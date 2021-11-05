https://ru.sputnik.md/20211105/kak-yunye-talanty-proslavlyayut-moldovu-46158185.html

Как юные таланты прославляют Молдову

Как юные таланты прославляют Молдову

Мария Шумейко, участница вокальном конкурса "Ты – супер!" на телеканале НТВ, рассказала, как агентство Sputnik поддерживает ее.

2021-11-05T08:30+0200

2021-11-05T08:30+0200

2021-11-05T08:30+0200

радио

молдова

конкурс

талант

ты супер

вокал

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"Ты супер!" дарит шанс детям, оставшимся без попечения родителей, исполнить заветные мечты. Проект проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.Организаторы отмечают высокий уровень подготовки исполнителей и стараются всячески помогать им, поддерживать и давать полезные профессиональные советы.Юная исполнительница из Приднестровского региона Молдовы Мария Шумейко также участвовала в этом престижном конкурсе и прославила нашу республику, показав высокий результат, искусное владение вокалом.О своих планах, о том, как она хочет стать оперной певицей в будущем, о работе в джазовом, эстрадном и народном жанрах Мария Шумейко рассказывает в программе "Утро на Sputnik'е".

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2021

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Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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