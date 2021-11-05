https://ru.sputnik.md/20211105/gde-v-kishineve-5-noyabrya-nakhodyatsya-mobilnye-punkty-vaktsinatsii-46181617.html

Где в Кишиневе 5 ноября находятся мобильные пункты вакцинации

Где в Кишиневе 5 ноября находятся мобильные пункты вакцинации

Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — работают в Кишиневе ежедневно с 10.00 до 18.00

2021-11-05T09:23+0200

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коронавирус

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молдова

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КИШИНЕВ, 5 ноя – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать и в ноябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в пятницу, 5 ноября, до 18.00.Троллейбус разместится в секторе Ботаника, на улице Дечебала, возле ресторана McDonald's.Автобус отправится в Чореску и будет работать на улице Александру чел Бун, 11, возле Центра здоровья.Где будут находиться пункты вакцинации 6 ноябряТроллейбус разместится в секторе Чеканы по проспекту Мирчи чел Бэтрын, 32, у ТЦ Kaufland.Автобус разместится в сквере у Театра оперы и балета имени Марии Биешу.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.

https://ru.sputnik.md/20211104/koronavirus-kletki-mozg-46170378.html

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Ирина Каруш https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg

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