https://ru.sputnik.md/20211105/gen-kotoryy-udvaivaet-risk-tyazhelogo-covid-19-vyyavili-uchenye-46183518.html

Ген, который удваивает риск тяжелого COVID-19, выявили ученые

Ген, который удваивает риск тяжелого COVID-19, выявили ученые

Британские эксперты выяснили, почему у пациентов возникает тяжелое течение COVID-19.

2021-11-05T11:02+0200

2021-11-05T11:02+0200

2021-11-05T11:50+0200

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КИШИНЕВ, 5 ноя – Sputnik. Почти вдвое увеличивает риск тяжелого течения заболевания COVID-19 ген, обнаруженный учеными из Оксфордского университета, передает РИА Новости со ссылкой на исследование, опубликованное в научном журнале Nature Genetics.Как сообщается, ученые провели общегеномный анализ (GWAS), выявивший хромосомную территорию 3p21.31, которая связана с двукратным увеличением риска отказа дыхательных путей при COVID-19.Ген, несущий в себе риск, встречается у 60% людей южноазиатского происхождения и только у 15% европейцев, отмечают ученые. Этим частично объясняется крайне высокий уровень смертности в некоторых районах Британии, отмечают они.При этом ген LZTFL1 нельзя рассматривать как единственную причину дыхательных осложнений при COVID-19, поскольку важную роль в этом процессе играют и социально-экономические условия.

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в мире, великобритания, гены