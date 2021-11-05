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Как юные таланты прославляют Молдову
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Как юные таланты прославляют Молдову
Как юные таланты прославляют Молдову
Мария Шумейко, участница вокальном конкурса "Ты – супер!" на телеканале НТВ, рассказала, как агентство Sputnik поддерживает ее.
2021-11-05T08:30+0200
2021-11-05T08:30+0200
радио
молдова
конкурс
талант
ты супер
вокал
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"Ты супер!" дарит шанс детям, оставшимся без попечения родителей, исполнить заветные мечты. Проект проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.Организаторы отмечают высокий уровень подготовки исполнителей и стараются всячески помогать им, поддерживать и давать полезные профессиональные советы.Юная исполнительница из Приднестровского региона Молдовы Мария Шумейко также участвовала в этом престижном конкурсе и прославила нашу республику, показав высокий результат, искусное владение вокалом.О своих планах, о том, как она хочет стать оперной певицей в будущем, о работе в джазовом, эстрадном и народном жанрах Мария Шумейко рассказывает в программе "Утро на Sputnik'е".
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Андрей Петрик
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молдова, конкурс, талант, ты супер, вокал, видео

Как юные таланты прославляют Молдову

08:30 05.11.2021
© Sputnik
Андрей Петрик в студии с администратором ресторана - Sputnik Молдова
Андрей Петрик
Все материалы
Юная Мария Шумейко, которая принимала участие в вокальном конкурсе "Ты – супер!" на телеканале НТВ, рассказала о своих творческих планах, работе в различных вокальных жанрах и о том, как международное агентство Sputnik поддерживает ее.
"Ты супер!" дарит шанс детям, оставшимся без попечения родителей, исполнить заветные мечты. Проект проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.
Организаторы отмечают высокий уровень подготовки исполнителей и стараются всячески помогать им, поддерживать и давать полезные профессиональные советы.
Юная исполнительница из Приднестровского региона Молдовы Мария Шумейко также участвовала в этом престижном конкурсе и прославила нашу республику, показав высокий результат, искусное владение вокалом.
О своих планах, о том, как она хочет стать оперной певицей в будущем, о работе в джазовом, эстрадном и народном жанрах Мария Шумейко рассказывает в программе "Утро на Sputnik'е".
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