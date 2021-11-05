https://ru.sputnik.md/20211105/gosdepe-ssha-poteryali-podarennuyu-pompeo-viski-za-6-tysyach-dollarov-46184329.html

В госдепе США потеряли подаренную Помпео бутылку виски за 6 тысяч долларов

В госдепе США потеряли подаренную Помпео бутылку виски за 6 тысяч долларов

Newsweek сообщил о грандиозной пропаже: в госдепе обыскались коллекционной бутылки японского виски за 5,8 тысяч долларов.

2021-11-05T12:02+0200

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КИШИНЕВ, 5 ноя – Sputnik. Коллекционную бутылку виски, которая была подарена экс-главе ведомства Майку Помпео, не смогли найти сотрудники генеральной инспекции при госдепартаменте США, передает РИА Новости со ссылкой на издание Newsweek.В 2019 году бутылку виски Suntory Hibiki подарили тогдашнему госсекретарю Помпео, ее стоимость составляет 5,8 тысячи долларов. А поскольку, по законодательству США, чиновник не мог ее принять, как и любые другие подарки дороже 390 долларов, бутылку поместили в специальное хранилище.Как отмечается в докладе генерального инспектора, хранилище подарков с 3 августа 2020 года по 31 января 2021 года посетили 77 человек. К моменту расследования большинство из них уже покинули правительственные кресла.Генинспектор также заявил о "хаосе", царившем в хранилище по состоянию на январь 2021 года, когда к власти пришла администрация Джо Байдена. По его словам, объекту необходим новый уровень контроля и безопасности.О том, что местонахождение подаренной Помпео бутылки японского виски ему неизвестно, чиновник заявил еще в августе. "Я понятия не имею, как госдепартамент потерял эту вещь, хотя я сталкивался с неимоверной некомпетентностью в госдепартаменте в период моего пребывания там", – сказал тогда Помпео в интервью телеканалу Fox News.Как отмечает РИА Новости, Помпео получал и другие особо ценные подарки, в том числе ковры из Узбекистана и ОАЭ на сумму 20 тысяч долларов, но эти подарки были отправлены в различные учреждения США.

https://ru.sputnik.md/20210616/pompeo-otkaz-biden-press-konferentsia-putin-35134337.html

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