https://ru.sputnik.md/20211105/italia-sputnik-kovid-sertifikat-46192195.html

В Италии назвали условия для получения привитыми "Спутником V" ковид-сертификата

В Италии назвали условия для получения привитыми "Спутником V" ковид-сертификата

Минздрав Италии рассказал, при каких условиях вакцинированные российским препаратом могут получить итальянский ковид-сертификат

2021-11-05T18:21+0200

2021-11-05T18:21+0200

2021-11-05T18:21+0200

коронавирус

в мире

сертификат

италия

вакцинация

спутник v

ревакцинация

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КИШИНЕВ, 5 ноя – Sputnik. Жители Италии, которые ранее были привиты от коронавируса не признанными до настоящего времени Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) препаратами, смогут получить электронный COVID-сертификат (так называемый green pass) после того, как сделают бустерную дозу мРНК-вакцины.Об этом пишут "Известия" со ссылкой на заявления главы Минздрава Роберто Сперанцы.В качестве бустерных вакцин рассматриваются Pfizer или Moderna, для получения третьей дозы с момента вакцинации должно пройти не более полугода, отметил Сперанца.Информация содержится в циркуляре, который издал Минздрав Италии, отмечает агентство Ansa.Возможность ревакцинации граждан, которые были привиты "Спутником V", вакциной Sinovac и другими препаратами, не получившими признания местным фармрегулятором, допустили в Италии 3 ноября.

https://ru.sputnik.md/20211103/lancet-effektivnosti-sputnik-layt-46133143.html

италия

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в мире, сертификат, италия, вакцинация, спутник v, ревакцинация