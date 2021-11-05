https://ru.sputnik.md/20211105/khudozhnitsa-valentina-rusu-chobanu-46194778.html
Молдова простилась с художницей Валентиной Русу-Чобану
Молдова простилась с художницей Валентиной Русу-Чобану
В Молдове 5 ноября объявлено днем траура в знак памяти о художнице Валентине Русу-Чобану, которую проводили в последний путь
2021-11-05T15:56+0200
2021-11-05T15:56+0200
2021-11-05T16:23+0200
видео
молдова
прощание
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/05/46194371_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_269bc50edf4649f9b6b94da36565973e.jpg
Валентина Русу-Чобану скончалась 1 ноября на 102-м году жизни. Гроб с телом известной художницы вечером 2 ноября находился в церкви Святой Феодоры Сихлской, чтобы все желающие могли проститься с ней. Траурная процессия состоялась 5 ноября.Согласно указу, подписанному президентом Молдовы Майей Санду, 5 ноября в республике объявлен национальный траур "в знак памяти о выдающейся художнице Валентине Русу-Чобану, которая продвигала национальные и общечеловеческие культурные ценности".Министр культуры Молдовы Серджиу Продан на церемонии прощания заявил, что наследие, которое оставила после себя Русу-Чобану, еще предстоит изучить, понять и передать будущим поколениям.Художница похоронена на центральном кладбище Кишинева.Валентина Русу-Чобану – автор декораций к спектаклю "Раду Штефан. Первый и последний" по пьесе Аурелиу Бусуйока в театре "Лучафэрул" в Кишиневе и к спектаклю "Птицы нашей молодости" по одноименному произведению Иона Друцэ, сыгранному в Малом театре в Москве.Также она лауреат Государственной премии МССР (1974), заслуженный деятель искусств МССР (1980), народная артистка (1985). В 1996 году была удостоена наивысшей государственной награды Молдовы – ордена Ordinul Republicii, а в 1998 году – премии Союза художников. В 2009 году ей вручена медаль Dimitrie Cantemir Академии наук Молдовы, а в 2010-м присвоено звание Почетного гражданина Кишинева.
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/05/46194371_252:0:2983:2048_1920x0_80_0_0_167ceabb03c02482c8e9ae59eb94fabc.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
молдова, прощание, видео
Молдова простилась с художницей Валентиной Русу-Чобану
15:56 05.11.2021 (обновлено: 16:23 05.11.2021)
День траура в Молдове: страна проводила в последний путь известную художницу Валентину Русу-Чобану.
Валентина Русу-Чобану скончалась 1 ноября на 102-м году жизни. Гроб с телом известной художницы вечером 2 ноября находился в церкви Святой Феодоры Сихлской, чтобы все желающие могли проститься с ней. Траурная процессия состоялась 5 ноября.
Согласно указу, подписанному президентом Молдовы Майей Санду, 5 ноября в республике объявлен национальный траур "в знак памяти о выдающейся художнице Валентине Русу-Чобану, которая продвигала национальные и общечеловеческие культурные ценности".
Министр культуры Молдовы Серджиу Продан на церемонии прощания заявил, что наследие, которое оставила после себя Русу-Чобану, еще предстоит изучить, понять и передать будущим поколениям.
Художница похоронена на центральном кладбище Кишинева.
Валентина Русу-Чобану – автор декораций к спектаклю "Раду Штефан. Первый и последний" по пьесе Аурелиу Бусуйока в театре "Лучафэрул" в Кишиневе и к спектаклю "Птицы нашей молодости" по одноименному произведению Иона Друцэ, сыгранному в Малом театре в Москве.
Также она лауреат Государственной премии МССР (1974), заслуженный деятель искусств МССР (1980), народная артистка (1985). В 1996 году была удостоена наивысшей государственной награды Молдовы – ордена Ordinul Republicii, а в 1998 году – премии Союза художников. В 2009 году ей вручена медаль Dimitrie Cantemir Академии наук Молдовы, а в 2010-м присвоено звание Почетного гражданина Кишинева.