Коронавирус
Ген, который удваивает риск тяжелого COVID-19, выявили ученые
11:02 05.11.2021 (обновлено: 11:50 05.11.2021)
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Британские эксперты выяснили, почему у пациентов возникает тяжелое течение коронавируса.
КИШИНЕВ, 5 ноя – Sputnik. Почти вдвое увеличивает риск тяжелого течения заболевания COVID-19 ген, обнаруженный учеными из Оксфордского университета, передает РИА Новости со ссылкой на исследование, опубликованное в научном журнале Nature Genetics.
Как сообщается, ученые провели общегеномный анализ (GWAS), выявивший хромосомную территорию 3p21.31, которая связана с двукратным увеличением риска отказа дыхательных путей при COVID-19.
Как сообщается, ученые провели общегеномный анализ (GWAS), выявивший хромосомную территорию 3p21.31, которая связана с двукратным увеличением риска отказа дыхательных путей при COVID-19.
"Мы применили платформу машинного обучения и молекулярной биологии для декодирования результатов GWAS и выявили относительно неизученный ген LZTFL1 в качестве потенциально ответственного за возникновение такого риска", – отмечается в докладе.
Ген, несущий в себе риск, встречается у 60% людей южноазиатского происхождения и только у 15% европейцев, отмечают ученые. Этим частично объясняется крайне высокий уровень смертности в некоторых районах Британии, отмечают они.
При этом ген LZTFL1 нельзя рассматривать как единственную причину дыхательных осложнений при COVID-19, поскольку важную роль в этом процессе играют и социально-экономические условия.
При этом ген LZTFL1 нельзя рассматривать как единственную причину дыхательных осложнений при COVID-19, поскольку важную роль в этом процессе играют и социально-экономические условия.