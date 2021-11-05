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КНР призвала США прекратить политические манипуляции вокруг происхождения COVID
КНР призвала США прекратить политические манипуляции вокруг происхождения COVID
Американскую сторону призвали проявить сплоченность в борьбе с пандемией коронавируса.
2021-11-05T15:32+0200
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КИШИНЕВ, 5 ноя – Sputnik. Прекратить политические манипуляции вокруг темы происхождения COVID-19 призвал США Китай, американскую сторону тоже просят проявить больше прозрачности в этом вопросе – об этом на брифинге в пятницу сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, пишет РИА Новости.Ван Вэньбинь выразил надежду, что США смогут продемонстрировать прозрачность, как это сделал Китай, а также в срочном порядке начнут сотрудничество в области исследований происхождения COVID-19 с компетентными организациями и откроют биологическую лабораторию в Форт-Детрике для проведения там совместных с ВОЗ исследований.Представитель пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер ранее заявила, что США и их партнеры продолжат оказывать давление на КНР для выявления истоков происхождения коронавируса.Свежий доклад о происхождении коронавируса США опубликовали на минувшей неделе. В нем сообщается, что разведывательное сообщество США не отдает предпочтение ни одной из двух ведущих теорий происхождения коронавируса, естественной или лабораторной, полагая, что любая из них может оказаться верной. Как свидетельствует документ, разведсообщество США считает, что COVID-19 не был генетически модифицирован. В ответ МИД КНР заявил, что доклад политизирован, лишен научности и достоверности и что одержимость Вашингтона политическими манипуляциями может только навредить глобальной борьбе с COVID-19.
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в мире, сша, китай

КНР призвала США прекратить политические манипуляции вокруг происхождения COVID

15:32 05.11.2021 (обновлено: 15:54 05.11.2021)
© Sputnik / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкКитай через год после начала пандемии
Китай через год после начала пандемии - Sputnik Молдова, 1920, 05.11.2021
© Sputnik / Анна Раткогло
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Американскую сторону призвали проявить сплоченность в борьбе с пандемией коронавируса.
КИШИНЕВ, 5 ноя – Sputnik. Прекратить политические манипуляции вокруг темы происхождения COVID-19 призвал США Китай, американскую сторону тоже просят проявить больше прозрачности в этом вопросе – об этом на брифинге в пятницу сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, пишет РИА Новости.

"Мы в очередной раз призываем США прекратить политические манипуляции, вернуться на правильный путь сплоченности в борьбе с пандемией и поиска источника происхождения коронавируса научным путем", – заявил дипломат.

Ван Вэньбинь выразил надежду, что США смогут продемонстрировать прозрачность, как это сделал Китай, а также в срочном порядке начнут сотрудничество в области исследований происхождения COVID-19 с компетентными организациями и откроют биологическую лабораторию в Форт-Детрике для проведения там совместных с ВОЗ исследований.
Представитель пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер ранее заявила, что США и их партнеры продолжат оказывать давление на КНР для выявления истоков происхождения коронавируса.

Свежий доклад о происхождении коронавируса США опубликовали на минувшей неделе. В нем сообщается, что разведывательное сообщество США не отдает предпочтение ни одной из двух ведущих теорий происхождения коронавируса, естественной или лабораторной, полагая, что любая из них может оказаться верной. Как свидетельствует документ, разведсообщество США считает, что COVID-19 не был генетически модифицирован.
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В ответ МИД КНР заявил, что доклад политизирован, лишен научности и достоверности и что одержимость Вашингтона политическими манипуляциями может только навредить глобальной борьбе с COVID-19.
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