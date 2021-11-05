Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
коронавирус лого - Sputnik Молдова, 1920
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20211105/gde-v-kishineve-5-noyabrya-nakhodyatsya-mobilnye-punkty-vaktsinatsii-46181617.html
Где в Кишиневе 5 ноября находятся мобильные пункты вакцинации
Где в Кишиневе 5 ноября находятся мобильные пункты вакцинации
Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — работают в Кишиневе ежедневно с 10.00 до 18.00
2021-11-05T09:23+0200
2021-11-05T09:23+0200
коронавирус
в молдове
кишинев
молдова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/1a/45899698_116:0:1280:655_1920x0_80_0_0_1c11517a27384baf22f01fc6b9de3559.jpg
КИШИНЕВ, 5 ноя – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать и в ноябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в пятницу, 5 ноября, до 18.00.Троллейбус разместится в секторе Ботаника, на улице Дечебала, возле ресторана McDonald's.Автобус отправится в Чореску и будет работать на улице Александру чел Бун, 11, возле Центра здоровья.Где будут находиться пункты вакцинации 6 ноябряТроллейбус разместится в секторе Чеканы по проспекту Мирчи чел Бэтрын, 32, у ТЦ Kaufland.Автобус разместится в сквере у Театра оперы и балета имени Марии Биешу.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
https://ru.sputnik.md/20211104/koronavirus-kletki-mozg-46170378.html
кишинев
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Ирина Каруш
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg
Ирина Каруш
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/1a/45899698_274:0:1147:655_1920x0_80_0_0_0cd46724260596635913a3c0332556d0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, кишинев, молдова

Где в Кишиневе 5 ноября находятся мобильные пункты вакцинации

09:23 05.11.2021
© Photo : RTE_ChișinăuМобильный пункт вакцинации
Мобильный пункт вакцинации - Sputnik Молдова, 1920, 05.11.2021
© Photo : RTE_Chișinău
Ирина Каруш - Sputnik Молдова
Ирина Каруш
Все материалы
Кишиневская примэрия сообщает, что передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим, продолжают работу.
КИШИНЕВ, 5 ноя – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать и в ноябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в пятницу, 5 ноября, до 18.00.
Троллейбус разместится в секторе Ботаника, на улице Дечебала, возле ресторана McDonald's.
Автобус отправится в Чореску и будет работать на улице Александру чел Бун, 11, возле Центра здоровья.

Где будут находиться пункты вакцинации 6 ноября

Троллейбус разместится в секторе Чеканы по проспекту Мирчи чел Бэтрын, 32, у ТЦ Kaufland.
Автобус разместится в сквере у Театра оперы и балета имени Марии Биешу.

Вакцинация от коронавируса в Молдове

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
Нейрохирургическая операция в больнице им. Семашко в Симферополе - Sputnik Молдова, 1920, 04.11.2021
Коронавирус
Ученые заявили, что коронавирус не влияет на клетки мозга
Вчера, 17:45
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
11:30Сколько будет стоить газ для жителей Молдовы
11:19Вадим Чебан - о том, какой тариф "Молдовагаз" затребует у НАРЭ
11:02Ген, который удваивает риск тяжелого COVID-19, выявили ученые
10:32Больше половины энергоблоков теплоцентралей не работает на Украине – депутат
10:03Влад Кульминский покинул пост вице-премьера по реинтеграции Молдовы
10:02Если бы не Россия, газ Молдова покупала бы втридорога, – Пушков
09:31Церемония прощания с Валентиной Русу-Чобану в Кишиневе – видео
09:23Где в Кишиневе 5 ноября находятся мобильные пункты вакцинации
09:00Старыш: взгляд изнутри на большинство "хороших людей" парламента
08:47Мир за сутки: затор на КПП в Леушенах, пособие для Сороса и "башня пиццы"
08:30Как юные таланты прославляют Молдову
08:00Стратан: экономика Молдовы начала выздоравливать
07:30В Молдове 5 ноября объявлено днем национального траура
07:00Самый точный прогноз погоды: последние теплые дни в ноябре
00:01Погодные рекорды Молдовы 5 ноября
ВчераВ Латвии работодателям разрешили увольнять невакцинированных сотрудников
ВчераПрогноз ВОЗ: полмиллиона жителей ЕС скончаются от COVID к февралю 2022 года
ВчераНАТО выступает за вывод российских войск из Приднестровья
ВчераКурс валют на пятницу и выходные: доллар и евро отступают
ВчераСанду – о том, как участие в "Крымской платформе" повлияло на переговоры с "Газпромом"