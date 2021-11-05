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В Италии назвали условия для получения привитыми "Спутником V" ковид-сертификата
В Италии назвали условия для получения привитыми "Спутником V" ковид-сертификата
Минздрав Италии рассказал, при каких условиях вакцинированные российским препаратом могут получить итальянский ковид-сертификат
2021-11-05T18:21+0200
2021-11-05T18:21+0200
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КИШИНЕВ, 5 ноя – Sputnik. Жители Италии, которые ранее были привиты от коронавируса не признанными до настоящего времени Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) препаратами, смогут получить электронный COVID-сертификат (так называемый green pass) после того, как сделают бустерную дозу мРНК-вакцины.Об этом пишут "Известия" со ссылкой на заявления главы Минздрава Роберто Сперанцы.В качестве бустерных вакцин рассматриваются Pfizer или Moderna, для получения третьей дозы с момента вакцинации должно пройти не более полугода, отметил Сперанца.Информация содержится в циркуляре, который издал Минздрав Италии, отмечает агентство Ansa.Возможность ревакцинации граждан, которые были привиты "Спутником V", вакциной Sinovac и другими препаратами, не получившими признания местным фармрегулятором, допустили в Италии 3 ноября.
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в мире, сертификат, италия, вакцинация, спутник v, ревакцинация

В Италии назвали условия для получения привитыми "Спутником V" ковид-сертификата

18:21 05.11.2021
© Sputnik / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВакцина "Спутник V"
Вакцина Спутник V - Sputnik Молдова, 1920, 05.11.2021
© Sputnik / Александр Кряжев
/
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Минздрав Италии рассказал, при каких условиях вакцинированные российским препаратом "Спутник V" могут получить итальянский санитарный сертификат.
КИШИНЕВ, 5 ноя – Sputnik. Жители Италии, которые ранее были привиты от коронавируса не признанными до настоящего времени Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) препаратами, смогут получить электронный COVID-сертификат (так называемый green pass) после того, как сделают бустерную дозу мРНК-вакцины.
Об этом пишут "Известия" со ссылкой на заявления главы Минздрава Роберто Сперанцы.
В качестве бустерных вакцин рассматриваются Pfizer или Moderna, для получения третьей дозы с момента вакцинации должно пройти не более полугода, отметил Сперанца.
Информация содержится в циркуляре, который издал Минздрав Италии, отмечает агентство Ansa.
Возможность ревакцинации граждан, которые были привиты "Спутником V", вакциной Sinovac и другими препаратами, не получившими признания местным фармрегулятором, допустили в Италии 3 ноября.
Вакцина Спутник Лайт - Sputnik Молдова, 1920, 03.11.2021
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