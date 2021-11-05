https://ru.sputnik.md/20211105/khudozhnitsa-valentina-rusu-chobanu-46194778.html

Молдова простилась с художницей Валентиной Русу-Чобану

Молдова простилась с художницей Валентиной Русу-Чобану

В Молдове 5 ноября объявлено днем траура в знак памяти о художнице Валентине Русу-Чобану, которую проводили в последний путь

2021-11-05T15:56+0200

2021-11-05T15:56+0200

2021-11-05T16:23+0200

видео

молдова

прощание

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/05/46194371_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_269bc50edf4649f9b6b94da36565973e.jpg

Валентина Русу-Чобану скончалась 1 ноября на 102-м году жизни. Гроб с телом известной художницы вечером 2 ноября находился в церкви Святой Феодоры Сихлской, чтобы все желающие могли проститься с ней. Траурная процессия состоялась 5 ноября.Согласно указу, подписанному президентом Молдовы Майей Санду, 5 ноября в республике объявлен национальный траур "в знак памяти о выдающейся художнице Валентине Русу-Чобану, которая продвигала национальные и общечеловеческие культурные ценности".Министр культуры Молдовы Серджиу Продан на церемонии прощания заявил, что наследие, которое оставила после себя Русу-Чобану, еще предстоит изучить, понять и передать будущим поколениям.Художница похоронена на центральном кладбище Кишинева.Валентина Русу-Чобану – автор декораций к спектаклю "Раду Штефан. Первый и последний" по пьесе Аурелиу Бусуйока в театре "Лучафэрул" в Кишиневе и к спектаклю "Птицы нашей молодости" по одноименному произведению Иона Друцэ, сыгранному в Малом театре в Москве.Также она лауреат Государственной премии МССР (1974), заслуженный деятель искусств МССР (1980), народная артистка (1985). В 1996 году была удостоена наивысшей государственной награды Молдовы – ордена Ordinul Republicii, а в 1998 году – премии Союза художников. В 2009 году ей вручена медаль Dimitrie Cantemir Академии наук Молдовы, а в 2010-м присвоено звание Почетного гражданина Кишинева.

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

молдова, прощание, видео