРООН). Кульминский работал в качестве политического эксперта в посольствах США и Великобритании в Молдове.
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